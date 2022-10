Puolueet yksimielisiä: Itärajalle rakennetaan aita

Pilotin rakentaminen alkaa tänä vuonna, ensi vuonna aidan rakentaminen kunnolla vauhtiin.

Vuosi sitten toinen ääni kellossa, nyt kaikki puolueet ovat liikuttavan yksimielisiä aidan tarpeellisuudesta itärajalle.

– Esteaita Suomen rajalle. Tältä osin voin kertoa, että ryhmät olivat yksituumaisia siitä, että tämän osalta voidaan edetä. Hallitus tulee esittämään rahoitusta tälle kokonaisuudelle, pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi.

Pääministeri Sanna Marin kutsui ministerinsä, puhemiehistön ja kaikkien puolueiden ja eduskuntaryhmien johtajat kokoukseen eduskunnan auditorioon keskustelemaan muun muassa raja-aidasta.

Pääministeri Marin oli kutsunut ministerit, puhemiehistön sekä eduskuntapuolueiden ja -ryhmien puheenjohtajat parlamentaariseen kokoukseen raja-aidasta ja muista turvallisuuspolitiikan aiheista.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkäselle (kok) naureskeltiin vuosi sitten, kun hän ehdotti raja-aidan rakentamista. Valko-Venäjä toteutti tuolloin hybridioperaatiotaan ja ajoi turvapaikanhakijoita Baltian maiden ja Puolan rajalle.

Oppositio on kannattanut aidan rakentamista vuoden päivät, nyt hallituspuolueidenkin peukalo on kääntynyt ylöspäin.

Rajavartiolaitos esitti viime kuussa, että osa itärajasta aidattaisiin laittoman maahantulon estämiseksi. Tämän jälkeen asia on ollut kutakuinkin selvä.

– En minä pääministerinä pysty sitä kyseenalaistamaan, Marin tiivisti ennen kokouksen alkua eduskunnan auditoriossa.

Rajavartiolaitos haluaa rakentaa 1 300 kilometrin itärajalle aitaa 10–20 prosentin pätkälle, enimmillään 270 kilometriä.

Aidan valmistuminen kestää 3–4 vuotta ja maksaisi satoja miljoonia euroja.

Itärajan aitaaminen aloitetaan pilottihankkeella tänä vuonna, jolle on odotettu kuuden miljoonan euron rahoitusta seuraavasta lisäbudjetista.

– Tässä on kaksi kokonaisuutta. Ensimmäinen on tämä pilotti, jossa tarkoitus on saada kokemusta ja oppia aidan ominaisuuksista, jotta pitempään kokonaisuuteen voidaan varmistaa paras toteutustapa, Marin sanoi.

– Tässä samassa yhteydessä kaikilta ryhmiltä tuli tuki, että tämä hanke toteutetaan. Eli tämän vuoden lisätalousarviossa tulee rahoitus pilotille, että voimme tekniikkaa päästä kokeilemaan. Ensi vuoden osalta on tarkoitus löytää rahoitus ensimmäiselle osalle. Tämä tullaan antamaan täydentävässä talousarvioesityksessä, Marin jatkoi.

Itärajan aitaamiselle hankittiin nyt parlamentaarinen, kaikkien puolueiden tuki, koska aita rakennetaan käytännössä ensi vaalikaudella.

– Koko kokonaisuus tulee olemaan useita satoja miljoonia euroja. Kustannukset varmasti matkan varrella tarkentuvat, Marin kertoi.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) on esittänyt tälle vuodelle 6 miljoonan euron rahoitusta kolmen kilometrin pilottiaidan rakentamiseen ja ensi vuodelle 139 miljoonaa euroa hankkeen ensimmäisen vaiheen käynnistämiseen.

– On tärkeä huomioida, että aita rakennetaan tähän muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen. Ei näytä siltä, että paluuta normaaliin vuosikymmenien päästäkään enää on, Mikkonen sanoi.

Onko tänä vuonna tarkoitus rakentaa kolme kilometriä aitaa kuudella miljoonalla ja ensi vuonna 139 miljoonalla?

– Tarkoitus on edetä vaiheittain, kuten Rajavartiolaitos on esittänyt. Sisäministeriö on tälle vuodelle esittänyt kuuden miljoonan määrärahaa pilottihankkeeseen ja ensi vuoden budjettiin olemme esittäneet ensimmäisen vaiheen rakentamista. Esitys on ollut 139 miljoonaa, Mikkonen vastasi.

Sisäministeri Krista Mikkonen on esittänyt rajavartiolaitoksen toiveiden mukaisesti tälle vuodelle kuuden miljoonan euron pilottihanketta ja ensi vuodelle 139 miljoonaa euroa aidan ensimmäisen vaiheen rakentamiseksi.

Rajavartiolaitoksen arvio on siis ollut, että aidan rakentaminen vie 3–4 vuotta.

– Tässä on lähdetty Rajavartiolaitoksen omasta ajatuksesta, että koko laaja hanke tehtäisiin osissa, Varmasti aikataulun osalta olemme viisaampia, kun olemme päässeet alkuun, Mikkonen sanoi.

Aidan rakentamisesta ei kerrottu tarkempia yksityiskohtia. Ei sitä, kuinka paljon aitaa on tarkoitus kaiken kaikkiaan rakentaa.

– Tietysti Rajavartiolaitos on tehnyt tarkkoja suunnitelmia, missä kohdin este on tarpeellinen. Puhutaan rajanylityspaikkojen läheisyydestä ja puhutaan myös niistä alueista, jotka ovat nyt jo kriittistä rajavalvonnan aluetta. Eli alueita, missä menee esimerkiksi vanhoja teitä rajan yli tai missä asutus on hyvin lähellä rajaa, Mikkonen totesi.

Pilottihanke rakennetaan Kaakkois-Suomeen. Sitäkään ei vielä kerrottu, minne ensimmäinen pätkä aitaa itärajalle nousee.