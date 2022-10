Ulkoministeri Pekka Haavisto kertoo kuulleensa asiasta keskusteltuaan EU:n sisäasioista vastaavan komissaarin Ylva Johanssonin kanssa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto kertoo, että EU-komissiolla on vahvat suositukset venäläisten turistiviisumien lopettamiseksi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoo IS:lle, että EU-komissio suosittaa jäsenmailleen Suomen linjauksia venäläisten turistiviisumiasiassa. Haavisto osallistui tänään tiistaina Helsingissä järjestettävään Naton parlamentaariseen Rose-Roth-seminaariin.

Haavisto kertoo kuulleensa asiasta viime viikolla Euroopan unionin sisäasioista vastaavalta komissaarilta Ylva Johanssonilta.

– Johansson kertoi, että komissio on itse asiassa ottanut Suomen linjaukset omiin suosituksiinsa muille jäsenmaille, Haavisto kertoo.

– Vaikka viisumeihin kohdistuvia sanktioita ei ole erikseen päätetty EU:n puitteissa – me kannatamme niitä kyllä – niin nyt komissiolla on vahvat suositukset venäläisten turistiviisumien lopettamiseksi. Tämä komission kanta noudattaa Suomen linjausta.

Haavisto kertoi asiasta IS:lle, kun IS kysyi Haavistolta, miten tämä kommentoi Suomen raja-linjauksesta löytyneitä niin sanottuja porsaanreikiä.

Valtioneuvosto teki syyskuun lopussa periaatepäätöksen Itärajan sulkemisesta.

Linjauksen perusteella venäläisten tulo Suomeen pelkällä turismiperusteella estettiin. Linjaus koskee sekä Suomen että muiden Schengen-maiden myöntämiä viisumeita.

Viisumirajoituksiin sisältyy kuitenkin poikkeuksia esimerkiksi perhesyistä.

Tällä viikolla uutisoitiin venäläisten löytämästä ”porsaanreiästä”. Pietarilaisen uutissivuston mukaan venäläinen turisti voi tulla yhä Suomeen turistiviisumilla, mikäli hän jatkaa Suomesta matkaansa lentämällä suoraan johonkin Schengen-alueen ulkopuoliseen maahan.

– On pieni joukko niitä, jotka käyttävät Suomea reittinä muualle kuin EU-maihin. Tässä joukossa on muun muassa Venäjältä Israeliin siirtyviä, esimerkiksi Venäjän juutalaisväestöä. Näissä on oltava herkkyyttä katsoa, että ei tulkita tai estetä sellaisia reittejä, joita halutaan pitää voimassa, Haavisto sanoo.

Hän muistuttaa, että osa itärajalta maahan tulevista on myös ukrainalaisia, suojelun tarpeessa olevia henkilöitä.

Haaviston mukaan rajapäätös on muutoin toiminut hyvin ja rajalla on ollut rauhallista.

– Hyvin on levinnyt tieto siitä, että venäläisten turistiviisumit mitätöidään ja uusia ei myönnetä, Haavisto kiittelee.

Suomi pyysi aiemmin syyskuussa EU-komissiolta yhteisiä suosituksia, joilla Schengen-maiden viisumikäytännöistä tulisi yhtenäiset.

Suomi lähetti asiasta kirjeen EU-komissiolle 21. syyskuuta.

EU-komissio ei kuitenkaan tee asioista päätöksiä, vaan esittelee ne.