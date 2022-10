Keskusta on esitellyt energialinjauksensa.

Hallituspuolue keskusta haluaa lisää kotimaista uusiutuvaa energiaa ja ydinvoimaa – toimintavarman ja kestävän energiajärjestelmän.

Keskustan listalla ovat tuulivoiman moninkertaistaminen, lisää aurinkoenergiaa, uusi ydinvoimala, pienydinreaktoreiden kehittämistä, vesivoimasta huolehtimista, lisää biopolttoaineita, vetyä ja maalämpöä, ja turvetta edelleen.

Aiempina vuosikymmeninä niin sanotuilla risupaketeilla profiloitunut keskusta liputtaa nyt vahvasti ydinvoiman puolesta.

– Tarvitsemme runsaasti lisää puhdasta sähköntuotantoa. Keskusta tavoittelee tuulivoiman moninkertaistamista, tuonne 25-30 TWh:n tasolle 2030-luvulle tultaessa, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli (kesk) sanoi.

– Tässä paperissa linjataan erittäin selkeä, historian myönteisin ydinvoimakanta, keskustan osalta. Keskusta suhtautuu myönteisesti myös uuden ydinvoiman rakentamiseen Suomeen. Haluan keskustan puolesta lähettää vahvan viestin markkinoille siitä, että Suomeen tarvitaan paljon vakaata, puhdasta perusvoimaa. Eli ydinvoima on tervetullutta, keskustan energialinjaukset esitellyt Kalli jatkoi.

Keskusta puhuu energiantuotannon hyväksyttävyydestä.

Esimerkiksi viime vaalikaudella se linjasi, että tekoaltaita ei enää rakenneta.

– Keskusta ei kannata uusien altaiden rakentamista. Niille ei ole paikallista hyväksyttävyyttä, Kalli perusteli.

Sen sijaan turve pysyy edelleen keskustan energiapaletissa.

– Tähän liittyy se poliittinen viesti, että turvetta tarvitaan. Meidän pitää huolehtia siitä, että tulevaisuudessakin varmuusvarastoista pidetään huolta, Kalli totesi.

Kuluttajille keskusta suunnittelee alueellisia avustuksia sähköveroon ja energiatukiin.

Keskusta korottaisi kylmemmillä alueilla asuvien energia-avustuksia. Lisäksi keskusta porrastaisi sähköveroa. Sähkövero olisi pienempi alueilla, jossa välimatkat käyttöpaikkoihin ovat pitkät.

– Tilastoista on nähtävissä, mitkä alueet ovat kylmempiä. Kylmille alueilla voisi soveltaa korotettua energia-avustusta lämmitystapamuutosten yhteydessä. Mitään euromääriä ei ole nyt esittää, se pitäisi valmistella tarkemmin.

-- Sähköveron porrastamisessa on tilastot kunkin jakeluverkkoyhtiön asiakasprofiililista: kuinka pitkät matkat ovat käyttöpaikkoihin. Jakeluverkkoyhtiö kerää sähköveron. Sen voisi yhdistää siihen, että sellaisia alueilla, joissa matkat käyttöpaikkoihin ovat pisimmät, sähkövero olisi nykyistä alempi. Kalli kertoi.

Uudet energiainvestoinnit eivät toteudu kädenkäänteessä, vaan kyseessä on vuosikausien projekti.

– Se voi arvioiden mukaan tuoda Suomeen vähintään 100 miljardin investoinnin seuraavan kahden vuosikymmenen aikana, jos toimimme viisaasti. Vihreä teollistaminen on ilman muuta mahdollisuus, joka pitää käyttää.

– Poliitikkojen tehtävänä on huolehtia, että nämä investoinnit toteutuvat, Kalli totesi.

Keskustalla ei ollut vastausta esimerkiksi siihen, miten Suomeen saataisiin lisää ydinvoimaa.

Ydinvoiman tuottajat ovat kärvistelleet taloudellisissa vaikeuksissa. TVO on taistellut Olkiluodon kolmosreaktorin rakentamisessa, Loviisan ydinvoimaloiden omistaja Fortum on vaikeuksissa ja Pyhäjoelle yhdessä venäläisen Rosatomin kanssa rakenteilla ollut ydinvoimala on kuopattu.