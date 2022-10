Vihreiden ryhmänjohtaja Atte Harjanne ja puoluesihteeri Veli Liikanen eivät olleet aiemmin tietoisia siitä, että kansanedustaja Pirkka-Pekka Petelius ”teki yhteistyötä Pafin kanssa”.

Vihreiden kansanedustaja Pirkka-Pekka Petelius on ilmoittanut saaneensa rahapeliyhteisö Ålands Penningautomatföreningilta eli Pafilta 58 391,04 euroa vuoden 2022 sidonnaisuusilmoituksessaan.

Petelius oli merkinnyt summan luottamustoimipalkkioksi, mutta torstaina summa siirrettiin elinkeinon harjoittamisesta saaduksi tuloksi. Asiasta uutisoi ensin Iltalehti.

Peteliuksen avustajan mukaan tämä on pois eduskuntatyöstä keskiviikkona ja torstaina sairausloman vuoksi. IS ei tavoittanut Peteliusta kommentoimaan asiaa eduskunnassa tai puhelimitse.

Vihreiden ryhmänjohtaja Atte Harjanne kommentoi eduskunnassa asiaa lyhyesti. Hän kertoo, ettei tiennyt asiasta etukäteen.

– Nyt se asia on käsittääkseni korjattu, eteenpäin, Harjanne sanoi.

– Keskustelen varmasti edustajan kanssa tästä.

Myöskään vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen ei ollut etukäteen tietoinen ”Peteliuksen ja Pafin yhteistyöstä”.

Sekä hän että Harjanne kertoivat saaneensa tietää asiasta vasta uutisista.

– Me vihreät olemme tehneet pitkään työtä sen eteen, että sidonnaisuusilmoitukset ovat avoimia ja läpinäkyviä ja tiedot pitää tietysti niissä olla oikein. Tässä tapauksessa ymmärtääkseni on merkitty tietoja ikään kuin väärän otsakkeen alle. Pidän tärkeänä, että asia korjataan, ja sen viestin olen myös saanut, että asian korjaamiseksi on jo tehty töitä ja asia saatetaan oikealle tolalle siellä sidonnaisuusilmoitusten puolella, Liikanen kommentoi.

Petelius oli alun perin merkinnyt Pafilta saadut tulonsa luottamustoimen kohdalle.

IS kysyi Liikaselta, mistä tämä oikein johtui, jos kyse oli tekijänoikeuksien lisensoinnista, eikä luottamustoimesta.

– Olen ymmärtänyt, että eduskunnan lomakkeissa on ollut vähän vaikeasti ymmärrettävyyttä tässä suhteessa. Jos virhe on tullut sitä kautta, niin tämä on se syy, mikä tässä on tullut itselleni esille. Siitä huolimatta pidän tärkeänä, että ne kirjataan oikein. Nyt se muutos pitää tehdä ja kirjata asiat ymmärrettävällä ja läpinäkyvällä tavalla, Liikanen perustelee.

Myös Liikanen kertoo aikovansa keskustella asiasta Peteliuksen kanssa. Hänen mukaansa laajempaa käsittelyä ei ole tässä vaiheessa suunniteltu.

Liikanen ei vastannut suoraan kysymykseen siitä, tuleeko Peteliukselle asiassa seuraamuksia.

– Ennen kaikkea pidän tärkeänä, että tämä väärin merkitty – tai mielestäni huonosti merkitty – kirjaus sidonnaisuusilmoituksessa korjataan oikeaksi. Se on se asia, mitä tässä nyt ensin tehdään.

Peteliuksen Pafilta saamat tulot näyttäytyvät kiusallisilta hallituksessa istuville vihreille, sillä hallitus on sitoutunut torjumaan rahapelihaittoja.

Liikanen ei suoraan vastaa kysymykseen siitä, onko asia kiusallinen vihreille.

Liikasen mukaan puolueen linja on ollut, että rahapeliongelmiin pitää puuttua. Hän painottaa, että monopoliyhtiöillä on asiassa vastuu.

– Olemme osaltamme olleet nykyjärjestelmän kehittämisen kannalla ja hallitus­ohjelman linjausten takana, mutta myös valmiita puuttumaan monopolien toimintaan siltä osin, että ne saatetaan rahapeliongelmaisten osalta oikeaan kuntoon.