Krista Kiuru palaa ministeriksi – ISTV:n suora lähetys noin kello 15

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on profiloitunut ennen kaikkea koronan vastaisen taistelun johtajana. Miten hallitus on Kiurun mielestä hoitanut koronaa hänen poissa ollessaan?

Kansanedustaja Krista Kiuru (sd) palaa tänään torstaina vanhempainvapaaltaan perhe- ja peruspalveluministerin tehtävään.

ISTV näyttää ministerin tiedotustilaisuuden suorana Valtioneuvoston linnasta noin kello 15.

Kiurun vanhempainvapaan ajan ministerin tehtävää on hoitanut Aki Lindén (sd).

Ministerivaihdos vahvistetaan torstaina presidentin esittelyssä Valtioneuvoston linnassa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vapauttaa Lindénin tehtävästä ja nimittää Kiurun ministeriksi.

Heti presidentin esittelyn jälkeen pidettävässä ylimääräisessä valtioneuvoston yleisistunnossa käsitellään ministerivaihdoksesta johtuvat muutokset ministereiden työnjakoon, ministerityöryhmien kokoonpanoihin ja sijaisuuksiin sekä ministerin valtiosihteerinimitys.

Kiuru ja hänen puolisonsa Simo Rahikainen saivat ensimmäisen yhteisen lapsensa Helmin maaliskuussa. Kiuru, 48, jäi äitiyslomalle perhe- ja peruspalveluministerin tehtävästä kuukautta aiemmin.

Ennen vanhempainvapaataan Kiuru profiloitui ennen kaikkea koronan vastaisen taistelun johtajana.

Nyt sairaalakuormituksessa on koronasta johtuen jälleen nousua ja seuraava omikron-aalto on käynnistymässä useissa EU-maissa. Miten hallitus on Kiurun mielestä hoitanut koronaa hänen poissa ollessaan?

Ilta-Sanomat kertoi eilen myös, että Kiuru on yrittänyt vanhempainvapaalta käsin estää hoitajamitoituksen toimeenpanon porrastamista.

Hallitus pääsi viime viikolla pitkien neuvottelujen jälkeen sopuun ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoituksen lykkäämisestä.

Mitoitukseksi tulee ensi huhtikuusta alkaen 0,65 ja se nousee 0,7:ään vasta vuoden 2023 lopulla, eli kahdeksan kuukautta aiemmin suunniteltua myöhemmin.

Kiuru osallistui aktiivisesti Sdp:n eduskuntaryhmän keskusteluihin aiheesta ja soitteli Sdp:n kansanedustajille yrittäen torpata lykkäämistä.