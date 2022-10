Mepit: Tältä näyttää tulevaisuus Venäjän kanssa

Suomen europarlamentaarikot Henna Virkkusen, Miapetra Kumpula-Natrin, Mauri Pekkarisen ja Ville Niinistön mukaan edessä on vaikea talvi. Kansalaisen kannattaa hankkia kotiinsa tiettyjä hyödykkeitä pimeimmän ajankohdan varalle.

Mepit Henna Virkkunen, Miapetra Kumpula-Natri, Mauri Pekkarinen ja Ville Niinistö arvioivat, että niin kauan kuin Putin on vallassa, yhteistyö Venäjän kanssa on vaikeaa.

Suomen europarlamentaarikot Henna Virkkunen (kok), Miapetra Kumpula-Natri (sd), Mauri Pekkarinen (kesk) ja Ville Niinistö (vihr) kertoivat tänään perjantaina toimittajien etäpressikahveilla tulevan istuntoviikon tärkeimmistä aiheista.

Keskustelussa esiin nousi muun muassa Ukrainan sota ja energiakriisi.

IS kysyi, miten Venäjän kanssa pitäisi elää tulevaisuudessa ja miten Venäjä tulisi saattaa vastuuseen teoistaan.

Kaikki mepit olivat yhtä mieltä siitä, että Venäjän sotarikokset tulee tutkia ja Venäjä on saatettava tilille teoistaan. Tätä varten on erikseen perustettava tuomioistuin.

– Vielä ei valitettavasti olla edes siinä tilanteessa, että päästäisiin tuomioistuimeen asti. Nyt Ukraina on ollut vahva ja tukea on pystyttävä suuntaamaan Ukrainalle, että Venäjä saadaan lyötyä, Henna Virkkunen sanoi.

Hän muistutti, että Ukrainassa on paikalla myös suomalaisia tutkijoita, jotka keräävät todisteita tulevaa sotarikosoikeudenkäyntiä varten.

Henna Virkkusen mukaan on elinkeinojen osalta on varauduttava siihen, että Venäjän rajan yli ei kulje tavaraa suuntaan tai toiseen.

Niin kauan kuin Venäjän presidentti Vladimir Putin on vallassa, yhteistyö Venäjän kanssa kuitenkin näyttää olemattomalta.

Ville Niinistö nosti esiin sen, että Venäjän sisäinen retoriikka on pahentunut vuosien aikana. Hänen mukaansa Venäjä kaipaa takaisin imperiumin aikaan ja etupiiriajatteluun. Maa elää kolonialistisessa ajassa.

– Ongelma ei ole ainoastaan Putin. Hänen näkemyksensä on jaettu laajasti Venäjän johdon piirissä. Ongelma on syvällä Venäjän poliittisen eliitin ajattelussa. Niin kauan kuin tilanne on tämä, ei ole paluuta normaaliin yhteistyöhön Venäjän kanssa, Niinistö sanoi.

Niinistön mielestä Venäjä on eristettävä tiiviisti niin kauan, kuin Putinin hallinto on vallassa. Ukrainan tukemista on samalla jatkettava. Näillä toimilla ehkäistään Venäjän kykyä ylläpitää sotataloutta tai laajentaa sotaa.

– Jos rauha tulee niin, että Venäjä etääntyy, mutta valta siellä ei vaihdu, Venäjän taloudellista eristämistä pitää jatkaa. Suomalaisten kannattaa varautua siihen, että normaaleihin suhteisiin ei ole Venäjän kanssa paluuta hyvin pitkään aikaan, vuosikausiin, hän jatkoi.

Ville Niinistön mukaan voi mennä vuosikausia, ennen kuin Venäjän kanssa rakennetaan normaaleja suhteita.

Myös Mauri Pekkarinen sanoi, että Euroopan unioni ei ole kovin halukas jatkamaan yhteistyötä Venäjän kanssa, oli sodan tilanne mikä tahansa.

– Jokin päivä aika jättää Putinista ja joku toinen johtaa Venäjää. Aikanaan Eurooppa luultavasti pyrkii rakentamaan Suomen kanssa suhteita Venäjään, mikäli siellä on poliittinen järjestelmä, johon voidaan jollain tasolla luottaa, Pekkarinen arvioi.

Hän kuitenkin huomautti, että yhteistyöhön pääsemisessä tulee menemään vielä pitkään.

– Putinin edustaman valtiojohdon kanssa ei voida olla tekemisissä, hän painotti.

