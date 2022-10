Sadasta kokouksen äänivaltaisesta osallistujasta 99 äänesti päätöslauselman puolesta. Yksi Turkin parlamentin edustaja äänesti tyhjää.

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on tehnyt harvinaisen kovasanaisen aloitteen Venäjän nykyisen hallinnon julistamisesta terroristiseksi.

Yleiskokous äänesti asiasta tämän viikon torstaina Ranskan Strasbourgissa. Sadasta paikalla olleesta kokouksen osallistujasta 99 äänesti päätöslauselman puolesta. Yksi Turkin parlamentin edustaja äänesti tyhjää.

Venäjän julistamista terroristihallinnoksi esitti yleisistunnolle Viron valtuuskunta.

Yleiskokous tuomitsee päätöslauselmassaan myös Venäjän niin kutsutut kansanäänestykset Ukrainan alueilla sekä vaatii Venäjän toimien tutkimista kansainvälisessä tuomioistuimessa.

Tämän lisäksi esitettiin selvitettäväksi, olisiko Venäjä mahdollista erottaa YK:n turvallisuusneuvostosta.

Jäsenmaiden parlamentaarikoista koostuva yleiskokous tekee aloitteita ja antaa suosituksia, joiden pohjalta ministerikomitea päättää asioista.

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen (sd) kuvailee päätöslauselman kantoja Venäjää koskien erittäin vahvoiksi.

– Tämä oli poikkeuksellisen iso päätöslauselma. Sellainen hytinä minulla oli, että ehdotus, jonka mukaan Euroopan neuvoston puitteisiin perustettaisiin erityistuomioistuin rikoksista ihmisoikeuksia vastaan, saattaisi lähteä etenemään ja jopa johtaa johonkin, hän sanoo.

Ehdotusta Venäjän erottamisesta YK:n turvallisuusneuvostosta hän kuvailee pikemminkin protestiksi Euroopan neuvostolta.

– Se ei edes kuulu meidän agendallemme, hän toteaa.

Kiljunen kertoo itse pidättäytyneensä äänestämästä päätöslauselman kohdasta, joka koski Venäjän johdon julistamista terroristeiksi, vaikka äänestikin päätöslauselman lopullisessa äänestyksessä kokonaisuuden puolesta.

– Se tarkoittaisi Venäjän täydellistä eristämistä ja diplomaattisuhteiden katkaisemista. Vaikka kyllähän ohjusiskut ja pommitukset, joita Venäjä harrastaa tällä hetkellä, ovat terroriin rinnastettavissa, Kiljunen sanoo.

Kansanedustaja Kimmo Kiljunen kuvailee Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen ehdotusta Venäjän erottamisesta YK:n turvallisuusneuvostosta lähinnä protestiksi.

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Anne-Mari Virolainen (kok) perusteli kokouksessaan pitämässään puheenvuorossa, miksi Venäjä pitää hänen mielestään nimetä terroristivaltioksi.

– Kun Ukraina osoittaa Venäjän kyvyttömyyden taistelukentällä, Venäjän hallinto on alkanut käyttäytyä kuin terroristi tuhoamalla Ukrainan infrastruktuuria ja tappamalla siviilejä.

Kansanedustaja Anne-Mari Virolainen toimii Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtajana.

Virolainen pyysi omassa puheenvuorossaan Euroopan neuvostolta myös tukea Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ehdottaman Venäjän sotarikoksia tutkivan kansainvälisen tuomioistuimen perustamiseksi.

– Syylliset on saatettava vastuuseen teoistaan, ja rauhanneuvottelut voidaan aloittaa vain Ukrainan ehdoilla. Tukemme Ukrainalle on horjumaton kuin kallio. Ukrainaa on tuettava kaikin tarvittavin keinoin Venäjän työntämiseksi pois itsenäisestä ja suvereenista maasta sekä Ukrainan jälleenrakentamiseksi, Virolainen vaati.

Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto on Euroopan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. Yleiskokous koostuu 46 kansallisesta parlamentista eri puolilta Eurooppaa.

Venäjä erotettiin järjestöstä maaliskuussa 2022.