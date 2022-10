Pekka Haavisto: Venäjän uusissa iskuissa yksi ”erittäin huolestuttava” piirre

Ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan näyttää siltä, että Venäjä on pyrkinyt iskemään nimenomaan siviili-infrastruktuuriin. Hän kommentoi IS:n haastattelussa myös Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden tilannetta Unkarin ja Turkin osalta.

– On tiedetty, että kohteena on siviilejä ja siitä huolimatta isketty, Haavisto sanoo.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoo IS:lle pitävänsä erittäin huolestuttavana Venäjän viime aikaisia ilmaiskuja Ukrainassa.

– Kaikkia kohteita ei pysty ulkopuolelta niin hyvin arvioimaan, mutta näyttää siltä, että Venäjä on pyrkinyt iskemään nimenomaan siviili-infrastruktuuriin. Eli esimerkiksi teihin, sähkölaitoksiin ja vedenjakeluun, Haavisto sanoo.

Hänen mukaansa Venäjä pyrkii näillä iskuilla lamauttamaan Ukrainan yhteiskuntaa, mutta ”ne iskevät erittäin kipeästi siviileihin ja myös vaativat siviiliuhreja”.

– Tällaiset iskut ovat tietysti täysin tuomittavia, ja osa iskuista saattaa täyttää sotarikoksen kriteerit. On tiedetty, että kohteena on siviilejä, ja siitä huolimatta isketty. Tämä on erittäin huolestuttavaa, Haavisto sanoo.

Hän kommentoi asiaa tiistaina Helsingissä Naton Rose-Roth-seminaarissa. Haavisto oli yksi seminaarin tiistain puhujista.

Voivatko Venäjän iskut lisätä Suomeen hakeutuvien ukrainalaispakolaisten määrää?

Haavisto huomauttaa, että osa itärajan kautta Suomeen saapuvista ihmisistä on ukrainalaisia, suojelun tarpeessa olevia henkilöitä. Osa on tullut ja tulee Baltian maiden kautta.

– Suomi on sanonut, että otamme vastaan ja vastuun niistä ukrainalaispakolaisista, jotka suojaa tarvitsevat. Viimeinen luku omiin silmiini sattunut luku oli 36 000. Sellainen määrä on hakenut Suomesta suojaa. Suurin osa näistä on naisia ja lapsia, Haavisto sanoo.

Hänen mukaansa on tärkeää, että Suomeen saapuvat ukrainalaislapset ovat päässeet ja pääsevät kouluun. On myös pyritty järjestämään sairaanhoitoa ja lääketieteellistä apua sitä tarvitseville ukrainalaisille. Hän haluaa kiittää ukrainalaisten auttamisesta vapaaehtoisia ja vapaaehtoisjärjestöjä.

Onko Suomeen kohdistunut viime aikoina enemmän niin sanottua epäilyttävää toimintaa esimerkiksi Venäjältä?

– Mitään piikkiä ei ole. Kiinteistöomistuksista puhuttu paljon. Viisumipäätöksemme poisti venäläisiltä motivaation ostaa kiinteistöjä, koska vaikka kiinteistön ostaisi, kiinteistölle ei pääse. Sillä on varmaankin myös turvallisuutta ja sen tunnetta lisäävä vaikutus, Haavisto vastaa.

Hän sanoo uskovansa, että nyt ei tule niin vahvasti epäilystä siitä, että joku konfliktin vuoksi hankkisi kiinteistöä ja haluaisi käyttää sitä ”pahoihin tarkoituksiin”.

– Venäläisten olemassa olevat kiinteistöomistukset tiedetään, ja niitä tarvittaessa seurataan sijainninkin perusteella. Kaikkea epäilyttävää toimintaa Suomessa seurataan tarkasti.

Onko Suomessa syytä olla huolissaan kriittisten infrastruktuurien, kuten ydinvoimaloiden ja sähkölaitosten suhteen? Hiljattain uutisoitiin drone-lentojen havaintojen lisääntymisestä kriittisen infrastruktuurin lähellä.

Haavisto sanoo, että kaikkia infrastruktuurikohteita seurataan tarkasti. Hän uskoo, että massiivisin isku on tähän mennessä ollut ”terrori-iskunta tehty Nord Stream -kaasuputkien räjäytys.

Suomessakin on kiinnitetty huomiota siihen, mitä ovat ne kohteet, joihin sabotaasia voisi kohdistua. Ministeri painottaa entistä tiiviimpää seurantaa ja kansainvälistä yhteistyötä.

– Jos joku suunnittelee tällaista uhkaa tai provosoi uhkaan, on tärkeää muistaa, että nämä ajatukset syntyvät usein verkossa tai pienessä yhteisössä. Näitä seurataan tarkasti. Meillä on turvallisuusviranomaiset sitä varten, Haavisto sanoo.

Eero Heinäluoma sanoi IS:lle viikonloppuna tietoihinsa vedoten, että Unkari ratifioisi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet 24. lokakuuta. Voitteko vahvistaa Heinäluoman tiedot?

– En voi vahvistaa Eero Heinäluoman tietoja. Tapasin eilen Unkarin ulkoministerin. Siellä on tällaiset parlamentin a-listan asiat tulossa käsittelyyn, ja tämä Nato-asia kuuluu niihin, mutta ihan tarkkaa päivämäärää ei ainakaan Unkarin ulkoministeri halunnut vahvistaa, Haavisto sanoo.

Hänen mukaansa Unkari ei ole esittänyt varauksia, eikä erottanut Ruotsin ja Suomen prosesseja.

– Uskon, että molemmat ratifioidaan samassa käsittelyssä.

Mikä on Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifioinnin tilanne Turkin suhteen?

Haavisto kertoo olleensa Turkin ulkoministeriin yhteydessä viimeksi viikonloppuna maassa tapahtuneen valitettavan kaivosonnettomuuden vuoksi.

Hän sanoo, että Turkin kanssa Nato-neuvottelut ovat virkamiestasolla sujuneet erittäin hyvin. Suomen ja Ruotsin turvallisuus- ja oikeusviranomaiset ovat keskustelleet Turkin kollegoiden kanssa.

– Tämä keskustelu etenee hyvin, mutta itse se poliittinen päätös, johon tarvitaan varmaan Turkin presidentin vihreää valoa ja parlamentin hyväksyntä, niin sille ei ole vielä mitään aikataulua, Haavisto sanoo.

Ministeri kommentoi myös spekulaatioita siitä, voisiko käydä niin, että Suomen Nato-jäsenyys ratifioitaisiin, mutta Ruotsin jäsenyyttä ei.

Hän sanoo, että Jokainen, joka osaa katsoa karttaa ymmärtää, että Suomen ja Ruotsin yhteys Naton puolustussuunnittelussa on tärkeää. Ruotsi on strategisesti hyvin tärkeällä paikalla. Lisäksi sen sotilaallinen kapasiteetti on Haaviston mukaan merkittävä.

– Uskon, että tätä osataan arvioida myös Naton eri jäsenmaissa. Ei ole poliittisia ja sotilaallisia perusteita erottaa Suomea ja Ruotsia tässä, mutta arvioita eri pääkaupungeissa varmaan käydään läpi.

Haaviston mukaan Suomelle on tärkeää, että Ruotsi ja Suomi menevät Natoon yhdessä.