Nord Stream -kaasuputkiin kohdistunut isku ei tullut Suojelupoliisille täytenä yllätyksenä. Venäjän hyökkäyssota ja Suomen Nato-jäsenyysprosessi ovat nostaneet myös Suomen kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvaa uhkaa.

Suojelupoliisin päällikön Antti Pelttarin mukaan Nord Stream -kaasuputkiin kohdistunut isku ei tullut supolle täytenä yllätyksenä.

– Ei tämä mikään täysin odottamaton asia ollut. Valitettavasti tämäntyyppiset maanalaisiin kaapeleihin tai kaasuputken liittyvät uhat on tunnistettu, Pelttari sanoo.

Venäjän hyökkäyssota ja Suomen Nato-jäsenyysprosessi ovat nostaneet Suomen kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvaa uhkaa, todetaan Supon tänään torstaina julkaistussa vuotuisessa kansallisen turvallisuuden katsauksessa.

Pelttari kuvaileekin kaasuputkien räjähdystä ”klassiseksi esimerkiksi valtiollisen vaikuttamisen pelikirjasta”.

– Tässä vaiheessa tekijästä ei ole vahvistettua tietoa, enkä halua sitä arvailla. On kuitenkin erittäin todennäköistä, että kyseessä on tahallinen teko. Teko on ilmeisesti vaatinut sellaista kyvykkyyttä, jota on vain valtiollisilla toimijoilla, hän sanoo.

Pelttari ei ota kantaa siihen, onko supolla tietoa, että vastaavaa iskua olisi suunniteltu myös suoraan Suomen infrastruktuuriin.

Kriittisen infrastruktuurin täysi lamauttaminen kyberhyökkäyksellä ei sen sijaan ole Supon arvion mukaan lähitulevaisuudessa todennäköistä.

Lamauttamisella tarkoitetaan Pelttarin mukaan iskua, jolla pitkäaikaisemmin keskeytettäisiin jonkin suomalaisen yhteiskunnan kriittisen osan, kuten tietoliikenne-, sähkö-, tai lämmitysverkkojen toiminta.

Hän muistuttaa, että Suomessa on sikäli hyvä tilanne, että meidän energiaverkkomme ei ole vain yhden lähteen varassa.

Pelttari otti tänään kantaa myös hallituksen päätökseen sulkea itäraja venäläisilta matkailijoilta. Hänen mukaansa tämä parantaa osaltaan Suomen turvallisuutta.

Turistiviisumien lakkauttaminen ei kuitenkaan sekään täysin estä Venäjän tiedustelu- ja turvallisuuspalvelun ei-toivottua toimintaa EU-maissa, mutta todennäköisesti vaikuttaa siihen, hän toteaa.

Hallituksella on ollut kova tahto lähteä sulkemaan rajoja venäläisiltä sen jälkeen, kun Venäjä ilmoitti viime viikolla osittaisesta liikekannallepanosta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) totesikin viime torstaina, että turvallisuusviranomaisilta, muun muassa supolta, vaaditaan uutta arvio siitä, millä tavalla yksittäiset matkailijat aiheuttavat turvallisuusriskin matkustaessaan Suomeen tai Suomen läpi muualle.

Supo ei kuitenkaan lähtenyt muuttamaan arviotaan. Sen mukaan kaikki venäläiset matkailijat eivät muodosta Suomelle turvallisuusuhkaa.

Raja päädyttiinkin lopulta sulkemaan sillä perusteella, että venäläisten matkailu itärajan yli nähdään haitaksi Suomen kansainvälisille suhteille.

– Uskon, että kaikilla on ollut sama tahtotila. Meidän kantamme tahtotilassa ei ole poikennut poliittisten päättäjien kannasta, Pelttari sanoo.

Ennemminkin kyse on ollut hänen mukaansa oikeudellisesta perusteesta, jolla rajaliikennettä voidaan rajoittaa.

– Olen täysin samaa mieltä myös siitä, että turismiviisumien rajoittamatta jättämisellä on selkeää vaikutusta Suomen kansainvälisiin suhteisiin, hän sanoo.

Pelttarin mukaan Supon arvio ei tarkoita, ettei yhdenkään Venäjältä saapuva matkailijan voisi nähdä muodostavan Suomelle turvallisuusuhan.

Eli onko Suomeen tulijoiden joukossa yksittäisiä ihmisiä, joiden voi nähdä olevan Suomelle turvallisuusuhka?

– Venäjän tiedusteluviranomaiset ovat käyttäneet turistiviisumeita väärin, tulleet turisteina tekemään operatiivisia, jopa väkivaltaisia tekoja EU:n alueelle. Totta kai tällaista toimintaa on tapahtunut, se ei ole mahdotonta.

Venäjän tiedustelun väkivaltaisen toiminnan kohteina Euroopassa ovat olleet muun muassa asevarastot, hallinnon vastustajat ja Venäjän pettureiksi nimeämät henkilöt.

Vastaavien iskujen todennäköisyys Suomessa on supon mukaan kuitenkin vähäinen.

Pelttarin mukaan tietoisuus vastaavasta toiminnasta on kuitenkin lisääntynyt olennaisesti erityisesti vuoden 2018 Salisburyn myrkytyksen jälkeen.

4. maaliskuuta 2018 entinen venäläisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julia löydettiin tiedottomina ostoskeskuksen penkiltä Englannin Salisburyn kaupungissa. Myrkkyiskun tekijät työskentelivät vakoojina Venäjän sotilastiedustelulle GRU:lle.

Pelttari ei ota kantaa siihen, missä tilanteessa supo voisi lähteä luokittelemaan kaikki Suomeen saapuvat matkailijat turvallisuus-uhaksi. Suomen kansallisen turvallisuuden tilannetta arvioidaan supossa jatkuvasti.

– Meidän tehtävämme on seurata tilannetta ja raportoida muutoksesta. Jos syntyy peruste toimittaa tietoa päättäjille, me tietenkin teemme sen.

Supon mukaan Suomelle merkittävimmän tiedustelun ja vaikuttamisen uhan muodostavat tällä hetkellä Venäjä ja Kiina.

Venäjän tiedustelupalveluiden tiedonhankinnan päämenetelmä on diplomaattipeitettä hyödyntävä pitkäjänteinen henkilötiedustelu.

Venäjän turvallisuus- ja tiedustelupalvelut kohdistavat aiempaa enemmän tiedonhankintaa myös Venäjällä oleskeleviin ja vieraileviin ulkomaalaisiin.

Kriittisissä tehtävissä Suomessa työskenteleviin Venäjän kansalaisiin voi myös kohdistua Venäjän viranomaisten painostusta.

Samoin tuleva Nato-jäsenyytemme tekee Suomesta Venäjälle aiempaa kiinnostavamman tiedustelun ja vaikuttamisen kohteen.

– Hyvin todennäköisesti Nato-politiikan muotoutumiseen ja toteuttamiseen pyritään myös vaikuttamaan, Pelttari sanoo.