Krista Kiuru palasi ministeriksi – ryhtyi heti sättimään THL:ää: ”Korona on tullut tähänkin syksyyn jäädäkseen”

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ei usko, että viime vuosien kaltaisiin koronasulkutoimiin enää jouduttaisiin.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) palasi tänään torstaina vanhempainvapaaltaan ja ryhtyi heti kättelyssä sättimään THL:ää koronarokotuksia koskevista ohjeista.

Kiurun mielestä rokotustilanne voisi Suomessa olla parempikin.

– Kun sitä katsoo kotisohvalta kansalaisena, niin kyllä tässä ihmetyttää, että mihin kategoriaan sitä kuuluu ja minkälaista rokotusta tässä voi saada ja harkita.

– Toivoisin THL:ltä, että nopeasti selvennettäisiin ohjeistuksia ja otettaisiin vakavasti, että niin monet suomalaiset rokotetta todella haluaisivat suojatakseen itseään ja läheisiään, Kiuru sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hän totesi, että myös hoitajajärjestöt ovat toivoneet voivansa saada jo koronarokotuksia.

– Tältäkin osin on nyt syytä todella nopeasti tarkastaa ohjeistuksia ja miettiä, miten rokotepolitiikassa voidaan ottaa huomioon se, että me suojaudumme syksyä varten. Nyt on turha kolmatta kertaa sanoa, että ei huomattu varautua.

Kiuru opittiin tällä hallituskaudella tuntemaan kovien koronatoimien puolustajana.

Koronakuolemat nousivat viime keväänä Kiurun vanhempainvapaan alkamisen jälkeen korkealle tasolle. Hän kertoo kiinnittäneensä tähän itsekin huomiota ja miettineensä, otetaanko tilanne hallituksessa vakavasti.

– Keväällä me olimme vaikeassa tilanteessa omikronin levitessä ja huiput olivat todella suuria. Meillä kuoli suhteessa Euroopankin lukuihin todella paljon ihmisiä kevään aikana. Totta kai mietin silloin, että onko tämä otettu huomioon myös käytännön toimien osalta, Kiuru sanoi.

Nyt sairaalakuormituksessa on koronasta johtuen jälleen nousua ja seuraava omikron-aalto on käynnistymässä useissa EU-maissa.

Hallituksen koronaministerityöryhmä on koolla jälleen ensi viikolla.

– Tuplaantunut koronapotilaiden määrä sairaaloissa kertoo siitä, että syksylläkään ilman koronaa ei pystytä täysin elämään. Tauti on tullut tähänkin syksyyn jäädäkseen.

Kiuru ei kuitenkaan usko, että viime vuosien kaltaisiin sulkutoimiin enää jouduttaisiin, sillä nyt jylläävä tautivariantti on lievempi, vaikkakin tartuttavampi.

Hän kuitenkin muistutti, ettei kukaan tiedä, minkälaisia koronavariantteja Suomeen vielä tulevaisuudessa leviää.

– Mutta näin laajoja ja rajoittavia toimia ei ainakaan minun arvioni mukaan taida olla edessä. Kuka tietysti huomisesta tietää, kuten olemme korona-aikana huomanneet.

Lue lisää: Krista Kiuru palasi ministeriksi, yksi havainto korona­tilanteesta sai huolestumaan perhe­vapaalla – ”Kyllä se vähän ihmetyttää”

Hallitus pääsi viime viikolla pitkien neuvottelujen jälkeen sopuun ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoituksen lykkäämisestä.

Kiuru vastusti porrastamista loppuun asti. Hän kuitenkin vakuutti, ettei ryhdy jarruttamaan hallituksen jo tekemiä päätöksiä.

– Minun tapoihini ei kuulu se, että vatkaan asioita, joista on jo päätetty. Tältä osin lähden siitä, että hallituksessa viedään tämän hallituksen päätöksiä eteenpäin.

Hoitajamitoitusta päädyttiin siirtämään siksi, että hoitajia ei olisi millään saatu ensi huhtikuuhun mennessä kasaan tarpeeksi.

– Kiinnitin itsekin huomiota siihen, että tuloksia kaivataan työstä, joka on aloitettu, Kiuru sanoi.

Hoitajapulaan on Kiurun mielestä olemassa ”ihan selkeät lääkkeet”: palkkaus, työolot ja johtaminen. Nämä kolme avainasiaa on Kiurun mielestä nyt saatava kuntoon.

– Ei tämä nyt niin vaikea ongelma kuitenkaan ole ratkaistavaksi, viheliäinen kylläkin.

Hänen mukaansa työnantaja- ja työntekijäjärjestöt onkin kutsuttu ratkomaan ongelmaa yhdessä.

– Uskon, että ehdotuksia on. Nyt tarvitaan vain luottamusta siihen, että asioista pystytään sopimaan.

Lue lisää: Krista Kiuru palaa tänään ministeriksi – kiihkeä soittelu vanhempain­vapaalta herättää hallitus­kumppaneissa kysymyksiä

Kiuru hakee parhaillaan myös Porin kaupunginjohtajan virkaa. Uuden kaupunginjohtajan valinta on määrä tehdä marraskuun loppuun mennessä.

Kiuru ei ottanut kantaa siihen, jäisikö mieluummin ministerin tehtävään vai siirtyisikö Porin kaupunginjohtajaksi. Hän totesi vain olevansa kaupunginjohtajakisassa liikkeellä tosimielellä.

– Kysymys on omasta kotikaupungistani. On sanottava, että vanhempainvapaan aikana tuntuu ihmisestä hyvältä kun illalla voi mennä nukkumaan niin, että tietää, että aamulla ei tarvitse aina lähteä.

– Kaupunginjohtajan pesti on seuraaville vuosille avautuva pesti. Mutta on myös tärkeää, että omalle osaamiselle on kysyntää myös hallituksessa. Mutta totta kai sitä miettii myös tulevaa.