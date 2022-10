Kommentti: Annika Saarikko on vienyt kepun historialliseen syöksy­kierteeseen – tekikö puolue poliittisen itse­murhan Sanna Marinin hallituksessa?

Nyt sekä Helsingin Sanomat että Yle on mitannut Annika Saarikon johtamalle keskustalle mittaushistorian alhaisimmat kannatusluvut. Tekikö keskusta poliittisen itsemurhan nykyhallituksessa Annika Saarikon johdolla, pohtii politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Nyt menee todella surkeasti.

Kepulla siis. Enää kiertely on turhaa.

Tänä aamuna Helsingin Sanomat julkisti gallupin, jossa keskustan kannatus on mittaushistorian heikoin, 10,4 prosenttia. Kuukaudessa kannatus on tullut alas 1,4 prosenttiyksikköä.

Pari viikkoa sitten Yle mittasi kepulle niin ikään mittaushistoriansa heikoimman tuloksen, 10,3 prosenttia.

Sitä saa mitä tilaa.

” Syöksykierteen oikaiseminen säälliseksi vaalitulokseksi vaatisi puheenjohtaja Annika Saarikolta ihmeen.

Tai pikemminkin kepun osalta sitä niittää, mitä kylvää, kuten ministeri Seppo Kääriäisen (kesk) puoluettaan koskevan väitöskirjan nimi kuuluu.

Keskusta on tehnyt nykyhallituksessa puheenjohtajansa, valtiovarainministeri Annika Saarikon johdolla poliittista itsemurhaa, vaikka keskustan eliitti, ministerit, valtiosihteerit, erityisavustajat, puoluehallitus, puoluevaltuusto jne. eivät ole sitä tunnustaneet. Eduskunnassa soraääniä on jonkin verran kuulunut.

Aina on ollut kuulemma ”positiivista värettä” ilmassa.

Positiivisuuteen ovat antaneet valheellisen viritelmän kahdet edelliset vaalit, kesäkuun 2021 kunta- ja viime tammikuun aluevaalit. Aluevaaleissa keskusta sai 19,2 prosentin kannatuksen, kuntavaaleissa tuli 14,9 prosentin tulos.

Mutta.

Aluevaaleissa Helsinki ei äänestänyt, kuntavaalit järjestettiin puolestaan pahimpaan korona-aikaan.

Nyt totuus lyö sitten silmille, pahimpaan mahdolliseen aikaan.

Huhtikuun eduskuntavaaleihin on aikaa enää vajaat puoli vuotta.

Syöksykierteen oikaiseminen säälliseksi vaalitulokseksi vaatisi puheenjohtaja Saarikolta ihmeen.

Edellisten eduskuntavaalien tulos oli jo keskustalle räkähuono, 13,8 prosenttia. Nyt sekin häämöttää kaukana kuin tähtitaivas.

Sillä tuloksella Juha Sipilän johtama keskusta lähti kuitenkin rinta rottingilla Antti Rinteen (sd) johtamaan hallitukseen keväällä 2019.

Se oli virhe, joka saattaa viedä kepun lopullisesti kohti auringonlaskua, jota puolueelle on povattu kymmeniä vuosia.

Juha Sipilä vaihtui Katri Kulmuniin (kesk) ja Antti Rinne Sanna Mariniin (sd) syksyllä 2019.

Kulmunilta vedettiin kepussa matto jalkojen alta jo syyskuussa 2020 huonojen kannatuslukujen takia (!), ja hänet vaihdettiin Annika Saarikkoon.

Kulmuni jää historiaan ainoana keskustajohtajana, joka ei saanut vetää ainoitakaan vaaleja. Vuoden keskustaa johtanut Kulmuni sai potkut siis gallupien perusteella.

Ja tässä ollaan.

Ikimuistoisen maalaisliitto-keskustan kannatus on tippumassa alemmas kuin koskaan.

Mustan ministeriauton ikkunasta katseltuna on ollut vaikea tunnustaa, että keskustan oikea kenttä eli äänestäjät eivät ole hyväksyneet keskustan liittymistä nykyiseen hallituspohjaan.

Puolueen kannatuspaon taatusti suurin ja melkein ainoa selittävä tekijä on ollut nykyinen vihervasemmistolainen hallitus, jossa keskusta on kaiken lisäksi ajautunut 3,5 vuoden aikana ainakin maineeltaan apupuolueen rooliin.

Valtiovarainministeri Saarikko on yrittänyt kehys- ja budjettiriihissä lyödä nyrkkiä pöytään lepsun talouspolitiikan ja holtittoman velkaantumisen lopettamiseksi, turhaan.

Uho vailla tuloksia on syönyt keskustan kannatusta entisestään.

Hallituksen viimeisessä budjettiriihessä Saarikko ei edes yrittänyt. Ensi vuodelle tehtiin härski vaalibudjetti ja uutta velkaa otetaan vielä yli 8 miljardia.

