Jos Stubb lähtee ehdolle presidentinvaaleihin, löytää hän edestään vanhat lausuntonsa, joista kaikki eivät luo kuvaa ulkopolitiikan visionääristä, kirjoittaa politiikan toimittaja Olli Waris.

Entinen pääministeri Alexander Stubb (kok) kirjoitti tiistaina Twitterissä ”pitävänsä häiritsevänä sitä, että jotkin Suomen poliitikot ja diplomaatit, jotka rakensivat koko uransa Venäjää lepyttelemällä ja Natoa vastustamalla, yrittävät yhtäkkiä kuvata itseään transatlanttisten suhteiden mestareina”.

– Älyllisesti epärehellistä, Stubb moitti.

Stubb on tunnetusti Suomen Nato-jäsenyyden pitkäaikainen kannattaja.

Stubb myös puhui muuta poliittista eliittiä suoremmin Venäjän aggressiivisesta politiikasta jo ulkoministerinä toimiessaan ja pyrki eroon ”hyssyttelystä” ja ”liturgiasta”.

Stubbin kritiikille poliitikkoja ja diplomaatteja kohtaan on siis aihetta, mutta Stubbillakin on ollut huonommat hetkensä, minkä vuoksi hänen voi nähdä syyllistyvän itse muita syyttäessään älylliseen epärehellisyyteen.

Hyvässä muistissa on, että kun eduskunnassa keskusteltiin lokakuussa 2014 Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta ja Venäjän valtion ydinvoimayhtiön Rosatomin roolista laitostoimittajana siinä, Stubb äityi syyttämään hankkeen kriitikkoja asiattomaan tyyliin.

Eduskuntakeskustelussa esimerkiksi Vesa-Matti Saarakkala (ps) sanoi, että ”Fennovoiman Rosatomin-hankkeen myötä joutuisimme Venäjän kanssa naimisiin, ja se jos mikä kaventaisi meidän poliittista liikkumatilaamme”.

Kuin ulkoministeri Stubbin aiempia sanoja lainaten Saarakkala lisäsi, että ”Venäjä käyttää tarvittaessa kaikkia keinoja poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi”.

– Se, mikä minua ehkä eniten häiritsee tässä keskustelussa, on se tietty asenteellisuus, jopa russofobia, joka ilmenee muutamissa puheenvuoroissa, ja se tulee nimenomaan sitä kautta, että yritetään lietsoa Venäjä-pelkoa energiapoliittiseen ratkaisuun. Minun mielestäni tässä kannattaa puhua energiasta energiana, pääministeri Stubb opasti.

Viimeistään Putinin käynnistämä energiasota on todistanut, että Fennovoima-kriitikot olivat oikeassa, eikä energia ole vain energiaa, vaan myös politiikkaa.

Stubbin väkevästi puolustama Fennovoima-hanke on ajanut karille, ja käynnissä on oikeusriita Fennovoiman ja Rosatomin tytäryhtiön Raos Projectin välillä.

Kuten IS aiemmin kertoi, Stubb puolusti ulkoministerinä silloisen Matti Vanhasen (kesk) hallituksen linjaa, jonka mukaan Nord Stream -kaasuputki ”ei ole turvallisuuspoliittinen kysymys.”

– Keskinäisen riippuvuuden kasvattaminen Venäjän ja Euroopan välillä on hyvä asia, Stubb perusteli tukeaan hankkeelle eduskunnassa lokakuussa 2009.

Tässäkään kohtaa Stubbin askel ei osunut aivan lankulle, sillä nimenomaan keskinäisen riippuvuuden kasvattaminen varsinkin Venäjän ja Saksan välillä on johtanut ongelmiin energiapolitiikassa.

Aiemmin syyskuussa 2009 Stubb totesi Nord Stream -hankkeesta, että ”turvallisuuspoliittisista ulottuvuuksista meidän analyysi on se, että varmasti ulottuvuuksia on, mutta se ei muuta tilannetta Itämerellä suoranaisesti tällä hetkellä.”

Nämä ulottuvuudet tunnistettiin Suomea paremmin Baltian maissa, jonka Stubb itsekin toi esiin.

– Jos keskustelemme balttien kanssa, niin he näkevät sen huonona turvallisuus­poliittisena hankkeena, Stubb sanoi.

Samaan aikaan kun Stubb näki ulkoministerinä Venäjän voimapolitiikan vahvistumisen, oli hän viisumilinjauksissaan hyvin idealistinen, jopa naiivi.

– Ainoastaan rajoja madaltamalla ja vapaata liikkumista edistämällä saadaan poistettua ennakkoluuloja. Suomessa on tietyillä tahoilla edelleen uussuomettumisen ilmapiiriä. Ei ole tiedostettu, että maailma on muuttunut ja Venäjä on muuttunut radikaalisti viimeisen 17 vuoden aikana, ulkoministeri Stubb sanoi STT:lle toukokuussa 2008.

Stubb ajoi määrätietoisesti viisumivapautta Venäjälle myös Eurooppa- ja ulkomaankauppaministerinä.

Apu-lehdelle Stubb visioi kesäkuussa 2013, että ”vuonna 2018 suomalaiset matkustavat ilman viisumia jalkapallon maailmanmestaruuskisoihin Venäjälle katsomaan finaalia, jossa pelaavat Venäjä ja Suomi”.

– Luulen, että viisumivapaus on realistisempi tavoite kuin finaalipaikka, Stubb lisäsi.

Stubbin ajama viisumivapaus ei ole toteutunut. Sen sijaan venäläisten maahantuloa on rajoitettu voimakkaasti Ukrainan sodan takia. Suomi sentään pääsi jalkapallon EM-kisoihin, jotka pelattiin 2021.

Miksi Italiassa EU-yliopistossa työskentelevän Stubbin vanhoilla kannanotoilla on väliä?

Sen takia, että Stubbia pidetään tällä hetkellä kokoomuksen todennäköisenä presidenttiehdokkaana. Stubbin nimen ovat nostaneet esiin vahvat kokoomusvaikuttajat taustakeskusteluissa.

Jos Stubb lähtee ehdolle presidentinvaaleihin, löytää hän edestään vanhat lausuntonsa, joista kaikki eivät luo kuvaa ulkopolitiikan visionääristä.

Fennovoima-päätöksen Stubb on myöntänyt jo virheeksi.