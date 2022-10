IS selvitti Kesä­rannan ja muiden valtion arvo­talojen sähkö­laskut – presidentin pytingeissä laturit irti töpseleistä ja Linnan sauna käyttö­kieltoon

Presidentinlinna, Mäntyniemi, Kesäranta, Säätytalo, Valtioneuvoston linna, Eduskunta. IS selvitti valtion tunnetuimpien rakennusten sähkönkulutuksen ja sähkön hinnan. Kaikilla on Hanselin hintasuojattu sähkösopimus, ja sähkön hinnankorotus alkaa näkyä kunnolla loppuvuoden laskuissa.

Miten paljon sähköä valtion tunnetuimmat arvorakennukset kuluttavat, ja mihin hintaan valtio arvotaloihinsa sähköenergiaa ostaa?

Suurten pytinkien sähkölaskut voi suhteuttaa omakotitalojen sähkölaskuihin. Jos omakotitalossa on muu kuin sähkölämmitys, vuosikulutus on noin 5 000 KWh.

IS:n selvityksessä olleet talot lämpenevät kaukolämmöllä.

Presidentin kiinteistöistä yllättäen Mäntyniemi kuluttaa enemmän sähköä kuin Presidentinlinna.

Linna on vanhempi ja suurempi rakennus kuin virka-asunto Mäntyniemi, mutta Linnaan tehty peruskorjaus vuonna 2014 selittää Mäntyniemeä pienemmän sähkölaskun.

Mäntyniemi on valmistunut 1993, siellä perusparannus vielä odottaa itseään ja 90-luvun talotekniikka on melkoinen sähkösyöppö.

Mäntyniemeen ei ole tehty vielä perusparannusta ja 90-luvun rakennuksen talotekniikka vie nykykriteereillä suhteellisen paljon sähköä.

Vuoden tarkastelujaksolla Mäntyniemi kulutti eniten sähköä viime joulukuussa, 94 689 kWh. Vähiten sähköä Mäntyniemessä virtasi kesäkuussa, 47 900 kWh.

Presidentinlinnan sähkön kulutus kuukausittain oli 32 006– 42 642 kWh.

Kaikissa valtion rakennuksissa on Hanselin sähkösopimukset. Presidentinlinnassa on kiinteähintainen sopimus, muissa valtion rakennuksissa kilpailutuksen kautta on hankittu spot-sähköön hintasuojaussalkku.

Koska syyskuun laskuja ei vielä ole, huimat hinnankorotukset alkavat näkyä elokuun laskuissa. Elokuussa Mäntyniemen sähköenergia maksoi 9,8034c/kWh, kun keskihinta 12 kuukauden aikana on ollut useimmiten nelosella tai vitosella alkava.

Hintasuojaus tasoittaa kuluja merkittävästi: viime vuoden syyskuusta tämän vuoden elokuuhun kallein Mäntyniemen sähkön keskihinta oli joulukuussa (10,5785c/KWh) ja halvin maaliskuussa (3,9686c/KWh).

Presidentinlinnassa on eri sopimus kuin Mäntyniemessä, koska Linnan alueella on muitakin valtion rakennuksia ja sopimus on tehty yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa.

Presidentinlinnassa on eri Hanselin sopimus kuin vertailun viidessä muussa valtion rakennuksessa. Tasavallan presidentin kanslia ilmoitti IS:lle sähkölaskujen hinnat myös perusmaksuineen ja sähkönsiirtoineen. Linnassa toistaiseksi suurin lasku on joulukuulta, 4 121 euroa.

Mäntyniemen suurin sähköenergian kuukausilasku on joulukuun 10­ 017 euroa ja pienin viime lokakuun 2 136 euroa.

Tasavallan presidentin kanslia toimitti IS:lle jokaisen kuukauden sähkölaskut siirtohintoineen ja perusmaksuineen.

Koska valtioneuvoston ja eduskunnan rakennuksista ei samoja tietoja IS:llä ole, jutussa puhutaan vain sähköenergian kulutuksesta ja hinnasta.

Kaikki valtion sähköenergian hinnat ovat ilman arvonlisäveroa, eli hintavertailussa omaan sähköön Hanselin hintoihin pitää lisätä 24 prosentin alv.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on tunnetusti tarkan euron ihminen.

Presidentin rakennuksissa sähköä on säästetty jo aiemmin, esimerkiksi valaistus on muutettu led-valaistukseksi, yleisvalaistusta on vähennetty ja edustustiloissa valaistus on päällä vain tilaisuuksien ja huoltojen aikana.

Presidentin kanslian energiansäästöä aiotaan vielä tehostaa: Sisälämpötilaa ja veden lämpötilaa alennetaan, ja muun muassa latureita ei pidetä turhaan töpseleissä, eikä Linnan saunaa saa lämmittää lainkaan.

– Kiinteistöjen ja kiinteistössä käytettävän veden lämmitystä tarkistetaan. Lisäksi henkilökuntaa on ohjeistettu pienemmistä energiansäästövinkeistä, kuten valojen, koneiden ja näyttöjen sammutuksesta sekä latureiden irrottamisesta.

