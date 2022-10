Kansanedustaja Hannu Hoskosen mukaan jätelaissa on porsaanreikä, jonka vuoksi ylikansalliset yhtiöt vievät kaiken ja pienet yritykset jäävät nuolemaan näppejään.

Hallituksen esitys jätelain muuttamiseksi kirvoitti eduskunnassa rapsakan keskustelun yksityisen ja julkisen toimijan roolista jätehuollossa.

Jätelakiin esitetään siirtymäsäännöstä, jonka mukaan kunnalla on kolmen vuoden ajan vastuu järjestää hyvinvointialueilla syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto.

– Tämä kolmen vuoden siirtymäkausi takaa hyvinvointialueille riittävän ajan varautua ja valmistautua jätehuollon järjestämisvastuuseen ja toteuttaa tarvittavat kilpailutukset, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr) selvitti.

Hyvinvointialue voi halutessaan irtautua kunnan järjestämästä jätehuollosta aiemmin.

Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää syytti pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitusta jätteiden sosialisoinnista eli yhteiseen omistukseen siirtämisestä.

– Vasemmistohallitus sosialisoi jätteitä. On ihan käsittämätöntä, että näitä vivutetaan koko ajan julkiselle toimijalle. Tämä ei millään tavalla ole hyväksyttävää, Mäenpää moitti.

Hänen mukaansa jätehuolto on ollut perinteisesti yksityisten yritysten huomassa. Mäenpään mukaan hallituksen esitysluonnokseen on lisätty uusia tulkintoja jätelain vastuunjaosta ilman, että niistä on keskusteltu julkisesti ja avoimesti sidosryhmien kanssa.

– Tämä sosialisointi on pakko pysäyttää, muuten tämä maa kaatuu. Kohta kaikki on hoidettu julkisella puolella, Mäenpää sanoi.

Mäenpään mukaan jätealalla eivät kohta pärjää kuin isot yhtiöt.

– Meillä jätteitä ajoi viime vuonna semmoinen auto, jonka kyljessä luki Suez. Taitaa olla sama firma, joka on rakentanut Suezin kanavan. En minä ainakaan halua, että egyptiläiset ajaa meidän roskia täällä maaseudulla — Helsingistä minä en tiedä, tänne se ehkä sopiikin hyvin, Mäenpää sanoi.

Keskustan kansanedustaja Hannu Hoskonen sanoi surevansa sitä, että yksityiset yritykset häviävät pikkuhiljaa jätealalta.

– Tässä koko lainsäädännössä on meillä semmoinen porsaanreikä, että ylikansalliset yhtiöt vievät kaiken ja pienet yritykset jäävät nuolemaan näppejään, Hoskonen sanoi.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan jätehuollon osalta on käyty parikymmentä vuotta kovaakin keskustelua ja taistelua siitä, hoitaako jätehuoltoa yksityinen vai julkinen sektori ja millä tasapainolla.

– Nyt hallitus jatkaa omaa linjaansa, joka on puhtaasti ideologinen, Orpo sanoi.

Hänen mielestään hallitus ajaa ideologisesti mallia, jossa julkinen sektori ottaa yli ennen kaikkea kuljettamisessa ja jätteiden käsittelyssä.

– Tämä pöydällä oleva esitys jatkaa nyt sitä jätelain uudistuslinjaa, joka oli jo kuolinisku monelle pienelle jätealan yritykselle, kuljetusyritykselle. Se sai monet lopettamaan, ja tämä pahentaa tilannetta.

Orpon mielestä hyvinvointialueiden pitäisi keskittyä sote-asioiden hoitoon ja järjestämiseen eikä jäteasioiden hoitamiseen.

– Vanha kunnon periaate on se, että kaikkialla, missä on toimiva markkina, useita tarjoajia, niin sinne ei tarvitse julkisen sektorin mennä eikä ainakaan tukea siellä toimivaa julkista toimijaa verovaroin. Se on vielä vääristävämpää.

Orpon mielestä seuraavan hallituksen on pakko avata jätelaki ja tuoda yksityinen sektori mukaan suomalaiseen jätteenkäsittelyyn.

– Ideologia tässä haisee kuin huonosti hoidetussa kompostissa, kansanedustaja Ari Koponen (ps) säesti.

Kansanedustaja Mari Holopaisen (vihr) mielestä voi olla järkevää järjestää jätteen keräämistä niin, että se on koordinoitu jollain tavalla.

– Se ei voi olla yksittäisen ihmisen vastuulla, ainakaan monessa tapauksessa, vaan on ihan järkevää miettiä kunnallisella tasolla tai valtion tasolla tai alueellisella tasolla, millä tavoin tehokkaasti jätteet kerätään, Holopainen sanoi.

Vastuuministeri Ohisalo arveli, että Orpo ehkä hieman käsitti väärin.

– Tässähän kyse on siitä, että hyvinvointialueet eivät ala harjoittaa jätetoimintaa vaan heidän vastuulleen tulee kilpailuttaa jätehuollon järjestäminen, mikä nyt on kunnan vastuulla, Ohisalo sanoi.