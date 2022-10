Uusi 500 miljoonan apupaketti Ukrainalle – Haavisto: Suomi saanut aseavusta ”käyvän korvauksen”

EU:n ulkoministerit päättivät kuudennesta aseavusta Ukrainalle ja 15 000 ukrainalaissotilaan kouluttamisesta.

EU:n ulkoministerit päättivät Luxemburgin kokouksessaan myöntää Ukrainan sotilaalliseen avustamiseen 500 miljoonaa euroa lisää EU:n rauhanrahastosta. Kyseessä on kuudes Ukrainan aseistamiseen myönnetty apupaketti EU:n rauhanrahastosta.

– Tämä rauhanrahaston paketti on sellainen, josta Suomen aseellista apua on voitu korvata. Eli saadaan sieltä sitten takaisin, Haavisto kertoi.

Suomi on antanut Ukrainalle yhdeksän aseellista apupakettia. Niiden sisällöstä ei ole kerrottu mitään, paitsi ensimmäisestä, jossa Ukrainaan lähetettiin muun muassa rynnäkkökiväärejä patruunoineen ja kertasinkoja.

IS kysyi ulkoministeri Haavistolta, kuinka paljon Suomen aseavusta on mennyt omaan piikkiin ja kuinka paljon aseavusta on saatu takaisin EU:n rauhanrahastosta. Haaviston mukaan aseavusta on saatu EU:lta käypä hinta.

– Ulkoministerit päättävät rauhanrahastosta ja käytännön avustuserät menevät Suomessa puolustusministeriön kautta, ja puolustusministeriö vastaa kirjanpidosta. Minulla ei ole yksityiskohtia edessäni.

– Minulla on käsitys, että kun käypää materiaalia rauhanrahaston kautta toimitetaan, niistä saadaan käypä arvo tai käypä korvaus, Haavisto vastasi.

Haaviston mukaan aseavun ongelmana on se, että puolustusmateriaalien valmistajien tilauskirjat ovat melko täynnä, Suomi antaa omista varastoistaan ja varastoiden täydentämiseen menee oma aikansa.

– Ongelmana on pikemmin ollut se, että puolustusmateriaalien valmistusprosessit ovat pitkiä ja nyt tilauskirjat alkavat olla täynnä. Ongelma on siinä, että tehtaalta tilattavia eriä ei ole kovin paljon, vaan tässä luovutaan niistä materiaaleista, mitä on varastossa ja Puolustusvoimat joutuu tilaamaan varusteiden korvauksia, Haavisto kertoi.

– Ukrainan ulkoministeri Dmitri Kuleba nosti tämän päivän keskustelussa esille, että heidän armeijansa tarvitsee talvivarusteita. Uskon, että Suomi kuuntelee tällaisia kysymyksiä ja pyyntöjä herkällä korvalla myös jatkossa, Haavisto jatkoi.

Haaviston mukaan Ukrainan aseellinen avustaminen on tärkeää, viime päivinä Ukrainan ilmapuolustus on ollut helisemässä ja monet EU-maat antavat apua juuri Ukrainan ilmapuolustuksen vahvistamiseksi.

EU:n ulkoministerit sopivat kokouksessaan myös 15 000 ukrainalaissotilaan kouluttamisesta Puolassa ja Saksassa. Ukrainalaiset tarvitsevat koulutusta esimerkiksi uusien aseiden käyttämiseen.

Haaviston mukaan myös Suomi on valmis osallistumaan ukrainalaisten kouluttamiseen.

Ulkoministeri Haavisto kertoi, että kokouksen aluksi oli dramaattinen hetki, kun EU:n ulkoministerit ottivat yhteyden Ukrainan ulkoministeri Kulebaan.

– Ukainan ulkoministeri Kuleba osallistui kokoukseen pommisuojasta, Ukrainasta. Ensin oli vaikea saada yhteyttä ja hän joutui turvallisuustilanteen vuoksi puhumaan pommisuojasta, Haavisto sanoi.

– Hän painotti Ukrainan tuen merkitystä, jota EU on antanut. Hän nosti erityisesti talvivarusteet. Myöskin sotilaille talvi voi olla Ukrainassa kova ja kylmä, ja lisämateriaalia tarvitaan, Haavisto jatkoi.

EU:n ulkoministerikokouksen muut aiheet olivat Kiina, Iran ja Etiopia.