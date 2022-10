Useat viime aikoina erityisavustajina aloittaneet ovat korkeammassa 6 768–7 393 euron palkkaluokassa, selvityksestä ilmenee.

Hallituksen korkeapalkkaisin poliittinen avustaja on pääministerin valtiosihteeri Henrik Haapajärvi, jonka kuukausipalkka on 13 440 euroa, IS:n selvityksestä ilmenee.

Haapajärven kuukausipalkka on 660 euroa suurempi kuin Haapajärven edeltäjän Mikko Koskisen kuukausipalkka.

Haapajärven korkeampaa palkkaa perustellaan valtion virkaehtosopimukseen viime kesäkuussa ja tämän vuoden toukokuussa tehdyillä yleiskorotuksilla.

Sdp:n hallitusryhmän sihteerin Tuulia Pitkäsen kuukausipalkka 8 500 euroa on 600 euroa korkeampi kuin vastaavassa tehtävässä alkuvuodesta olleen Matti Niemen kuukausipalkka.

Hallitusneuvos Päivi Rissanen valtioneuvoston kansliasta viestittää, että VNK tarkisti pääministeripuolueen hallitusryhmän sihteerin palkkaa henkilövaihdoksen yhteydessä.

– Kyseinen tehtävä on vaativampi kuin muiden hallitusryhmien sihteerin tehtävä. Pitkäsen palkassa on huomioitu myös valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset.

Ministeriryhmien sihteerit ansaitsevat yli 8 000 euroa kuussa. Myös ministeriryhmien sihteerit ovat saaneet kaksi yleiskorotusta.

Yksittäisistä erityisavustajista eniten tienaa kuntaministeri Sirpa Paateron (sd) erityisavustaja Valtteri Aaltonen, 7 809 euroa kuussa. Aaltonen toimi aiemmin Paateron valtiosihteerinä.

Merkillepantavaa on, että useat viime aikoina erityisavustajina aloittaneet ovat korkeammassa 6 768–7 393 euron palkkaluokassa.

Esimerkiksi pääministeri Sanna Marinin (sd) erityisavustaja Ilkka Kaukoranta, valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) erityisavustaja Anu Tuovinen ja ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) erityisavustaja Toni Sandell tienaavat 7 393 euroa kuussa.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvisen (kesk) erityisavustajana keväällä aloittaneen Pertti Hakasen palkka on 7 216 euroa kuussa, ja keväällä Kurvisen erityisavustajana niin ikään aloittaneen Lasse Kontiolan kuukausipalkka on 7 022 euroa.

Elokuun alussa opetusministeri Li Anderssonin (vas) erityisavustajana aloittaneen Ralf Sundin kuukausipalkka on 6 872 euroa.

Lintilän erityisavustajana kesäkuussa aloittaneen Matias Ollilan kuukausipalkka on 6 768 euroa. Saman verran tienaa Haaviston erityisavustajana elokuun alussa aloittanut Tomi Nyström.

Matalimmat erityisavustajapalkat ovat 4 700 euron pinnassa.

Rissasen mukaan erityisavustajien palkan määrittelyssä otetaan huomioon henkilön koulutus, työkokemus sekä sellainen yhteiskunnallinen tai muu erityisen ansiokas toiminta tai muut erityiset ansiot, joiden voidaan katsoa edistävän tehtävän hoitamista.

Erityisavustajien palkkoihin on lisätty puhelinetu.

Jos erityisavustajalla on toinen vakituinen asunto pääkaupunkiseudun ja sen työssäkäyntialueiden ulkopuolella, voidaan palkkaan myöntää 150 euron suuruinen ylimääräinen lisä.

Valtiosihteereitä on yhteensä 15 ja erityisavustajia on tällä hetkellä 63. Avustajaresurssit on budjetoitu siten, että valtiosihteereitä on enintään 15 ja erityisavustajia enintään 70.

Valtiosihteereiden ja erityisavustajien palkkamenot olivat viime vuonna yhteensä 8 748 352 euroa.

Valtiovarainministeriö esitti toukokuun lisäbudjetissa 96 000 euron lisäystä ministereiden, heidän valtiosihteereidensä ja erityisavustajiensa palkkamenoihin.

96 000 euron palkkamenojen lisäys aiheutui valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta yleiskorotuksesta erityisavustajien ja valtiosihteereiden palkkoihin.