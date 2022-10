Marin vastasi opposition kysymyksiin hallituksen talouspolitiikasta: ”Tässä salissa on skandaali”

Hallitus vastasi torstaina kyselytunnilla opposition kysymyksiin metsä- ja talouspolitiikasta. Kokoomus nosti esiin myös Marinin taannoisen julkaisun Twitterissä.

Hallitus vastasi tänään torstaina eduskunnan kyselytunnilla kansanedustajien kysymyksiin.

Aiheet painottuivat aluksi metsäpolitiikkaan, josta siirryttiin oppositiopuolue kokoomuksen aloitteesta talouspolitiikkaan.

Kokoomus toi esiin huolensa Suomen talouden tilanteesta. Pääministeri Sanna Marinilta (sd) kysyttiin, onko tämä sitä mieltä, että julkista taloutta pitää tasapainottaa leikkaamalla.

Marin muistutti jo aiemmin kuvanneensa sitä, että Suomessa tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, joilla vahvistetaan talouden pohjaa. Hän muistutti myös kuvanneensa sitä, että tarvitaan sopeutuksia.

Kokoomuksen kansanedustaja Matias Marttinen kysyi, millä keinoilla julkinen talous laitetaan tasapainoon.

– Ennen muuta tarvitsemme kasvuhakuista politiikkaa, mutta myös rakenteellisia uudistuksia ja sopeutusta, mutta tämänkin pitää olla oikeudenmukaista, ei sellaista, mitä kokoomus on esittänyt, eli että leikataan heikoimmilta ja annetaan samalla kaikkein vauraimmille ja varakkaimmille. Se ei ole hallituksen linja, Marin vastasi.

Hän myönsi, että hallitus on joutunut ottamaan paljon velkaa ja kertoi syyksi maailmanlaajuisen pandemian, sodan Euroopassa, energiakriisin ja seuraavana mahdollisesti taloudellisen taantuman.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen puolestaan nosti esiin Marinin hiljattain julkaiseman twiitin.

Lokakuun alussa julkaisemassa twiitissään Marin siteerasi Helsingin yliopiston poliittisen talouden väitöskirjatutkija Antti Ronkaisen blogia Suomen Kuvalehdessä:

”Rahapolitiikan ideoissa on jotain pahasti vialla, kun keskuspankit suojelevat uskottavuuttaan ajamalla taloudet taantumaan.”

– Oletteko tänä päivänä siis sitä mieltä, että keskuspankkien tulisi pidättäytyä koronnostosta tässä tilanteessa, Mykkänen kysyi.

– On selvää, että Euroopan keskuspankkien tehtävä on huolehtia rahapolitiikasta. Hallitukset, poliittiset päättäjät, huolehtivat finanssipolitiikasta. Se, mistä itse kannan huolta, on yleinen talouspolitiikan koordinaatio, joka on tällä hetkellä valitettavan ohutta, Marin vastasi.

Hän kertoi peräänkuuluttavansa parempaa koordinaatiota ja keskustelua.

– Tuo sitaatti ei ole minun tekstiäni, se on tutkija Ronkaisen tekstiä, joka on hyvin perehtynyt aihepiiriin. Suosittelen lukemaan tuon artikkelin. Mielestäni se oli hyvä ja mielenkiintoinen artikkeli, Marin lisäsi.

Perussuomalaisten Leena Meri puolestaan sanoi pitävänsä huolestuttavana sitä, että pääministeripuolue valmistelee meno- ja tulopuolta kuin hallituksessa ei tiedettäisi, mitä tehdään.

Edustaja Meren mielestä hallitus ei ole ottanut perussuomalaisten leikkausehdotuksia.

– Onko tämä teidän mielestänne oikeudenmukaista politiikkaa, Meri kysyi.

– Nyt on kyllä tässä salissa skandaali, Marin aloitti vastaamalla.

Hän kertoi, että myös sdp valmistelee vaaliohjelmaa tuleviin eduskuntavaaleihin, omia poliittisia avauksia ja tekee poliittista ohjelmatyötä, vaikka on pääministeripuolue.

– Olen ajatellut, että demokratiassa tämä on aivan sallittua, ja on vaan hyvä asia, että puolueet kertovat omia kantojansa ja näkemyksiänsä, mutta ymmärrän, että välttämättä kaikki puolueet eivät näe asiaa aivan näin. Me tulemme julkistamaan oman ohjelmamme, oman vaihtoehtomme, ja tulemme kertomaan sen avoimesti kansalaisille ja äänestäjille, Marin jatkoi.

Hän muistutti, että hallituskauden isoja kuvia ovat olleet talouspolitiikankin saralla ”mittavat, erittäin haastavat, vaikeat kriisit”.

– Emme me niitä toivoneet, tienneet, kun hallitusohjelmaa yhdessä kirjoitettiin, mutta siitä huolimatta pandemia, sota, energiakriisi, mahdollisesti tuleva talouskriisi... Voin kyllä sanoa, että haasteita ei ole puuttunut.