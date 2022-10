Petelius ei jäävännyt itseään, vaikka valiokunta kävi keskustelua hallituksen esityksestä.

Vihreiden kansanedustaja Pirkka-Pekka Petelius osallistui eduskunnan sivistysvaliokunnassa rahapelaamista säätelevän arpajaislain uudistamiseen. Petelius kuitenkin jätti kertomatta, että hänellä on rahakas lisenssisopimus rahapeliyhtiö Pafin kanssa. Asiasta kertoo Iltalehti.

Tiedon vahvistaa IL:lle sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta (sd).

– En itse muista, että tällaista asiaa olisi käsitelty, ja olisi toki ollut hyvä, että olisi käsitelty. Avoimuus on tällaisissa asioissa tärkeää, Eloranta sanoo Iltalehdelle.

17. marraskuuta 2021 Petelius osallistui valiokunnan kokoukseen, jossa käsiteltiin arpajaislain muuttamista.

Kokouksessa hyväksyttiin valiokunnan lausuntoluonnos. Lisäksi käytiin yleiskeskustelu hallituksen esityksestä. Petelius ei jäävännyt itseään, vaikka käsiteltävä asia liittyi olennaisesti myös Pafin toimintaan.

Valiokunnan lausunnossa todetaan, että ”sivistysvaliokunta kannattaa hallituksen esityksen pyrkimystä rahapelihaittojen aiheuttamien ongelmien estämiseksi ja lieventämiseksi ja pitää rahapelihaittojen vähentämistä tärkeänä yhteiskunnallisena tavoitteena”. Myös Petelius on allekirjoittanut lausunnon.

Eilen kerrottiin, että Petelius on ilmoittanut saaneensa rahapeliyhteisö Ålands Penningautomatföreningilta eli Pafilta 58 391,04 euroa vuoden 2022 sidonnaisuusilmoituksessaan.

Petelius oli merkinnyt summan luottamustoimipalkkioksi, mutta torstaina summa siirrettiin elinkeinon harjoittamisesta saaduksi tuloksi.

Ilta-Sanomat haastatteli eilen torstaina asiasta vihreiden puoluesihteeriä Veli Liikasta ja ryhmänjohtajaa Atte Harjannetta. Liikanen painotti, että läpinäkyvyys esimerkiksi sidonnaisuusasioissa on vihreille tärkeä asia.

Sekä Liikanen että Harjanne sanoivat, että asiasta keskustellaan Liikasen ja Harjanteen kanssa.

IS kysyi Liikaselta, mistä tämä oikein johtui että Petelius oli merkinnyt Pafilta saadut tulot luottamustoimen kohdalle, jos kyse oli tekijänoikeuksien lisensoinnista.

– Olen ymmärtänyt, että eduskunnan lomakkeissa on ollut vähän vaikeasti ymmärrettävyyttä tässä suhteessa. Jos virhe on tullut sitä kautta, niin tämä on se syy, mikä tässä on tullut itselleni esille. Siitä huolimatta pidän tärkeänä, että ne kirjataan oikein. Nyt se muutos pitää tehdä ja kirjata asiat ymmärrettävällä ja läpinäkyvällä tavalla, Liikanen perusteli.

IS sai sai torstaina aamupäivällä nähtäväksi eduskunnasta tietopyynnöllä kansanedustaja Peteliuksen sidonnaisuuslomakkeet.

Sidonnaisuustietoihin liittyviä kohtia on kahdeksan. Jokaisessa kohdassa on myös ohje, jossa kerrotaan, mitä kohdat tarkoittavat.

Pääset näkemään lomakkeen alla olevasta linkistä.

Lue lisää: Peteliuksen täyttämää sidonnaisuus­lomaketta kuvattiin vaikea­selkoiseksi – lue itse tästä!

Peteliusta ei tavoitettu torstaina puhelimitse tai eduskunnasta kommentoimaan Pafilta saatuja tuloja. Peteliuksen avustajan mukaan tämä on ollut pois eduskuntatyöstä keskiviikkona ja torstaina sairausloman vuoksi.

IS ei tavoittanut Peteliusta kommentoimaan asiaa myöskään tänään perjantaina.