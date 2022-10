Puolustusministerinä vahvassa nosteessa ollut Antti Kaikkonen pitää presidenttiehdokkuutta ”aika kaukaisena ajatuksena”. Suomi aloittaa neuvottelut siitä, miten Yhdysvaltojen joukot voisivat toimia Suomessa, mikäli tilanne sitä vaatisi.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) on hyvin poikkeuksellisen ajan puolustusministeri. Euroopassa käytävän sodan ja Suomen Nato-polun keskellä Coca-Cola Zeroa on kulunut. Kaikkonen on nytkin kipaissut itselleen pullon. Kofeiinin tarvetta lisää pitkälti valveilla vietetty yö.

Vanhimmalle pojalle Alvarille, 2, on tulossa hampaita.

– Kai se on isänmaan kannalta hyvä, jos puolustusministeri on hereillä 24/7, Kaikkonen lohkaisee.

Kaikkonen jää ensi viikolla historiaan ensimmäisensä suomalaisministerinä, joka osallistuu Naton puolustusministerien kokouksen kaikkiin istuntoihin. Se on konkreettinen osoitus Suomen asemasta Naton tarkkailijajäsenenä.

Ydinaseita ja liittokunnan laajentumista käsitteleviin osuuksiin Suomi ei tosin vielä pääse. Aiemmin Suomi on päässyt ajoittain osallistumaan kokousten kumppanimaille tarkoitettuun osuuteen.

– Tarkkailijajäsenenä oleminen Ruotsin kanssa avaa meille aiemmin kiinni olleita Nato-ovia, kuten esimerkiksi nämä ministerikokoukset. Olemme varsin pitkällä Nato-jäsenyysprosessissa. Maaliviiva näkyy jo, mutta jonkin verran sinne on yhä matkaa.

Itsestäänselvästi asialistalla on Euroopan turvallisuustilanne ja Ukrainan sota, mutta palataan Nato-oviin kohta. Venäjän osittaisen liikekannallepanon aiheuttaman kuohunnan varjoon on jäänyt merkittävä käänne.

Yhdysvallat ja Suomi ilmoittivat viikko Venäjän presidentti Vladimir Putinin liikekannallepanojulistuksen jälkeen aloittavansa sopimusneuvottelut puolustusyhteistyöstä. Neuvotteluissa sovitaan pelisäännöt siitä, miten Yhdysvaltojen joukot voivat tulla Suomeen, mikäli turvallisuustilanne sitä vaatisi.

– Tulemme keskustelemaan siitä, millaisilla pelisäännöillä Yhdysvaltalaiset joukot voivat Suomessa olla. Kutsumatta he eivät tänne jatkossakaan ole tulossa, Kaikkonen avaa neuvotteluja.

Kyse on sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta, joka tulee eduskunnan käsittelyyn ja hyväksyttäväksi. Kyse on vaikkapa siitä, että Yhdysvaltain sotilaiden aseita voitaisiin varastoida Suomeen ja sen joukkoja olisi saatavilla Suomeen tarvittaessa nopeasti.

Onko kyse siitä, että näin Venäjän kynnystä hyökätä Suomeen voidaan korottaa?

– Kyllä tässä tullaan keskustelemaan joukkojen toimintamahdollisuuksista sellaisessa tilanteessa, mikäli apua tarvitsisimme ja myös materiaaliin liittyvistä kysymyksistä. Katsotaan, mihin keskusteluissa päädytään. Merkittävästä sopimuksesta on kyse. Katsoimme, että siitä voisi olla hyötyä meidän turvallisuudelle.

Sopimus kattaa isojen asioiden ohella paljon pienempiäkin tärkeitä seikkoja liittyen esimerkiksi joukkojen huoltovarmuuteen. Tullimenettelyistä ennakkoon sopimalla tavarat eivät esimerkiksi jää jumiin.

– Nykyisissä sotaharjoituksissakin on silloin tällöin ollut huoltoon liittyviä asioita, jotka ovat tuottaneet päänvaivaa. Mitä paremmin asiat on etukäteen pohdittu, sen parempi.

