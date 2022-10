Ilmavoimien koneilla tehtyihin virkamatkoihin on kulunut tällä hallituskaudella enemmän rahaa kuin viime hallituskaudella.

Ministerit ovat lentäneet tällä hallituskaudella merkittävästi enemmän Ilmavoimien koneilla kuin viime hallituskaudella. Ministereiden virkalentoihin on kulunut tällä hallituskaudella rahaa 53 prosenttia enemmän kuin edelliskaudella.

Asiasta kertoo Uutissuomalainen. Puolustusvoimilta saatujen tietojen perusteella kuluvalla hallituskaudella lentolaskuja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 162 576 eurolla. Hallituskautta on jäljellä vielä puoli vuotta.

Edellisellä kaudella Ilmavoimien koneilla tehtyihin virkamatkoihin kului 106 523 euroa. Tällä hetkellä kulut ovat jo 56 000 euroa enemmän kuin viime hallituskaudella.

Everstiluutnantti Henri Ruotsalaisen mukaan tilannetta on muuttanut koronapandemia, joka lisäsi ilmavoimien koneiden käyttöä ministerimatkoilla helmikuusta 2020 alkaen.

Ilta-Sanomat kertoi syyskuun lopulla pääministeri Sanna Marinin (sd) Oslon-lennosta Ilmavoimien Learjet 35A/S -suihkukoneella. Lennon kokonaiskustannukset olivat 5 178 euroa. Puolustusvoimien osuudeksi hinnasta oli laskettu 3 135 euroa ja valtioneuvoston kanslian osuudeksi 2 043 euroa.

Marin turvautui elokuun puolivälissä poikkeukselliseen järjestelyyn lentäessään armeijan koneella tapaamaan Pohjoismaiden pääministereitä.

Marinin oli alun perin tarkoitus lentää Osloon Helsingistä sunnuntaina 14. elokuuta kello 19.45 lähteneellä reittikoneella. Marin päätti kuitenkin lähteä Osloon vasta maanantaiaamuna.

Lue lisää: Puolustus­ministeriö: Näin paljon maksoi Marinin lento Ilma­voimien koneella

Erityisavustaja Iida Vallin kertoi tuolloin Marinin lentäneen armeijan koneella, koska normaalilla reittilennolla ei ollut tilaa. Marinin mukana Osloon lensi kaksi erityisavustajaa.

Marinin lentotarpeista tiedotettiin Puolustusvoimia 10. elokuuta, viisi päivää ennen lentoa.

Puolustusministeriön vuonna 2015 laaditun kirjallisen ohjeen mukaan lentokuljetustehtävistä tulisi tehdä tilaus – pois lukien erityistilanteet – viisi viikkoa ennen lennon suunniteltua ajankohtaa.

Tätä perustellaan sillä, että sotilasilma-alusten operointi edellyttää kohdemaasta ja lentoreitistä riippuen paljon aikaa vievän hallinnollisen lupaprosessin.

Ohjeistuksen mukaan tilausta laadittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota perusteluihin: miksi matka on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa Puolustusvoimien lentokuljetuksena?

Puolustusministeriön mukaan on syytä huomioida, etteivät valtionjohdon lentokuljetukset aiheuta varsinaisesti ”ylimääräisiä” kustannuksia, koska niiden toteutus on yksi Ilmavoimien tehtävistä ja lennot on otettu etukäteen huomioon budjetoinnissa ja lentokaluston käytössä.

Marin palasi Oslosta takaisin Helsinkiin maanantaina 15. elokuuta reittilennolla.

Uutissuomalaisen selvityksen mukaan eniten Ilmavoimien lentoja ovat tänä vuonna käyttäneet puolustusministeriö, valtioneuvoston kanslia, ulkoministeriö ja valtiovarainministeriö.