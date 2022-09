Presidentti Sauli Niinistö on pääpuhujana Ulkopoliittisen instituutin ensimmäistä kertaa järjestettävässä Helsinki Security Forumissa.

Ulkopoliittisen instituutin järjestämä Helsinki Security Forum -turvallisuus­konferenssi alkaa tänään. Sunnuntaina päättyvä konferenssi järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Se kokoaa Helsinkiin kansainvälisen turvallisuuspolitiikan päättäjiä ja asiantuntijoita niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

Konferenssin avaavat kello 15.45 Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ja ulkoministeriön alivaltiosihteeri Kai Sauer. Pääpuhujana kuullaan heidän jälkeensä presidentti Sauli Niinistöä. Presidentin odotetaan käsittelevän puheenvuorossaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin toimien vuoksi uudelle tasolle noussutta Euroopan turvallisuusuhkaa.

Niinistön puheen jälkeen konferenssin ensimmäisen päivän päättää paneelikeskustelu, joka on otsikoitu: Suuri sota palasi Eurooppaan. Keskusteluun osallistuu Naton apulaispääsihteeri Mircea Geoană, Ukrainan ex-ulkoministeri Pavlo Klimkin, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk), Atlantic Councilin Pohjois-Euroopan johtaja Anna Wieslander ja dekaani Andrew Michta George C. Marshall European Center for Security Studies -keskuksesta.