Sopimuksen laajuuden vuoksi neuvotteluihin kuluu Kaikkosen mukaan vähintään vuosi ehkä kaksikin. Yhdysvalloilla on vastaavia sopimuksia monien maiden kanssa.

Presidentti Sauli Niinistö ja Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden sopivat puolustusyhteistyön tiivistämisestä maaliskuussa. Aiejulistuksen kahdenvälisestä yhteistyöstä Suomi on allekirjoittanut jo 2016.

Suomi pääsi jo heti Venäjän hyökkäyssodan alettuakin huoneisiin, jonne sillä ei ollut aiemmin pääsyä. Vuorokausi sodan alkamisen jälkeen Suomi ja Ruotsi pääsivät Naton salaisimman tiedustelutiedon piiriin sotilasliiton etäkokouksessa. MSI-järjestelmän puitteissa syvintä tiedustelutietoa on mahdollista pyytää ja myös antaa.

Oliko MSI keskeinen keino antaa turvaa heti sodan alettua Suomelle ja Ruotsille?

– Se on merkityksellinen, mutta ei käänteentekevä. Tiedusteluyhteistyö on ollut aivan hyvää jo aikaisemminkin ja se ei välttämättä ollut vain Naton kanssa vaan muutamien keskeisten Nato-maiden kanssa.

Nukkuuko puolustusministeri yönsä paremmin vai huonommin päätöksen jälkeen?

– Kyllä se yleensä ottaen hyvä asia on, että tietää, missä mennään ja mitä maailmassa tapahtuu. Suomen lähialueilla on edelleen rauhallista, vakaatakin. Nukun yöni aivan hyvin, mitä nyt lapset saattavat välillä pitää hereillä. Sattuneista syistä tarkemmin emme näitä tiedusteluun liittyviä asioita lähde avaamaan.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapasi Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin maaliskuussa.

Puolustusministerin sarka on tällä kaudella raskas. Itänaapuri käy imperialistista hyökkäyssotaa itsenäistä Ukrainaa vastaan Euroopassa. Kaikkonen oli ajatellut tehtävään lähtiessään, että suurin sarka tulisi olemaan hävittäjähankinnat.

– Onhan tämä melkoinen aika toimia tässä tehtävässä. Annetut tehtävät hoidetaan. On arvokas asia, että saa hoitaa tätä tärkeää tehtävää isänmaan kannalta haastavina aikoina. Motivaatio on hyvä.

Kaikkonen on puolustusministerinä ollut vahvassa nosteessa. Kansa nosti Kaikkosen IS:n Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä viime jouluna suosituimmaksi ministeriksi.

Hänestä on kulisseissa ryhdytty puhumaan keskustan mahdollisena presidenttiehdokkaana, vaikka Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn on ollut kyselyissä kärkipaikalla.

Eli onko niin, että olet...?

– Kyllä olen ehdolla eduskuntavaaleissa, Kaikkonen kiilaa väliin.

Ja kyllä olet ehdokkaana presidentinvaaleissa?

– Eduskuntavaaleissa olen. Pyrin hoitamaan tämän nykyisen tehtävän mahdollisimman hyvin. Siltä en sulkisi ovea, jos tämä tehtävä olisi käytettävissä ensi hallituskaudella, kannatusta olisi ja keskusta olisi hallituksessa.

Suljetko pois presidenttiehdokkuuden?

– Sitä pidän nyt aika kaukaisena ajatuksena.

Ovi on siis kaukaisuudessa, mutta se ei sulkeutunut.

Suomen Nato-jäsenyyden askelmerkit ovat yksi keskeinen teema ensi hallituskaudella. Kaikkonen on täysin varma Nato-tien päättymisestä täysjäsenyyteen.

