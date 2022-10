Niinistö arvioi, ettei yritys isänmaallisen hengen puhaltamiseksi näytä onnistuneen Venäjällä.

Tallinna

Venäjän presidentti Vladimir Putin määräsi noin kaksi viikkoa sitten Venäjälle osittaisen liikekannallepanon.

Viime perjantaina Putin väitti Venäjän liittäneen itseensä neljä Ukrainalle kuuluvaa aluetta, Donetskin, Luhanskin, Zaporizzjan ja Hersonin.

Venäjän duuma hyväksyi alueiden liittämisen osaksi Venäjää maanantaina.

Hämmentävää tilannetta alleviivaa se, että Venäjä väittää aikovansa konsultoida Hersonin ja Zaporizzjan alueiden kansalaisia siitä, missä he arvioivat rajojensa kulkevan.

IS kysyi tasavallan presidentti Sauli Niinistöltä ja Viron presidentti Alar Karikselta tiistaina Tallinnassa, kertovatko päätökset Putinin paniikista tukalaksi käyneessä sotatilanteessa.

– Todella tällä hetkellä näyttää siltä, että Ukraina on niskan päällä, etenee menestyksellisesti ja toivokaamme, että se suunta jatkuu, Niinistö sanoi.

Niinistö kertoi tulkitsevansa liikekannallepanon ja väitetyt alueliitokset yrityksenä puhaltaa maahan isänmaallista henkeä, jotta venäläiset tuntisivat, että ”nämä liitetyt alueet ovatkin osa Venäjää”. Niinistö arvioi, ettei patrioottista henkeä ole juuri syntynyt.

– Näin ollen puolustajasta Ukrainasta yritetään tehdä hyökkääjää. Se on aikamoinen silmänkääntötemppu. Venäjän huono menestys Ukrainassa kertonee siitä, että ihmiset, sotilaat ja yksilöt eivät ole asiaa omakseen ottaneet.

Putin ja neljä niin kutsuttua aluejohtajaa liittivät kätensä yhteen Kremlissä viime perjantaina järjestetyn seremonian yhteydessä.

Kariksen mukaan Ukraina on liikkumassa eteenpäin ja kysymys on vain siitä, kuinka nopeasti Ukraina etenee.

– Mitä tulee liikekannallepanoon, se näyttää siltä, että Venäjän johto on paniikissa. Tehtävämme on tukea Ukrainaa, jotta he voisivat toteuttaa tämän voiton.

Suomessa hallitus teki viime viikolla periaatepäätöksen venäläisten maahantulon rajoittamisesta.

Suomeen pääsee jatkossa vain poikkeussyistä, kuten työn, opiskelun tai kansainvälisen suojelun vuoksi.

Virolaismedian edustaja viittasi Venäjän oppositiopoliitikkojen kritiikkiin siitä, että kansalaisaktivistien ja toisinajattelijoiden on päätöksen seurauksena mahdotonta päästä ”Putinin toimialueelta” Suomeen.

Presidentti Karis otti presidentti Niinistön vastaan Viron presidentinpalatsissa. Niinistö kiirehti tämän jälkeen tapaamaan Viron pääministeri Kaja Kallista.

– Luulisin, että samaa kritiikkiä olette myös täällä Virossa saaneet. Meillä hallituksen päätös pitää mahdollisuuden ottaa vastaan niin sanottuja toisinajattelijoita ja tietysti koko kansainvälinen säännöstö turvapaikan kohdalla tulee pohdittavaksi, Niinistö vastasi.

Niinistö painotti, että syypää tilanteeseen on Venäjä.

– Sellainen kansakunta, joka aloittaa sodankäynnin, riskeeraa kyllä kaikki kansalaisensa, joten siellähän se syyllinen on. Yritämme parhaamme mukaan sellaisia ihmisiä auttaa, mutta korostan, että meidänkin on ajateltava hyvin tarkoin turvallisuuttamme, mikä aiheuttaa kontrollin tarvetta.

Tiedotustilaisuudessa nousi esiin kriittisen infrastruktuurin turvallisuus Nord Stream -putkissa tapahtuneiden räjähdysten jälkimainingeissa.

Venäjää on syytetty lännessä laajasti putkien räjäyttämisestä, mutta johtavat poliitikot Suomessa ovat välttäneet Venäjän suoraa syyllistämistä.

Virolaisen Postimees-lehden toimittaja kysyi Niinistöltä, miten Suomen ydinvoimalat ovat suojattuja Venäjän sabotaasilta.

– Uskon, että Suomen viranomaiset ottavat kaikin tavoin riskit huomioon. Tietysti tuossa on Pietarikin aika lähellä, jos jotakin sattuu ja uskon, että sekin osataan katsoa. En nyt lähtisi maalaamaan sellaista tilannetta, jossa meidän pitäisi nähdä konkreettista uhkaa, koska joudumme silloin kysymään, onko ydinvoima-aseen käyttö kovin paljon eri asia, jos ydinvoimasäteilyä vapautetaan.

Kaasuputkiräjähdykset kertovat Niinistön mukaan siitä, että ”kovin perustavaa laatua olevia toimia käytetään ja ne ovat tietysti huikean vaarallisia”.

Niinistö mainitsi, että Suomi saa yhteistyösuhteidensa kautta paljon tiedustelutietoa, jota käytetään myös suojatoimiin.

Varautumisen ministerityöryhmää johtava valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) sanoi Nord Stream -putkissa tapahtuneiden räjähdysten jälkeen, että Suomessa erityishuomion kohteena on Baltic Connector -kaasuputken turvallisuus. Putken kautta virtaa Suomeen kaasua Baltiasta.

– Baltic connector on putki kahden ystävällisen maan välillä. Tietysti se on riski, mutta tiedossamme ei ole tällä hetkellä riskiä, Karis kommentoi.

Kariksen mukaan Venäjä käyttää energiaa aseenaan ajaakseen Euroopan nurkkaan ja vähentääkseen Euroopan tukea Ukrainalle.

– Emme anna tämän tapahtua, Karis korosti.