Kepua sekään ei näytä auttavan, eivät edes Saarikon ylimääräiset lapsilisät.

Valtion korkomenot sen sijaan nousevat ainakin 1,5 miljardiin.

Julkisuudessa keskusta on puolestaan saanut nauttia turpeen tuhoajan mainetta samaan aikaan, kun hallituksessa on veivattu transseksuaalien aseman parantamista.

Kuuluisalle kepun kentälle nämä viestit ovat olleet myrkkyä.

Kepu on turhaan yrittänyt toistella, että ilman sitä tilanne olisi vielä pahempi. Totuus on kuitenkin se, että ilman keskustaa ei olisi koko nykyhallitusta.

Keskustan verivihollinen perussuomalaiset on samaan aikaan ottanut kaiken irti maakunnissa keskustan vaikeuksista. Riikka Purran (ps) on helppo ratsastaa arvokonservatismilla, maaperä on kypsää.

Ja nyt perussuomalaisen kannatus nousee.

Sekä HS:n (17,3 %) että Ylen (17,1 %) mittauksissa perussuomalaiset on kasvattanut vielä keväällä vain parin prosenttiyksikön tasolla olleen eron keskustaan jo seitsemään prosenttiyksikköön.

Kymmenen prosentin haamuraja häämöttää. Siellä on puolestaan heti vastassa jo vihreät 9 prosentin kannatuksella eli reilun prosenttiyksikön päässä kepusta.

Mitään helpotusta ei ole tälläkään rintamalla keskustalle luvassa.

EU:sta tulee vaatimuksia metsien ennallistamisesta. Maa- ja metsätalousyrittäjät ovat jo valmiiksi veitsi kurkulla energian hinnan korotusten ja inflaation takia.

Talvella tilanne kärjistyy entisestään.

Keskusta on eduskuntavaaleissa ongelmissa myös ehdokasasettelunsa takia.

Jo viime eduskuntavaaleissa keskustalla kävi ehdokaskato, ja nyt se jatkuu.

Ainakin Juha Sipilä, Matti Vanhanen, Anu Vehviläinen, Juha Pylväs, Jari Leppä ja Hannakaisa Heikkinen jättävät kisan väliin. Samalla on vaarassa kymmeniätuhansia ääniä.

Tämäkään ei lupaa hyvää:

HS:n kyselyn tausta-aineistosta voi lehden mukaan arvioida, että vain noin puolet keskustaa äänestäneistä antaisi varmasti tukensa puolueelle, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt.

Vielä kuukausi sitten luku oli 10 prosenttiyksikköä korkeampi. Se tarkoittaa, että moni puoluetta äänestäneistä siirtyy katsomoon.

Kepu joutuu pohtimaan, onko se nyt paitsi vuosikymmeniä povatulla matkalla auringonlaskuun, niin ainakin Ruotsin veljespuolueen tiellä.

Ruotsin kepu sai äskeisissä vaaleissa 6,7 prosentin kannatuksen.

Ruotsissa keskusta kuuluu avoimesti vasemmistoblokkiin. Jos Suomessa olisi blokkivaalit, saman tulkinnan voisi tehdä nykyhallituksen perusteella keskustan osalta.

Hätä keskustassa on suuri, siksi tehdään myös paniikkiratkaisuja.

Yksi sellainen, joskin pieni, nähtiin viime viikolla, kun valtiovarainministeri Saarikko palkkasi valtiosihteerikseen yli 10 000 euron palkalla toimittajataustaisen Katri Makkosen konsulttifirma Milttonilta, minkä oheistavoitteena oli ehkä vahvistaa kepun kuvaa ”cityliberaalina” puolueena.

Mutta se ei paljon esimerkiksi suurinta keskustapiiriä eli Pohjois-Pohjanmaata lämmitä. Pohjois-Pohjanmaa menetti vaalien alla ainoan merkittävän paikkansa puolueessa, kun ylivieskalainen Juha Pylväs luopui ryhmäpuheenjohtajan paikasta ja paikalle nousi Eeva Kalli (kesk) Satakunnasta.

Muilta osin kokoomus menee menojaan.

Petteri Orpo (kok) on pääministeritiellä, kun puolue on ottanut jo yli 5 prosenttiyksikön hajuraon kakkosena tulevaan Sdp:hen (19,0 %).

Perussuomalaiset on kuitenkin sellaisessa nousussa, että se voi olla jo seuraavan gallupin kakkonen. Kuka tietää.

Vaalit järjestetään 2. huhtikuuta.

Jahka sinne asti päästään, edessä ovat todennäköisesti Orpon vetämät hallitusneuvottelut, joiden edessä sana ”haastava” kuulostaa jo etukäteen riittämättömältä.