Turkin ja Ruotsin neuvottelut asiasta eivät ole juurikaan edenneet. Tällä viikolla Turkki kutsui Ruotsin suurlähettilään puhutteluun presidentti Recep Tayyip Erdoğania pilkanneen hupiohjelman vuoksi. Erdoğan toisti presidentti Niinistölle YK-viikon tapaamisessa viestin siitä, ettei Suomi ole niinkään ongelma vaan Ruotsi.

Suomi on kuitenkin hirttänyt itsensä kiinni Ruotsin kanssa käsi kädessä Natoon menemiseen.

Miksi Suomi ei voisi laittaa omaa etuaan edelle ja mennä eri tahtia Ruotsin kanssa Natoon, jos paikka aukeaa?

– Tälle polulle on yhdessä lähetty. Koetimme keväällä vähän rohkaistakin Ruotsia mukaan tälle polulle ja tarkoitus on tällä tiellä jatkaa. Ruotsin Nato-jäsenyydellä on myös maanpuolustuksemme kannalta merkitystä. Se tuo strategista syvyyttä. Se avautuu karttaa katsomalla.

Kyllä, mutta moni ajattelee, että Suomen oman edun kannalta olisi parasta mennä arvaamattomassa maailmassa heti kun mahdollista. Miksi poluissa ei voisi olla pientä eritahtisuutta?

– Presidenttikin on linjannut, että yhdessä mennään. Arvio omasta edustamme on se, että yhdessä mennään. Uskon, että siltä pohjalta ratkaisu myös syntyy.

Kaikkonen painottaa, ettei Turkin tarvitse olla huolissaan siitä, etteikö Suomi olisi sitoutunut terrorismin torjuntaan.

– Totta vie olemme sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Parhaassa tapauksessa voisimme olla Naton täysjäseniä jo tämän vuoden lopulla, mutta jos nyt on vielä jotakin mistä keskustella pitää pidempään, niin sitten kai keskustellaan. Me toimimme sen puolesta, että jäsenyys voisi mahdollisimman pian toteutua.

Kaikkonen viittaa keskustelulla myös Unkariin, jossa pääministerin Viktor Orbanin Fidesz-puolueen johtama hallitus äänesti nurin opposition ehdottaman päivän ratifiointiäänestyksestä.

Kaikkosen puheista käy selväksi, että Nato-jäsenyys pitäisi ensin saada ratifioitua kaikissa jäsenmaissa ennen kuin suurempi keskustelu Suomen roolista sotilasliitossa lähtee liikkeelle.

Kaikkosen mukaan tiedonhankinta työlistalle Nato-jäsenyyden myötä tulevista kysymyksistä on vielä myös kesken. Lista tulee olemaan pitkä.

– Kannanottojen aika alkaa olla vasta sitten, kun ollaan jäseniä. Se pitää saattaa ensinnä maaliin. Natossa kyllä odotetaan myönteisesti sitä, että Suomi ja Ruotsi eivät ole menossa vain hattu kourassa jäseniksi, vaan meillä on verrattain vahva puolustus, joka myös vahvistaa liittokuntaa. Tilanne on kaikille win-win.

Oppositiopuolue kokoomuksessa on ollut jo vahvasti haluja saada keskustelu tulevasta Nato-Suomesta käyntiin. Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkänen halusi jo kesällä, että kansallisen tahtotilan selvittäminen Nato-tukikohdan ja pysyvien joukkojen saamisesta aloitettaisiin parlamentaarisella yhteistyöllä nyt syksyllä.

– En ole ajatellut tässä mitään uusia komiteoita ryhtyä perustamaan, mutta aion kyllä muuten pitää huolta siitä, että eduskunta on riittävällä tavalla ajan tasalla meidän Nato-prosessista ja siitä mitä se käytännössä tarkoittaa, Kaikkonen tyrmää.

Kokoomuksen riveistä on perätty parlamentaarista keskustelua myös politiikan kulisseissa. Pääministeri Sanna Marin (sd) on lupaillut sitä toistaiseksi vain raja-aitahankkeesta.

