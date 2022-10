Ministeri Seppo Kääriäinen (kesk) otti HAAPALA-TV:ssä kantaa Suomessa virinneeseen syyttelyyn poliitikkojen Venäjä-mielistelystä.

Suomessa on käyty viime viikot melkoista syyttelyä siitä, kuka on ollut sinisilmäisin tai ahnein – tai milloin mitäkin suhteessa Venäjään.

Aallon harjalle ovat nousseet Nord Stream -kaasuputken konsulttina häärinyt ex-pääministeri Paavo Lipponen (sd) ja Sberbankin hallituksessa istunut toinen ex-pääministeri Esko Aho (kesk).

Kolmas ex-pääministeri Alexander Stubb (kok) otti asiaan moralisoiden kantaa twitterissä tiistaina.

– Minusta on aika häiritsevää, että jotkin Suomen poliitikot ja diplomaatit, jotka rakensivat koko uransa Venäjää miellyttämällä ja Natoa vastustamalla, yrittävät yhtäkkiä kuvata itseään transatlanttisten suhteiden mestareina, Stubb kirjoittaa.

– Se on älyllisesti epärehellistä.

Stubb palautettiin nopeasti maan pinnalle muistuttamalla, miten hän itse on varoitellut russofobiasta muun muassa Nord Streamin ja Hanhikiven ydinvoimahankkeiden taustalla.

Keskustavaikuttaja, ministeri Seppo Kääriäinen (kesk) esitti oman näkemyksensä heränneeseen syyttelyyn torstaina HAAPALA-TV:n haastattelussa, oheisen tallenteen loppuosiossa.

Onko tässä nyt sellaista, että pyritään kakun päälle jakamaan tuomiota?

– No tähän on sanottava, että heittäköön kiven ensimmäisen se, joka synnitön on.

Kuka olisi se kivenheittäjä tässä maassa, joka synnitön on?

– Ei sellaista ole.

Ei ketään?

– Ei ketään.

Olisiko Venäjän toimintaa voinut ennustaa?

– Minä sanoisin tässäkin, että Suomi on sittenkin ollut omassa politiikassaan ehkä vähiten sinisilmäinen suhteessa kaikkeen ympäristöön, myös suhteessa Neuvostoliittoon ja suhteessa Venäjään.

– Kyllä Suomessa on tiedetty politiikan ja tiedustelun kautta se, mitä Venäjällä oikein ajatellaan ja mitä siellä oikein tehdään. Siihen perustuu muun muassa se, että olemme pitäneet puolustuskyvystämme erittäin hyvän huolen, ex-puolustusministeri lisää.

Nord Streamissakin Suomella on Kääriäisen mukaan ollut lähinnä sivustakatsojan rooli.

Kääriäisen mukaan hänen puolueensa keskusta on keskellä historiansa haastavinta tilannetta. Ylen tuoreimmassa gallupissa keskustan kannatus on romahtanut 10,3 prosenttiin.

– Näin merkittävään kannatukseen laskuun, joka on tapahtunut vuosienvarrella, on kimppu syitä.

Jollakin painoarvolla vaikuttaa myös nykyinen vihervasemmistolainen hallituspohja.

– Se varmaan hämmästytti ja vierastutti monia.

Varsinkin media ja kilpailijat muistuttavat Kääriäisen mukaan, ”että väärän porukan kanssa olette nyt tekemisissä”. Kentällä ollaan henkisesti neuvottomassa tilassa.

Ministeri Seppo Kääriäinen (kesk) oli HAAPALA-TV:n haastattelussa torstaina.

Nyt Kääriäisen mukaan keskustalla on vakava paikka, ehkä puolueen vakavin.

Presidentinvaaleihin Kääriäinen hakisi vauhtia esivaalista.

Olli Rehn, Antti Kaikkonen, Esko Aho, Anneli Jäätteenmäki, Kääriäinen luettelee nimiä.

– Olisin mielelläni näkemässä reilun ja reippaan esivaalin.

Viime kauden päätteeksi vapaaehtoisesti eduskunnasta luopunut Käärinen ei ole kiinnostunut paluusta politiikkaan.

– Minun paikkani on metsä.