Ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan Venäjällä mietitään nyt viimekätisiä keinoja. Hän pitää tärkeänä, että ydinaseuhkaukset tuomitaan.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoo IS:lle, että tällä hetkellä ”tilanne on vakava ydinaseiden kannalta”.

– En ihmettelisi, jos vastaavia kannanottoja tulisi muualtakin, Haavisto sanoo. Hän kommentoi asiaa IS:lle Helsingin turvallisuusfoorumissa sunnuntaina.

Haavisto viittaa kommenteillaan viikonlopun tapahtumiin.

Venäjän puolustusministeriö on kertonut Venäjän joukkojen vetäytyneen strategisesti tärkeästä Lymanin kaupungista Ukrainassa. Reutersin mukaan Venäjän tshetsheenijohtaja Ramzan Kadyrov katsoo, että Venäjän tulisi vastata nyt taktisilla ydinaseilla.

Haavisto muistuttaa, että Venäjä on joutunut kärsimään kaksi takaiskua. Ensin Ukrainassa yrityksessä vaihtaa hallitus keväällä sotilastoimen kautta ja nyt kesän lopulla joutuivat perääntymään Ukrainan vastahyökkäyksen takia.

– Tämä tietysti herättää Venäjässä varmasti sellaisen tunteen, että heidän koko operaationsa Ukrainassa on epäonnistumassa. Sitten aletaan miettiä näitä viimekätisiä keinoja.

Haavisto pitää tärkeänä, että ydinaseuhkaukset tuomitaan.

Ministeri uskoo, että Venäjän ydinaseuhkaukset herättävät kansainvälisesti entistä useamman ymmärtämään, mistä sodassa Ukrainaa vastaan on todella kyse.

– Se, että Nord Stream -putki hajoaa tai räjäytetään Itämerellä, tuo tietysti uhan lähemmäksi meitä. Se on muistutus siitä, että tällaisten toimien takia voitaisiin katkaista ei vain kaasuputkia, vaan sähköyhteyksiä tai tietoliikenneyhteyksiä. Kaikkien näiden valvonta ja suojaaminen on nyt tärkeää.

– Tällaisia harmaalla vyöhykkeellä tapahtuvia asioita voidaan nähdä enemmänkin, Haavisto uskoo.

Ulkoministeri Pekka Haavisto sanoo, että Venäjä voi nyt jatkossa väittää, että hyökkäys tapahtuukin heidän alueelleen, kun he ovat laittomasti liittäneet Ukrainan alueita itseensä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin väitti perjantaina uhmakkaassa puheessaan Venäjän liittävän itseensä neljä Ukrainan aluetta. Asiaa koskevat asiakirjat allekirjoitettiin perjantaina Moskovassa.

Haaviston mukaan kyseessä on käännekohta.

– Kyllä se oli käännekohta siinä mielessä, että Venäjä voi nyt jatkossa väittää, että hyökkäys tapahtuukin heidän alueelleen, kun he ovat laittomasti alueet liittäneet itseensä, Haavisto sanoo.

Hän uskoo, että tämä herättää myös kansainvälistä yhteisöä.

– Jos maailmassa aletaan muuttamaan rajoja kansanäänestyksellä, niin se avaa sellaisen Pandoran boksin, että hyvin monet maat ovat kriittisiä tällaista ajattelua kohtaan. Olen tavannut esimerkiksi Keski-Aasian ulkoministereitä ja siellä ollaan järkyttyneitä tällaisesta tavasta. Maailmassa avattaisiin valtava matopurkki, jos tällä tavalla alettaisiin rajoja siirrellä.

Putin mainitsi puheessaan myös siitä, että Yhdysvallat olisi ainut valtio maailmassa, joka on käyttänyt ydinaseita kahdesti. Putin viittasi Japanin Hiroshiman ja Nagasakin pommituksiin. Yhdysvallat pudotti ydinpommin molempiin kaupunkeihin vuonna 1945.

Putinin mukaan Yhdysvallat asetti ennakkotapauksen. Ei ole tiedossa, tarkoittiko Putin lausunnollaan sitä, että myös Venäjälle olisi hyväksyttävää käyttää ydinaseita.

Ministeri kuitenkin muistuttaa, että Suomen puolustus on kunnossa, eikä maahan kohdistu suoraa uhkaa miltään taholta. Hänen mukaansa Suomen ja Venäjän raja on rauhallinen.

– Mutta tietysti tämän tyyppiset infrastruktuuriin kohdistuvat iskut, joita vaikka nähtiin Nord Streamin kohdalla, kaikennäköinen häirintä, erilaiset kyber- ja hybridiuhat. Kaikkea tällaista voidaan nähdä. Siinä mielessä on tärkeää, että varustaudutaan kaikkeen.

Kansallinen yhtenäisyys on nyt Haaviston mielestä säilytettävä.

– Ei myöskään hermostuta. Se on hirveän tärkeää tämmöisessä tilanteessa, jossa ollaan paineen alla. Toimitaan päättäväisesti, mutta rauhallisesti.

Tanskan ulkoministeriöstä kommentoitiin lauantaina, että Nord Stream -kaasuputkia päästäisiin tutkimaan tänään sunnuntaina. Myös Suomi on mukana tutkimuksissa.

Ministeri Haaviston mukaan vielä ei ole tarkkaa kuva siitä, missä järjestyksessä tutkimukset etenevät. Hän on ollut säännöllisessä yhteydessä Ruotsin ja Tanskan ulkoministerien kanssa.

– Se mahdollisuus, että siellä olisi käytetty räjähteitä, on ollut koko ajan olemassa. Tutkimukset ovat tärkeät. Putki on nyt ilmeisesti tyhjentynyt kaasusta ja siellä päästään sen takia nyt käsiksi vuotokohtaan, Haavisto kertoo.

Suomi on ilmoittanut antavansa kaiken tuen Tanskalle ja Ruotsille tutkimuksissa, mutta konkreettisia pyyntöjä ei vielä ole tullut.

– Tällä hetkellä uskotaan siihen teoriaan, että kysymys ei ole mistään maanvyörystä tai maanjäristyksestä, vaan ihmisen aiheuttamasta ongelmasta. Se on sen mittaluokan räjähdys, että todennäköistä on, että takana on valtiollinen toiminta.

Vielä ei ole tietoa siitä, mikä valtiollinen toimija on kyseessä.

Haaviston mukaan tutkimuksissa voi selvitä jotain sabotaasin tekijästä sekä siitä, millaisia aluksia alueella on liikkunut.

– Poliittisesti voi ajatella, että tämmöinen putken hajoaminen tai muistutus putken hajoamisesta Euroopalle varmasti palvelee Venäjän intressiä, Haavisto sanoo.