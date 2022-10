Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotustilaisuudessa olivat läsnä kummatkin ministerit, mutta jodikysymykseen ei saatu vastauksia.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) järjesti keskiviikkona tiedotustilaisuuden, jossa olivat läsnä sekä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) että sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas). Tiedotustilaisuuden aiheena oli köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen Suomessa.

Tilaisuuden loppupuolella Ylen toimittaja sanoi kysyvänsä ”aiheen vierestä” jodiohjeista. Hän totesi, että sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus aiheutti ryntäyksen apteekkeihin ja jodit loppuivat monista paikoista tiistaina.

– Kuka ohjeen antoi ja miksi apteekkeja ei varoitettu tästä asiasta, Ylen toimittaja Jyrki Hara kysyi.

On tyypillistä, että ministereiltä kysytään tiedotustilaisuuksissa ajankohtaisista asioista, vaikka ne eivät olisikaan tiedotustilaisuuden aiheena.

– Joo, kiitos kysymyksestä, mutta pidetään nyt nämä aiheet tähän köyhyyteen ja syrjäytymiseen liittyen, niin kysymykset niissä, kiitos, sanoi tiedotustilaisuutta moderoinut henkilö STM:n viestintäyksiköstä.

Ministerit katsoivat moderaattoria ja seisoivat hiljaa paikoillaan. Vastauksia kysymykseen ei saatu. Tilanne näkyy tiedotustilaisuuden tallenteessa alkaen 54:58 minuutin kohdalta.

IS kysyi sosiaali- ja terveysministeriön viestintäjohtaja Vivikka Richtiltä, miksi ministerit eivät saaneet vastata joditabletteja koskevaan kysymykseen ja onko ministeriöllä linjaus, että kysymykseen ei vastata.

– Ei ole linjausta, mutta olettaisin, että kysymys on siitä, että tiedotustilaisuus ei koskenut jodiasiaa, vaan köyhyyttä ja syrjäytymistä. Varmaankin moderaattori halusi pitää asiassa tiedotustilaisuuden, Richt sanoo.

Hän ei ollut itse nähnyt tilaisuutta.

Richtin mukaan jodiasia kuuluu ministeri Sarkkisen vastuualueelle.

– Apteekkariliittohan on ollut mukana tekemässä ohjeistusta. Siinä mielessä on ollut käsitys, että tästä on informoitu kenttää. Miksi ei ole mennyt eteenpäin, niin siinä on varmasti meilläkin tekemistä. STM:hän ohjeistuksen on antanut, Richt toteaa.