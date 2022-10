"Tulokset heikkenevät ja lasten sekä nuorten hyvinvointi on laskusuunnassa.”

Helsingin kaupunkistrategiassa linjataan, että pääkaupunki on maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia.

Helsingin kaupunginvaltuutetun, erityisopettaja Johanna Nuortevan (vihr) mukaan resurssitilanne Helsingin peruskouluissa on niin haastava koko kaupungin osalta, että perusopetusta ei pystytä tarjoamaan lain vaatimalla tavalla. Nuorteva itse työskentelee erityisopettajana helsinkiläisessä yläkoulussa.

Suomen perusopetuslaissa linjataan muun muassa erilaisista oppilaalle kuuluvista tuen muodoista. Nuortevan mukaan oppilaille kuuluvat oikeudet eivät toteudu Helsingissä tällä hetkellä juuri missään.

– Tulokset heikkenevät ja lasten sekä nuorten hyvinvointi on laskusuunnassa. Se, mitä perusopetuslaki edellyttää, on aika kaukana siitä, mihin Helsinki pystyy.

– Keskustelussa jalkoihin jää se, että kaikissa kouluissa alueesta riippumatta on lapsia ja nuoria, joilla on oppimisvaikeuksia tai muita haasteita. Monissa kouluissa he jäävät vaille sitä tukea, mitä laki tai sitoumuksemme inkluusiosta edellyttäisivät. Eikä tämä ole tietenkään vain Helsingin haaste.

Kaupunginvaltuutetun mukaan vaihtuvuus PD-alueiden kouluissa ei poikkea erityisesti muista alueista. PD viittaa Helsingin kaupungin omaan positiivisen diskriminaation eli myönteisen erityiskohtelun määrärahaan, jota myönnetään tiettyihin helsinkiläisiin peruskouluihin.

– Moni erityisopettaja on tyytyväinen näissä kouluissa. Kollegakseni omaan kouluuni idästä siirtynyt henkilö on kuvaillut, että työ on nyt paljon kuormittavampaa, kun ryhmäkoot ovat suuremmat ja opetustyötä tekee yksin toisin kuin idässä, jossa luokassa oli yleensä ohjaaja tai erityisopettaja.

Oppilaiden tuesta ja avusta halutaan pitää kiinni myös Helsingin kaupunkistrategiassa. Valtuustokauden alussa laaditussa strategiassa linjataan, että pääkaupunki on maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia.

– Varmistamme, että jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen koulunkäyntiin ja kohdennamme tukea erityisesti sinne missä sitä tarvitaan myönteistä erityiskohtelua vahvistamalla ja kehittämällä, strategiassa todetaan.

Nuorteva painottaa, että PD-alueiden opettajien lisärahoitus on tapa vähentää eriarvoisuutta ja tätä rahaa on tarpeen merkittävästi korottaa. Hänen mukaansa varhaiskasvatus- ja opetusala tarvitsisi kuitenkin suurempia investointeja.

– Tarvittaisiin merkittäviä investointeja, jotta päästäisiin minkäänlaiseen alkeelliseen inkluusioon. Henkilöstön iso huoli on se, että poliitikot ja kaskon hallinto elävät aika eri todellisuudessa kuin mitä henkilöstö kouluissa. Henkilöstön huolta ei ole otettu tosissaan ja tilanne on päässyt todella huonoksi.

Nuortevan mukaan keskustelu työoloista varhaiskasvatuksessa ja kouluissa on keskittynyt pitkälti palkkaan ja sijaisiin. Nuorteva itse pitäisi tärkeimpänä elementtinä pienempiä ryhmäkokoja.

– Toivotaan, että varhaiskasvatuksessa ei kytättäisi mitoitusta ja opetusryhmät kouluissa olisivat merkittävästi pienemmät. Kouluissa toinen tärkeä lisäystarve olisi myös erityisopettajien, ohjaajien ja avustajien lisääminen.

Helsingin pormestari Juhana Vartiaisen (kok) ehdotus heikko-osaisten alueiden opettajille maksettavasta korkeammasta palkasta hämmentää opetusalan ammattilaisia, Nuorteva sanoo.

