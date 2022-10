Ministeri jodi­tabletti­ohjeen rukkaamisesta: ”Tämä on viran­omais­arvio, ei poliittinen arvio”

Sarkkinen korostaa lääketieteellisen arvion merkitystä joditabletti-kysymyksessä.

Lääkehuolto on hallituksessa sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen kontolla.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen (vas) mukaan joditablettien käyttösuositus muutettiin viranomaisten suosituksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei enää suosita lääkejodin käyttöä yli 40-vuotiaille.

Miksi STM päivitti suosituksen nyt, ministeri Sarkkinen?

– Suosituksen päivittäminen aloitettiin jonkin aika sitten virkatyönä, eli se on ollut kuukausien työ. Ohje on päivitetty, koska vanha ohje oli 20 vuotta vanha, myös kansainväliset suositukset ovat sinä aikana muuttuneet, Sarkkinen vastasi.

Outo sattuma, että nyt kerrotaan ettei joditabletteja tarvita yli 40-vuotiaille, ja keväällä kehotettiin hankkimaan varmuusvarastoa kotiin? Ihmiset ovat jodia hamstranneet, kun kokevat uhkaa ydinlaskeumasta?

– Uudessa suosituksessa kehotetaan hankkimaan kotiin alle 40-vuotiaille. Ikäraja perustuu lääketieteelliseen arviointiin, kenelle joditableteista on hyötyä.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa, ohje oli 20 vuotta vanha ja ihmiset alkoivat hamstrata joditabletteja, yli 40-vuotiaat etenkin. Miksi ohjetta ei päivitetty aiemmin?

– Tämä on lääketieteellisen arvion pohjalta päivitetty. Lääketieteelliseen arvioon nojaten on todettu, että yli 40-vuotiaille tabletista ei ole hyötyä.

– Se, että niitä tabletteja on siellä kaapissa yli 40-vuotiailla, ei siitä suurta haittaa ole, jos ne siellä kaapissa ovat. Tietenkin muutama euro on mennyt hukkaan yli 40-vuotiailta, joille sitä ei nyt suositella.

Ministerinä sanotte, että yli 40-vuotiaiden ei tarvitse joditabletteja hamstrata?

– Viranomaiset ovat näin arvioineet. Tämä ei ole poliittinen kysymys, missä kulkee ikäraja. Se on lääketieteellinen viranomaisarvio, että siinä tilanteessa, jossa viranomaiset suosittelisivat joditablettien ottoa, se koskisi alle 40-vuotiaita.

– Tämä on viranomaisarvio, ei poliittinen arvio. Täytyy sanoa, että minkään ikäisten ihmisten ei tule ottaa niitä tabletteja. Vaikka ihmiset varautuvat ja ostavat tabletteja kotiin, niitä ei pidä ottaa ilman viranomaissuositusta.

Mitä luulette, että ihmiset nyt ajattelevat? Aiemmin on kehotettu hankkimaan tabletteja ja nyt yli 40-vuotiaiden ei enää tarvitse?

– Kyllä varautuminen on varmaan ihmisillä verissä. Totta kai on syytä, jos viranomaiset antaisivat suosituksen joditablettien käytöstä, tulee kuunnella viranomaisohjeita: missä tilanteessa niitä otetaan, otetaanko ja kuka ottaa. Eli on tärkeää, että toimitaan viranomaisohjeiden mukaisesti.

Nyt viranomaiset ovat kertoneet meille, että yli nelikymppisten ei tarvitse enää joditableteista välittää?

– Se on viranomaisten suositus. Viranomaiset näkevät lääketieteellisen arvion pohjalta, että yli 40-vuotiaille joditableteista ei ole sellaista hyötyä, että niitä tarvitsisi kaappeihin koteihin hankkia. Eli suositus koskee alle 40-vuotiaita suomalaisia, Sarkkinen vastasi.