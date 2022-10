Päätöstä ei ole, ja samalla Suomi joutuisi sulkemaan oman konsulaattinsa Pietarissa.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan Suomi on tutkinut mahdollisuuksia sulkea Venäjän pääkonsulaatti Turussa. Tämä merkitsisi todennäköisesti sitä, että Venäjä sulkisi Suomen pääkonsulaatin Pietarissa.

– Olemme tätäkin asiaa selvittäneet. Nämä konsulaatit ja diplomaattiset edustustot, niiden rooli perustuu Wienin yleissopimukseen. Suomi ja Venäjä, silloinen Neuvostoliitto, ovat aikoinaan 1966 sopineet, että avaamme pääkonsulaatit Pietariin ja Turkuun, Haavisto sanoi lehdistötilaisuudessa Brysselissä.

– Nyt täytyy katsoa tarkasti Pietarin pääkonsulaatin tilanne ja arvioida, missä määrin se pystyy auttamaan suomalaisia. Tämä on tällainen kahden kauppa. Täytyy ottaa huomioon, että sillä on sitten vastapuolella seurannaisvaikutuksia, Haavisto jatkoi.

Turun pormestari Minna Arve (kok) vaati tänään Twitterissä, että ulkoministeriö aloittaisi keskustelut pääkonsulaatin lakkauttamisesta Turussa.

Venäjällä on Suomessa Turun pääkonsulaatin lisäksi konsulaatit Lappeenrannassa ja Maarianhaminassa.

IS kysyi Haavistolta, onko Suomi selvittänyt paljon keskustelua herättäneen Venäjän konsulaatin sulkemista Maarianhaminassa.

– Meillä toimii edelleen Suomen konsulaatit Muurmanskissa, Petroskoissa ja Pietarissa, ja lähetystö Moskovassa. Jos on sellaisia tarpeita, että halutaan sulkea konsulaatti, se on silloin kahdenvälinen asia Suomen ja Venäjän välillä – ja vaikuttaa meidän omaan edustustoverkostoomme Venäjällä.

– Tällä hetkellä on katsottu tarpeelliseksi, että pidetään näitä meidän omaa verkostoa Venäjällä edelleen. Siellä on kuitenkin jonkin verran suomalaisia: perhesuhteiden kautta asuu Venäjällä, siellä on jonkin verran sanktioiden sallimaa liiketoimintaa, kuljetustoimintaa maan rajan yli. On syitä, miksi konsulaatteja pidetään yllä. Koko ajan tarkkaillaan, mikä on tilanne, Haavisto vastasi.

Haavisto sanoi myöhemmin tiedotustilaisuudessa, että Maarianhaminan konsulaatista ei ole käyty uutta keskustelua.

– Tästä Ahvenmaan konsulaatista ei ole käyty mitään erillistä, uutta keskustelua. Se liittyy tähän konsulaattiverkoston luonteeseen, mitä tässä kuvasin. Meillä on myös Murmanskissa ja Petroskoissa toimivia Suomen konsulaatteja.

– Toistaiseksi on arvioitu, että ne ovat siellä tarpeellisia, Haavisto toisti.