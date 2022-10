Aaltolta: Turkki saattaa päästää vain Suomen Natoon – Yhdysvalloilla neuvotteluissa yksi erityisen hyvä kortti

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi, että Yhdysvallat ja Turkki käyvät kauppaa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifioinnista.

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan Yhdysvaltojen ja Turkin neuvotteluissa on nyt siirrytty aiempaa järeämmälle tasolle.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola näkee, että Yhdysvaltain ja Turkin edustajien keskustelut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksistä liittyvät siihen, että niiden käsittely on loppumetreillä ja Yhdysvallat haluaa saada ratifioinnit päätepisteeseen.

– Luulen, että Yhdysvallat on ollut Turkin kanssa neuvotteluväleissä kaiken aikaa ja nyt sitten on siirrytty vähän järeämmälle tasolle näissä neuvotteluissa, Aaltola sanoo IS:lle.

Valkoinen talo tiedotti maanantaina, että Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Jake Sullivan ja Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin neuvonantaja Ibrahim Kalin tapasivat sunnuntaina Istanbulissa.

Nato-maista ainoastaan Turkki ja Unkari eivät ole vielä ratifioineet Suomen ja Ruotsin jäsenyyksiä.

Aaltola toteaa, että Yhdysvallat on Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden vankka tukija, kun taas Turkin tärkeysjärjestyksessä maiden Nato-jäsenyys ei ole korkeimmalla.

Hän arvioi, että Yhdysvallat ja Turkki käyvät kauppaa ratifioinneista, ja neuvotteluissa ovat esillä hävittäjäkaupat ja se, kuinka paljon Yhdysvallat on valmis luopumaan omista tavoitteistaan Turkin naapurustossa.

Aaltola näkee, että Yhdysvalloilla on yksi erityisen hyvä pelikortti käsissään.

– Yksi aika kova on Turkin kukoistava Venäjän-kauppa eli Yhdysvalloilla on varmaan intressissä patistaa Turkkia olemaan viemättä tuotteitaan eri kategorioissa Venäjälle.

Aaltola sanoo, että Turkki hyötyy tällä hetkellä taloudellisesti todella paljon tilanteesta, jossa Eurooppa on asettanut Venäjälle sanktioita, mutta Turkki voi jatkaa kauppaa ja toimia läntisten tuotteiden kauttakulkumaana Venäjälle.

– Jos Yhdysvallat haluaa Turkkia kiristää, siinä on akilleenkantapää. Turkin talous on huonossa hapessa. Maassa on vaalit lähestymässä, niin kyllä Turkissa ymmärretään tämä asia.

Aaltola näkee, että Turkilla on paljon hävittävää, jos kolmannen osapuolen sanktioita kiristetään.

– Mitä Turkki sitten tekee tuossa tilanteessa, antaako se osittain periksi ja päästää Suomen Natoon, muttei Ruotsia vai antaako se kokonaan periksi. Siitähän nyt on paljolti kysymys.

Aaltolan mielestä Suomessa kannattaa miettiä, miten Suomi suhtautuu siihen tilanteeseen, jos Turkki päättää hyväksyä Suomen, mutta ei Ruotsia.

Aaltola huomauttaa, että kaupanteko on Yhdysvalloillekin vaikeaa. Hänen mukaansa pöydällä on vino pino alueellisia kysymyksiä, joissa Turkki haluaa saada vapaat kädet. Yhdysvallat on ollut esimerkiksi haluton siihen, että Turkki operoi Syyrian kurdialueella.

– Me Suomessa ajattelemme, että Yhdysvallat voi napauttaa sormiaan ja ihmeitä syntyy, mutta kysymys on kuitenkin aika tärkeistä asioista myös Yhdysvalloille.

Aaltola uskoo, että Turkki ratifioi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet vuodenvaihteessa.

– Luulen, että se voi tapahtua ennen kevättä eli vuodenvaihteessa, mutta sehän ei ole millään lailla kirkossa kuulutettua.

Hän uskoo Suomen tehneen sen, mitä Suomi voi tehdä.

– Sen jälkeen se on pitkälti Turkin käsissä, ja Yhdysvallat varmaan kykenee jonkin verran vaikuttamaan asioihin. Jos Turkki haluaa olla jääräpäinen, niin asiat saattavat lykkääntyä.

Viron yleisradion haastattelema asiantuntija arvioi vastikään, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifiointi lykkääntyisi ensi kesään Turkin parlamentti- ja presidentinvaalien jälkeiseen aikaan.

Aaltola pitää sitä mahdollisena, mutta itse hän näkee, että Turkin täytyy puntaroida tarkasti, mitä hyötyä jäsenyyksien jäädyttämisestä on sille.

– Kello rupeaa tikittämään siitä hetkestä, kun Turkki on yksin tämän asian kanssa. Asian vitkastelu tulee yhä epäedullisemmaksi Turkin kannalta. Se näyttää muiden Nato-maiden silmissä siltä, että Turkki on yhä enemmän haitallinen Natossa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoi IS:lle viikonloppuna, että tällä hetkellä näyttää selvältä, että Unkari ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden joidenkin viikkojen kuluessa.

Muut 28 Nato-maata ovat jo ratifioineet Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet.