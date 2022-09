Oppositio tyytymätön hallituksen päätökseen raja-asiassa: ”Mitä muuta tämä on kuin sinisilmäisyyttä”

Eduskunnan kyselytunnilla käsiteltiin tänään erityisesti Suomen rajan sulkeutumista venäläisiltä. Hallitus painotti luottavansa viranomaisten arvioihin, mutta oppositiota vastaukset eivät vakuuttaneet.

– Mitä muuta tämä on kuin sinisilmäisyyttä, kysyi eduskunnan kyselytunnilla torstaina perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.

Hän viittasi muun muassa venäläisten oikeuteen hakea turvapaikkaa Suomesta.

Hallitus teki tänään periaatepäätöksen siitä, että Suomen raja sulkeutuu venäläisiltä torstain ja perjantain välisenä yönä. Käytännössä raja kuitenkin sulkeutuu vain turisteilta, sillä Suomeen pääsee edelleen monista erityissyistä.

Ulko- ja turvallisuuspoliittista tilannetta kiristävät myös Nord Stream -putkissa havaitut vuodot. Hallitus on lausunut, että sabotaasin taustalla olisi valtiollinen toimija, mutta ei nimennyt valtiota. Yleisesti länsimaissa on spekuloitu, että sabotaasin taustalla olisi Venäjä itse. Suomeen ei hallituksen mukaan kohdistu sotilaallista uhkaa.

Eduskunnan täystunnon kyselytunnilla opposition kysymykset painottuivat näihin aiheisiin kohdistuviin huoliin. Kyselytunnin mitasta kyseisiin aiheisiin käytettiinkin aikaa lähes 55 minuuttia.

Esillä oli laajasti etenkin Venäjältä Suomeen tulevien sotilaskoulutettujen reserviläisten luoma turvallisuusuhka. Kysymyksen nosti ensimmäisenä esiin kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen.

– Kun tänne mahdollisesti päätyy suuri määrä venäläisiä sotilaskoulutettuja, miten Suomi reagoi tässä tilanteessa, rajalainsäädännöllä tai muuten. Miten hallitus aikoo reagoida tähän kokonaisuuteen, Valkonen kysyi.

Kysymykseen vastasi sisäministeri Krista Mikkonen (vihr). Hän sanoi, että tilannetta seurataan hyvin tarkasti ja tarvittaessa asiaan myös puututaan.

Mikkonen painotti, että liikenne itärajalla on vähentynyt eilen ja tänään. Itärajalta tulee hänen mukaansa Suomeen ihmisiä, joilla on joko Suomen tai jonkun toisen Schengen-maan myöntämä viisumi.

– Tavallaan tiedämme, keitä ne ihmiset ovat, Mikkonen sanoi.

Mikkosen mukaan rajalla tehdään huolellisesti tarkastukset jokaiselle tulijalle.

– Mutta on ihan totta, että me emme tiedä, miten tilanne kehittyy, ja meidän täytyy varautua kaikenlaisiin uhkiin, ja sitä meidän viranomaiset tekevät, Mikkonen lisäsi.

Ministereiden vastauksissa korostui luottamus viranomaisiin.

Erityisesti Mikkonen ja pääministeri Sanna Marin (sd) korostivat, että hallitus tekee kaikki päätökset raja-asiassa viranomaisarvioiden perusteella. Esimerkiksi niin sanottua rajapykälää ei voi heidän mukaansa ottaa käyttöön ilman viranomaisarvioita siitä, että turvallisuustilanne todella sen vaatisi.

Vastaukset eivät oppositiota vakuuttaneet.

– Ette voi aina mennä viranomaisten selän taakse, kyseiset viranomaiset nimittäin odottavat aina ensin teidän linjauksia ja teidän päätöksiä, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen ilmaisi.

– Hallitus ei voi tehdä päätöksiä ikään kuin pelkästään poliittisin perustein. Kyllä me nojaamme meidän päätöksentekomme siihen tietoon, minkä me saamme suomalaisilta viranomaisilta, ja meidän viranomaisemme ovat erittäin hyviä, heihin voi luottaa. Ja itse ainakin luotan, että heidän arvionsa tästä tilanteesta on ajantasainen ja sikäli oikea, Marin vastasi.

Myös kokoomuksen kansanedustaja Kalle Jokinen yhtyi keskusteluun.

– Pääministeri Marin, te vetoatte jatkuvasti asiantuntijoihin ja viranomaisiin, joilta te odotatte viestejä turvallisuustilanteen muutoksista. Missä on poliittinen johtajuus, Jokinen kysyi.

Marinin mukaan tällä hetkellä arvio ei ole ollut sellainen, että hallituksella olisi perustetta esimerkiksi rajan täyteen sulkemiseen. Mikäli sellainen arvio tehdään, on hänen mukaansa hallituksella heti valmiudet toimia.

– Ei hallitus voi toimia mielivaltaisesti, vaan hallitus toimii tietenkin meidän oman lainsäädäntömme puitteissa, ja tällä hetkellä turvallisuusviranomaisilla ei ole sellaista arviota, että meihin kohdistuisi esimerkiksi sellainen turvallisuusuhka, jonka perusteella raja voitaisiin sulkea, Marin vastasi.

Rajavartiolaitoksen rajatarkastusyksikön päällikkö Tuomas Laosmaa sanoi torstaina IS:lle, että ensi yönä voimaantulevien rajoitusten myötä venäläisten maahantulo voisi vähentyä 30–50 prosenttia.

Sisäministeri Mikkosen mukaan Rajavartiolaitos on varautunut jo useamman päivän ajan siihen, että voi tulla ruuhkaa ja rajalla täytyy tehdä epäämispäätöksiä.

Hänen mukaansa henkilöstöä on siirretty ruuhkan varalta Kaakkois-Suomen rajanylityspisteille, joilla liikenne on ollut vilkkainta. Vilkkaimmat rajanylityspaikat ovat Vaalimaa, Nuijamaa ja Imatra.

Rajavartiolaitoksella havaittiin keskiviikkona, että venäläisten ostos- ja liikematkailu Suomeen oli selvästi suurempaa kuin aiempina päivänä ja nuorten miesten rajanylitykset olivat vähentyneet.