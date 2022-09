Sisäministeri Krista Mikkosen mukaan voi olla mahdollista, että turvapaikanhaku ja luvattomat rajanylitykset itärajalla kasvavat sen jälkeen, kun ihmisten pääsy Suomeen evätään viisumin perusteella.

Sisäministeri Krista Mikkosen (vihr) mukaan on mahdollista, että hallituksen tämänpäiväiset linjaukset koskien venäläisten matkustajien maahan pääsyä näkyvät lisääntyvänä kansainvälisen suojelun hakemisena rajanylityspaikoilla sekä luvattomina maastorajan ylityksinä.

– Jonkin verran hakemusten määrät ovat jo nousseet, Mikkonen sanoi.

Turvapaikkahakemuksia jätetäänkin Mikkosen mukaan nyt huomattavasti enemmän muualla kuin Suomen rajalla. Hänen mukaansa voi kuitenkin olla, että turvapaikanhaku myös rajalla kasvaa sen jälkeen, kun ihmisten pääsy Suomeen evätään viisumin perusteella.

– Edellyttäen, että hän on päässyt rajallemme asti. Tällä hetkellä Venäjän puolella on selvästi nähtävissä, että kulkua on rajoitettu. Ja se on näkynyt eilen siinä, että venäläisten tulijoiden määrät ovat nyt laskeneet.

Sisäministeriön mukaan asevelvollisuus tai liikekannallepano ei ole suoraan peruste kansainväliselle suojelulle.

Suojelua voi ministeriön mukaan saada, jos hakijalla on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi esimerkiksi poliittisen mielipiteen vuoksi.

Suojeluun voi ministeriön mukaan olla perusteita myös, jos asepalveluksessa joutuu tekemään sotarikoksia tai palveluksesta kieltäytyminen johtaa rangaistukseen.

Mikkonen muistuttaa, että Suomen viranomaiset käsittelevät jokaisen turvapaikkahakemuksen yksilöllisesti.

– Pelkkä liikekannallepano ei ole turvapaikan peruste, mutta jokainen tapaus käsitellään yksilöllisesti. Voi olla, että näissä tapauksissakin on se syy, että joutuisi tekemään sotarikoksia tai saisi kohtuuttoman rangaistuksen kieltäytymisestä, hän sanoi.

Hallitus on myös antanut alkukesästä eduskunnalle esityksen ulkomaalaislain muuttamisesta siten, että valtioneuvosto voisi ottaa tarpeen vaatiessa käyttöön rajamenettelyn. Esitys on edelleen eduskunnan käsittelyssä.

Sillä pyritään mahdollistamaan turvapaikkahakemusten nopeutettu käsittely tilanteessa, jossa Suomeen saapuisi lyhyessä ajassa poikkeuksellisen paljon turvapaikanhakijoita.

Turvapaikkaa hakevan olisi oleskeltava käsittelyn ajan esimerkiksi vastaanottokeskuksen alueella, eikä hän pääsisi liikkumaan Suomen alueelle tai siirtymään muuhun EU-maahan.

Mikkosen mukaan rajalla on varauduttu siihen, että turvapaikkahakemuksien määrä nousee. Turvapaikanhakijoiden järjestelykeskuksia voidaan perustaa hänen mukaansa rajalle tarvittaessa nopeastikin.

– Rajalla kestää aika pitkän aikaa, kun turvapaikkahakemus otetaan vastaan, tehdään ensimmäisiä haastatteluja ja rekisteröintejä, hän sanoi.