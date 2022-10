Alun perin haastattelijana piti olla henkilön, joka työskentelee samassa yrityksessä kuin Marinin puoliso.

Pääministeri Sanna Marin (sd) aikoo edelleen osallistua kasvuyritystapahtuma Slushiin, mutta tapahtuma etsii tilaisuuteen uuden haastattelijan. Marin kertoi asiasta perjantaina STT:lle avustajansa kautta lähettämässään viestissä.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan Marinia piti haastatella pääomasijoitusyhtiö Headlinessa työskentelevän Christian Mielen. Marinin puoliso Markus Räikkönen työskentelee samassa yrityksessä sijoittajana, mikä herätti julkista keskustelua.

– Keskusteluun etsitään Slushin puolesta uusi haastattelija, jotta ei synny epäilystä mahdollisesta intressiristiriidasta, Marin toteaa viestissään.

Hän sanoo osallistuvansa Slushiin, koska pitää tapahtumaa Suomen näkökulmasta tärkeänä ja keskustelun teemoja erittäin hyvinä.

Oikeuskanslerilta kannanotto asiaan

Aiemmin perjantaina Marin keskusteli asiaan liittyvistä oikeudellisista näkökohdista oikeuskansleri Tuomas Pöystin kanssa. Oikeuskansleri ei suoraan ottanut kantaa asiaan, mutta jätti siihen liittyvän kannanoton.

Siinä muun muassa todetaan, että virkatoimien tasapuolisuuden ja puolueettomuuden vuoksi on syytä välttää tilannetta, jossa ministeri toimisi erityisesti jonkin tietyn yrityksen etujen ajajana. Ministerin puolisoiden osalta on todettu, että puolison omistuksen tai työsuhteen vaikutus esteellisyyteen on arvioitava jokaisessa tilanteessa erikseen.

– Olennaista arvioinnissa on se, ettei luottamus ministerin puolueettomuuteen vaarannu. Esteellisyyden arvioinnissa tulee olla sitä huolellisempi, mitä konkreettisemmin ministerin toiminta kohdistuu erityisesti puolison työnantajaan tai yritykseen, jossa hän on osakkaana, oikeuskansleri toteaa kannanotossaan.

Kannanotossa mainitaan myös, että valtioneuvoston jäsenten tulee arvioida ensisijaisesti itse omaa toimintaansa niin, että luottamus virkatoimien puolueettomuutta ja tasapuolisuutta kohtaan säilyy eikä synny esteellisyystilanteita.

Pöystin mukaan oikeuskanslerin tehtävänä ei ole etukäteen tätä kannanottoa yksityiskohtaisemmin ottaa kantaa osallistumiseen yksittäiseen tapahtumaan.