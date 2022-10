Yhdellä kansanedustajaehdokkaalla on kokemusta vähemmistöhallituksen ministerinä toimimisesta.

Suomessa pitäisi opiskella, miten vähemmistöhallitus toimii, linjaa Sitran yliasiamies Jyrki Katainen.

– Vähemmistöhallitus on yksi vaihtoehto, jota voidaan haluta tai siihen voidaan ajautua, Katainen sanoi Sitran järjestämässä vähemmistöhallituksen toimintaa käsitelleessä tilaisuudessa.

Ruotsissa sovittiin perjantaina uuden vähemmistöhallituksen muodostamisesta. Hallituksen ulkopuolelle jäi porvariblokin suurin puolue ruotsidemokraatit.

Lue lisää: Kolme porvari­puoluetta muodostaa hallituksen Ruotsissa – ruotsidemokraatit jää ulkopuolelle

Suomessa käydään eduskuntavaalit ensi keväänä. IS kysyi Kataiselta, onko Suomessa pelkoa, että ajauduttaisiin vähemmistöhallitukseen ja kumpuaako huoli siitä, että perussuomalaiset ei lähtisi hallitukseen.

– En mielelläni arvioi yksittäisten puolueiden mahdollisia toimenpiteitä, mutta me olemme nähneet parin vuoden sisällä aika paljon yllättäviä asioita. Viittaan nyt koronaan ja Venäjän hyökkäykseen ja yhtenä yllätyksenä voidaan pitää sitä, että se triggeröi (käynnisti) Suomen Nato-jäsenyyden.

– Kun maailmassa tapahtuu paljon yllätyksiä, niin tällaiset sisäpoliittiset yllätykset eivät ole enää yllätyksiä, Katainen vastaa.

Hän painottaa varautumista asioihin, joihin ei olla totuttu.

– Meidän täytyy varautua siihen, että Suomea pystytään johtamaan demokraattisesti vähän totutusta poikkeavillakin hallituskoalitioilla. Syitä ja kehityskuluja voi olla monia, mutta vähemmistöhallitus meillä on unohdettu. Siihen ei ole osaamista.

– Demokratian kannalta olisi hyvä, että se muisteltaisiin mieliin ja opeteltaisiin, ettei olla sellaisessa tilanteessa, ettei vuoteen tai puoleentoista saada hallitusta aikaiseksi.

Kataisen mielestä keskeisintä on, että puolueet opiskelisivat vähemmistöhallituksen toimintalogiikkaa ja myös eduskunnan pitäisi käydä läpi, mitä se tarkoittaisi arkisen toiminnan kannalta. Myös median ja valtionhallinnon pitäisi perehtyä vähemmistöhallituksen toimintaan.

Pääministeri Jyrki Kataisen kokoomuksella ja valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen Sdp:llä ei ollut enemmistöä tukenaan eduskunnassa.

Katainen (kok) muistuttaa, että hänen johtamansa sixpack-hallitus 2010-luvun alussa oli vuosikymmeniin ensimmäinen hallitus, jossa kaksi suurinta puoluetta ei saanut enemmistöä eduskuntaan.

– Se muutti enemmistöhallitusten dynamiikan totaalisesti, Katainen sanoo.

Sama tilanne on ollut myös Juha Sipilän (kesk), Antti Rinteen (sd) ja Sanna Marinin (sd) hallituksilla.

– Se tarkoittaa käytännössä sitä, että johtavien puolueiden välinen sopiminen on heikentynyt. Jos kaksi ei pysty ydindiiliä tekemään, niin siihen tarvitaan kolmas ja monesti tulee painetta neljänneltä. Näin ollen johtaminen on tullut monimutkaisemmaksi, Katainen selvittää.

Suomessa on viimeksi ollut vähemmistöhallitus 1970-luvun loppupuolella, Martti Miettusen III hallitus.

– Jos haluaa tietää viimeisen vähemmistöhallituksen kokemuksia, niin kannattaa kysyä Paavo Väyryseltä, koska hän oli työministerinä kyseisessä hallituksessa, Sitralle vähemmistöhallituksesta selvityksen tehnyt Jouni Backman lohkaisee.

Backman on toiminut Sdp:n kansanedustajana ja ministerinä. Väyrynen puolestaan pyrkii jälleen keskustan listalta eduskuntaan.

Eduskunnan rooli vahvistuu, jos maassa on vähemmistöhallitus, jonka täytyy neuvotella lakiesityksistä eduskunnan kanssa.

Backmanin mukaan vähemmistöhallitus parantaisi ”ehdottomasti” kaikkien eduskuntapuolueiden vaikutusmahdollisuuksia.

– Se on ehkä se isoin kysymys. Ei voi tuudittautua siihen, että neljä vuotta on ilman valtaa, koska jokaisella yksittäisellä kansanedustajilla on vastuu siitä, meneekö jokin esitys eteenpäin ja enemmistö eduskunnassa voi vaihtua tilanteesta toiseen. Yksittäisen edustajan valta kasvaa, mutta myös vastuu, Backman painottaa.

Jouni Backman toimi Sdp:n kansanedustajana 1987–2007 ja 2011–2015 ja ministerinä Paavo Lipposen (sd) ensimmäisessä ja toisessa hallituksessa.

Ruotsissa ja Suomessa perustuslaki eroaa siinä, että Ruotsissa pääministeri tulee valituksi, jos enemmistö ei äänestä häntä vastaan. Suomessa pääministeri tarvitsee taakseen eduskunnan enemmistön luottamuksen.

Kataisen mukaan Suomen perustuslakia ei kuitenkaan tarvitse muuttaa vähemmistöhallituksen muodostamiseksi. Vähemmistöhallituksen pääministeri tulisi valituksi, kun ne kansanedustajat, jotka eivät ole mukana hallituksessa, pidättäytyisivät äänestämästä.

– Se on tyypillisin tapa eli annetuista äänistä enemmistö tulee pääministerin puolelle. Tai sitten pääministeriäänestyksessä on enemmistö kuitenkin löydettävissä.

Vähemmistöhallitus tekee hallitusohjelman, mutta sen laatimiseen osallistuvat myös muut kuin hallituspuolueet. Oppositiopuolueet saavat hallitusohjelmaan jotakin ja vastineeksi hallituspuolueet antavat periksi joissakin omissa näkemyksissään.

– Tukea haetaan eri puolueilta ja jotta sen saa, yleensä joudutaan joitakin kompromisseja tekemään, Katainen kertoo.

Vähemmistöhallitus voi tehdä sopimuksen yhden oppositiopuolueen kanssa yhdestä asiasta ja toisen oppositiopuolueen kanssa toisesta asiasta.

– Sopimus voi olla hyvin yksityiskohtainen tai yleispiirteinen. Ruotsin esimerkit viittaavat siihen, että olisi parempi, että sopimus on kohtuullisen yksityiskohtainen ainakin isoimpien kysymysten osalta.

Lisäksi vaalikauden mittaan tulee koko joukko uusia kysymyksiä, joista täytyy neuvotella erikseen eri puolueiden kanssa.

Neuvotteluita eduskunnassa kävisivät aiheen mukaan pääministeri, ministerit ja valtiosihteerit.

Ruotsissa on tapana, että budjetti hyväksytään kokonaisuudessaan yhtenä könttänä, ei momentti momentilta, kuten Suomessa.

– Tämä mahdollistaa sen, että hallituksella on kontrolli budjettivallasta, Katainen sanoo.

Ennen budjetin hyväksymistä hallitus käy yksityiskohtaiset neuvottelut parlamentin kanssa budjetista.