Jos yhteistyötä Venäjän kanssa voitaisiin jonakin päivä rakentaa uudelleen, niin sanottuja ensimmäisiä avauksia voisi olla eräänlainen kansalaisyhteiskuntien yhteistyö. Urheilu voisi olla yksi esimerkki.

– En kuitenkaan pidä hyvänä, että urheiluyhteistyötä vielä tänä päivänä harrastettaisiin.

– Putinin edustaman valtiojohdon kanssa ei voida olla tekemisissä, Mauri Pekkarinen sanoo.

Kumpula-Natri puolestaan muistutti, että Suomen poliittinen ja turvallisuuspoliittinen maantiede ovat muuttumassa, kun Suomi ja Ruotsi hyväksytään Naton jäsenmaiksi. Edessä on ”uudenlainen tilanne ja doktriini”.

Naapuruussuhde tulee siis perustumaan siihen, että Suomella on vahvempi yhteinen puolustus tulevana Nato-maana.

Hänen mukaansa Viro on antanut Suomelle tärkeän opin.

Kumpula-Natri sanoi, että epäselvä viesti Venäjän suuntaan voidaan siellä tulkita ajatuksena siitä, että naapurimaa haluaisi jälleen kuulua Venäjään.

Siksi Viro ei julkisissa kommenteissaan halua antaa liikkumavaraa Venäjälle. Yhteydet pidetään minimissä.

– Jonkinlainen viranomaisyhteistyö ja yhteydenpito on eri asia kuin poliittinen yhteydenpito, jota voitaisiin yrittää Venäjällä tulkita pehmeydeksi. Selkeä viesti poliittisen johdon tasolta Venäjälle päin on Suomelle sopiva tapa jättää yhteydet viranomaistasoiseksi, jotta osoitamme kirkkaasti Venäjälle, että meillä on uusi paikka osana Natoa, Kumpula-Natri sanoi.

Miapetra Kumpula-Natri painottaa, että Venäjän suuntaan ei voida antaa epäselviä viestejä.

Pidempikestoiseen kriisiin on varauduttava. Niin sanoi myös valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) lokakuun alussa.

Suomessa ja Euroopassa on edessä vaikea talvi.

Pekkarinen nosti esiin konkreettisia asioita, joihin tavallisen kansalaisen on talven tullen varauduttava.

– Itse kunkin on varauduttava siihen, että sähköä ja valoa ei saa. Kynttilöitä kannattaa ostaa kaikkein pimeimmän ajan varalle, esimerkiksi jouluksi. Suosittelen myös polttopuiden käyttöä, jos taloa pystyy lämmittämään niillä. Etätöitä kannattaa tehdä enemmän talvella, se vaikuttaa positiivisesti energiankulutukseen, Pekkarinen neuvoi.

Virkkusen mukaan tärkein kysymys on se, miten Euroopassa pystytään vastaamaan inflaation taittumiseen ja siihen, että ihmiset tulevat toimeen. Hän sanoi, että ihmisiä askarruttaa nyt eniten taloudellinen kriisi, energia, ruuan hinta ja korot, Virkkunen sanoi.

– Uskon, että ihmisillä on tietyllä tavalla jo hyvä kriisivalmius, sillä ensin koettiin pandemia, joka vaikutti perusturvallisuudentunteeseen. Pidetään yhtä, Virkkunen sanoi.

Kumpula-Natri huomautti, että vaikka inflaatio on käsillä, on myös korkea työllisyys.

– Ihmisillä on lähtökohtaisesti paljon töitä. Se on uudenlainen tilanne, vaikka käsillä on inflaatio. Meillä ei ainakaan vielä ole näkyvissä massatyöttömyyttä, sitä vastaan on taisteltava, Kumpula-Natri sanoi.

Niinistö muistutti energian säästämisestä.

– Isänmaallisesti energiaa säästämällä voi vaikuttaa siihen, että haitta Putinin sodasta on pienempi. Jos Venäjä ei häviä sotaa Ukrainassa, sotapolitiikan uhka koskee myös muita Venäjän naapurimaita mukaan lukien Suomea. Suoraan tai epäsuorasti pidemmällä aikavälillä, Niinistö sanoi.

Hän piti todennäköisenä sitä, että jos tuleva talvi selvitään ja inflaatiota kyetään rajoittamaan, niin keskipitkän aikavälin näkymät ovat edelleen kansalaisille taloudellisesti hyvät.