– Opettajien ryhmissä avaus on herättänyt vähän ihmetystä. Vartiaisen muotoilu koettiin opettajien keskusteluryhmissä oletuksena, että motivaatio ja osaaminen on heikkoa ja siitä johtuisivat heikommat oppimistulokset.

– Ehkä se on ratkaisu, mitä voisi kokeilla, mutta itse pohdin lähinnä sitä, perustuuko avaus riittävään tietoon esimerkiksi opettajien vaihtuvuudesta ja rekrytointivaikeuksista, Nuorteva kommentoi.

Vartiainen esitti näkemyksensä Helsingin Sanomissa lokakuun alkupuolella. Haastattelussa Vartiainen kertoi halustaan antaa enemmän palkkaa taloudellisesta ja sosiaalisesta ahdingosta kärsivillä alueilla työskenteleville opettajille ja rehtoreille.

– Jos maksettaisiin korkeampaa palkkaa, näihin kouluihin valikoituisi kunnianhimoisempaa opettajakuntaa, pormestari totesi HS:lle.

Edellä mainituista aiheista on aiemmin puhunut myös kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar (sd). Ilta-Sanomat tavoitti Razmyarin kommentoimaan tuoreita uutisia sähköpostitse.

Kaupunginvaltuutettu Nuortevan mukaan Helsingin peruskouluissa on niin haastava tilanne koko kaupungin osalta, että perusopetusta ei pystytä tarjoamaan lain vaatimalla tavalla. Pitääkö tämä paikkansa ja kuinka kuvailisitte vallitsevaa tilannetta?

– Helsingissä noudatetaan perusopetuslakia ja opetussuunnitelmaa. Tästä ei ole ollut missään vaiheessa epäselvyyttä. Samaan aikaan totta on, että meillä on henkilöstöpula, joka koskettaa esimerkiksi erityisopettajia. Lain noudattamisesta ei kuitenkaan tingitä.

Kuinka peruskouluissa vallitsevat resurssihaasteet tullaan huomioimaan kaupungin ensi vuoden budjetissa?

– Neuvottelut ensi vuoden budjetista ovat käynnissä ja toivon niissä löydettävän ratkaisuja. Olen itse nostanut pitkin vuotta keskusteluun sen, että tarveperustaista rahoitusta sekä esimerkiksi inkluusion rahoitusta pitäisi nostaa.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan Helsingin kouluja ja päiväkoteja uhkaavat ensi vuonna mahdollisesti miljoonien säästöt. Kuinka kommentoitte tätä väitettä?

– Koulutuksesta ei pidä leikata. Toivon, että käynnissä olevissa budjettineuvotteluissa löydämme yhteisen näkemyksen. Helsingin Sanomien uutisointi perustuu kaupungin tuottavuustavoitteelle, joka on määritelty kaupunkistrategiassa. Budjetin kokonaistaso nousee joka tapauksessa, koska kaupungin taloussääntöihin kuuluu esimerkiksi väestönkasvun ja hintatason nousun huomioiminen.

Pormestari Juhana Vartiaisen ehdotus heikko-osaisten alueiden opettajille maksettavasta korkeammasta palkasta nousi puheenaiheeksi lokakuun alussa. Myös te olette puhuneet aiheesta aiemmin. Miten kommentoitte pormestarin tuoretta avausta?

– Tämä on ollut minulle henkilökohtaisesti tärkeä asia. Helsinki on juuri julkistanut uuden palkkaohjelman, jossa varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnataan enemmän palkkaa alueiden sosioekonomisten kriteereiden mukaisesti. Pidän tärkeänä, että pormestari on tullut samoille linjoille asian merkittävyydestä puhuttuani aiheesta jo kauan. Palkkakehitysohjelma sovitaan vuosittain budjettineuvotteluiden osana.

Neuvottelut Helsingin ensi vuoden budjetista käynnistyivät viime viikolla. Tavoitteena oli saada talousarvio esittelykuntoon sunnuntai-iltaan mennessä, mutta neuvotteluja jatketaan jälleen maanantaina.

Sunnuntaina pöydällä olivat HS:n tietojen mukaan henkilöstön palkkakehitysohjelma sekä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen toimialan rahoitus ja investoinnit. HS:n tietojen mukaan Helsingin kouluja ja päiväkoteja uhkaavat mahdollisesti miljoonien säästöt.