Kaikkonen muistuttaa, ettei pysyviä Nato-tukikohtia ole sijoitettu uusiin jäsenmaihin 2000-luvulla ”yhtään minnekään”.

– Puolustushallinto tulee varmasti selvittämään erilaisia vaihtoehtoja Naton läsnäololle Suomessa. Siihen on varmasti ihan kohtuullisen kokoinen kirjo mahdollisuuksia. Aloittelemme työtä siitä, mitä se voisi olla. Sen pitää olla Naton kannalta perusteltavissa ja ennen muuta Suomen turvallisuutta vahvistavaa, jos tällaisen päädytään.

Nato sijoitti pelotteeksi monikansallisia joukkoja Baltiaan ja Puolaan Venäjän anastettua Krimin Ukrainalta 2014. Kaikkonen ei sulje pois samanlaista ratkaisua.

– Yhdeksi pohdittavaksi asiaksi tulee, olisiko siihen tarpeita, mutta sanon senkin, että Naton suunnasta katsottuna Suomi ei suinkaan ole mikään erityisen heikko lenkki, joka ensimmäisenä vahvistusta tarvitsisi.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden myötä sotilasliiton Pohjolaa koskevat puolustus-suunnitelmat pitää päivittää. Suomen ja Ruotsin puolustussuunnittelu osana Natoa on yksi neuvoteltava ja Suomessa keskusteltava kysymys. Toimintakulttuuriin ja käytänteisiin tulee myös todennäköisesti muutoksia.

– Olemme rakentaneet yhteensopivuutta jo 90-luvun alusta. Yhtäältä Natoon liittyminen on vähän kuin töpseli seinään. Ihan pystymetsästä ei näihin kokouksiin tarvitse lähteä, mutta on myös paljon yhteensovittamista. Siellä tulee erillinen puolustussuunnittelu ja Naton komentorakennekysymykset.

Tähän asti Suomi on tottunut järjestämään puolustuksensa itse. Nato-jäsenyyden liittokunnan jäsenilläkin tulee olemaan siihen sanottavaa. Kaikkonen ei spekuloi sillä, millaisia törmäyksiä matkalla voi tulla. Suomi on jatkossakin päävastuullinen oman puolustuksensa järjestämisestä.

– Näin sen haluammekin olevan. Lisäksi meillä on jatkossa tukena myös liittokunnan yhteinen puolustus ja viides artikla. Nämä tullaan sovittamaan yhteen. Suomenkin on sopivalla tavalla oltava valmis osallistumaan Naton yhteiseen puolustukseen ja rauhanajan toimintaan. Keskusteltavaksi tulee, osallistummeko vaikkapa ilmavalvontaan jollakin tavalla tai muuhun Naton läsnäoloon Euroopassa.

Puolustusministerin raskas sarka nousi koskettavalla tavalla esiin viikko sitten Elämäni Biisi -ohjelmassa. Kaikkosen valinta, Juha Tapion Jotain niin oikeaa -kappale, oli rakkauslaulu hänen vaimolleen Jannikalle. Samalla Kaikkonen paljasti pitkistä työpäivistä ja -matkoistaan jotain sellaista, mitä vaimokaan ei ennalta tiennyt. Kun tie vie puolustusministeriä työmatkoille, henkilökohtainen hinta on vähiin jäävä aika kotona.

– Tämä on minulle sellainen ankkuribiisi. Joskus tuolla maailmalla voi illalla, kun on nukkumaan menossa, koti-ikäväkin tulla. Ajatella vaimoa ja kahta pientä lasta. Saatan sitten sammuttaa valot ja laittaa tämän kappaleen soimaan. Se on minulle tapa päästä kotiin.

Nyt hän haluaa pitäytyä puolustusministerin roolissa.

– Olen ollut aika pidättyväinen avaamaan perhe-elämämme kuulumisia. Ei ollut ihan helppo paikka Elämäni biisikään, A-studiot ovat paljon helpompia. Pitäydyn nyt tässä, Kaikkonen torppaa kysymykset perhe-elämästä.