– Kiinteistöjen sisälämpötilaa alennetaan asteella lämmityskaudella, Presidentinlinnan saunoja ei ole lämmitetty ensin koronapandemian takia kahteen vuoteen, ja nyt energian säästämiseksi niiden lämmitys on kielletty, tasavallan presidentin kansliasta kerrotaan.

Sähkösopimuksia on hyvä tarkastella tarkemmin eduskunnan sähkölaskussa.

Eduskunnassa on päärakennuksen lisäksi muitakin suuria rakennuksia, kuten Pikkuparlamentti sekä kirjasto- ja hallintorakennukset, ja talolla työskentelee liki tuhat ihmistä.

Eduskunnan sähkönkulutus on vertailussa omaa luokkaansa.

Esimerkiksi tammikuussa eduskunnassa kului sähköä 657 986 kWh ja sähköenergiasta maksettiin tuolloin 40 746 euroa.

Sähköenergian kulutus Arkadianmäellä on useimpina kuukausina yli 600 000 kWh.

Noin vuoden ajalta halvin sähköenergialasku on viime vuoden elokuulta, jolloin sähköä kului hippusen verran alle 600 000 kWh ja lasku oli 24 115 euroa.

Sähkön hinnannousu näkyy elokuun laskussa. Sähköä kului tavallinen määrä, 617 339 kWh, mutta sähköenergiasta maksettiin ennätyssumma, 60 520 euroa, koska sähköenergian hinta nousi kuukaudessa kolmanneksen prosenttia, noin 7,22 sentistä noin 9,80 senttiin.

Valtion rakennukset saavat kaikki samanhintaista, verrattain halpaa sähköä Hansel-sopimuksella, jossa spot-hinta on suojattu.

Jos nyt elokuussa spot-hinta oli 27,2938 c/kWh, hintasuojattu energiahinta oli Arkadianmäelle liki kolme kertaa huokeampi, 9,8034 c/kWh.

Jos presidentin kansliassa säästetään energiaa, niin myös eduskunnassa.

Säästökampanjassa esimerkiksi ulkoportaiden lämmitys poistetaan osittain tai kokonaan käytöstä, sisälämpötilaa lasketaan asteella, suositun saunan käyttöaikoja lyhennetään ja uima-altaan lämpötilaa lasketaan.

Valtioneuvoston arvorakennukset – Valtioneuvoston linna, Säätytalo, Kesäranta – ovat oma lukunsa.

Valtioneuvosto ei maksa sähköstä itse mitään, sähkölasku sisältyy vuokraan ja sähkölaskun maksaa talojen omistaja, Senaatti-kiinteistöt.

Sähkön hinnannousu siirrettäneen vuokraan ja Senaatti tarkistaa vuokrat kerran vuodessa.

Pääministerin virka-asunto Kesäranta on monta kokoluokkaa pienempi kuin vertailun muut rakennukset.

Pääministerin virka-asunto Kesäranta on vertailun rakennuksista pienin ja pienin sähkönkuluttaja. Viime syyskuusta tämän vuoden elokuuhun Kesärannan kuukausikulutus on ollut 6 640–9 012 kWh.

Säätytalossa sähköä on samaan aikaan kulunut kuukausittain 77 266–96 026 kWh, ja yllättäen eniten sähköä Säätytalossa on kulunut kesäkuussa.

Valtioneuvoston linnassa kuukausikulutus on vaihdellut 99 686–122 715 kWh, ja taas ehkä yllättäen pienin kulutus oli huhtikuussa ja suurin elokuussa.

Valtioneuvoston linna kuluttaa sähköä keskimäärin yli 100 000 kilowattituntia kuukaudessa.

Sähkön hinnannousu ei siis täysimääräisesti näy vielä valtion rakennusten sähkölaskuissa. Hanselin futuureilla suojattu sähkösopimus on sama kaikille valtion rakennuksille.

Viime syyskuusta tähän elokuuhun asti kuukauden keskihinta on ollut maaliskuun 3,9686 sentin ja viime joulukuun 10,5785 sentin välillä. Elokuun hinta oli hivenen alle 10 senttiä.

Arvion mukaan Hansel-sopimuksessa hinta nousee roimasti loppuvuonna. Sähkön hinta on nousemassa 3-5 kertaa aiempaa kalliimmaksi. Jos heinäkuuhun asti kuukauden keskihinta oli pääosin 4-5,5 senttiä, marraskuun hinnaksi arvioidaan 13,37 senttiä ja joulukuun hinnaksi 19,13 senttiä.

Valtioneuvosto ei itse suoraan aloita energiansäästökampanjaa tiloissaan, vaan talojen omistaja Senaatti-kiinteistöt antaa nuotit ja kampanjat tehdään yhteistyössä vuokralaisten kanssa. Senaatti kertoo ensi viikolla tarkemmin yleisestä energiansäästöohjelmastaan.