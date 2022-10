Niinistö Putinin julistuksista Ylellä: ”Hänellä on kaikki panokset pelissä, myös oma kohtalonsa”

Rajojen sulkeminen ratkaisee myös ongelmallisia kiinteistökauppoja, presidentti totesi.

Presidentti Sauli Niinistö sanoo, että ottaisi Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin nykytilanteessa yhteyttä vasta sellaisessa ”sellaisessa tilanteessa, että siitä olisi pääteltävissä jotain konkreettista hyötyä”.

– Olen käynyt aika hiljattain (Ukrainan) presidentti (Volodymyr) Zelenskyin kanssa puhelun ja nyt joutuu tekemään sen johtopäätöksen, että ei ole ilmassa sellaista että voisi hyvää edistää, hän sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Niinistö ei ole ollut yhteydessä Putiniin sitten toukokuun Nato-prosessin käynnistymisen.

Moskovassa on juhlittu perjantaina. Putin piti puheen, jossa hän ilmoitti Ukrainalle kuuluvien alueiden liittämisestä Venäjään.

– Tässä on sellainen silmänkääntötemppu, että kun Venäjä on hyökännyt noille alueille, tämän jälkeen he tulevat sanomaan, että he puolustavat niitä ja Ukraina hyökkää. Saattaa olla, että tässä pyritään myös jonkinlaisen patrioottisen hengen luomisen, että nyt äiti-Venäjään hyökätään.

Niinistö uskoo, että venäläisten keskuudessa tiedetään asioiden todellisesta tilasta enemmän kuin luullaan. Sota pelottaa venäläisiäkin.

– Vaikuttaa ehdottomasti siltä, että hänellä on kaikki panokset pelissä, myös oma kohtalonsa. Eiliset tapahtumat liimasivat kiinni rajat, hänen oman olemisensakin raja. Ilmoittamalla, että ratkaisu on ikuinen ja että kaikki toimenpiteet tulkitaan äiti-Venäjän loukkauksiksi, Niinistö kommentoi Putinin asemaa eilisten tapahtumien jälkeen.

Rajojen sulku tyrehdyttää kiinteistökaupat

Suomalaisten linja Venäjän-rajojen kiristyksissä on ollut Baltian maita hiljaisempi, mutta Suomi on rakentanut puolustusta ehkä eniten Euroopassa kylmän sodan ajoista, Niinistö kiittelee.

– Suomi on kokoonsa nähden varsin vaikuttava ja absoluuttisestikin eurooppalaisessakin mittapuussa aikamoinen. Kerrotaan, että meillä olisi Euroopan suurin tykistö tai ainakin kärkipäätä. Myös F35:n (hävittäjien) hankinta on suurempi kuin vertaismaissa.

Suomessa olevien venäläiskiinteistöjen ongelmaan auttaa rajaratkaisu, jossa päätetty rajoittaa kiinteistöillä käyntien määrä. Se tyrehdyttää samalla uusia kiinteistökauppoja, hän sanoi Ylellä.

Suomen osalta Niinistö katsoo, että Suomelle ei ole konkreettista uhkaa tai sellaista ei ole edessäkään nähtävissä.

– Me kykenemme kyllä vastaamaan miltei mihin tahansa.

– Mutta käytännön järki ja varovaisuus on kyllä paikallaan.

Niinistön mukaan Suomenkin on oltava aiempaa valppaampi sille riskille, että maahan voi kohdistua hyökkäyksiä infrastruktuuriin.

