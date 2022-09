Puolustus­­valio­kunnan puheen­johtaja Antti Häkkänen Nord Stream -putkien räjähdyksistä: ”Näyttää siltä, että Venäjä on tämän takana”

Häkkäsen mukaan energiasodassa ollaan kääntämässä ”rajumpi lehti”.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Antti Häkkäsen (kok) mukaan Nord Stream -putkissa tapahtuneiden räjähdysten takana näyttää olevan Venäjä.

– Kyllä tällaisessa pitää olla erittäin korkea operointikyky, ja jäljet johtavat tiettyyn suuntaan. Näyttää siltä, että Venäjä on tämän takana, vaikka kaikkia todisteita ei ehkä ole kasassa.

Kaasuputket ovat Itämeren pohjassa lähes sadan metrin syvyydessä.

Häkkänen mainitsee, että Venäjällä tiedetään olevan kyky operoida merenpohjassa.

– Yhtenä viestinä voi olla, että pystytään operoimaan laaja-alaisesti, ei vain Ukrainan rintamalla. Kyetään pelottelemaan, puuttumaan energiaverkkoihin ja tietoverkkoihin, jotka ovat lännen toimintakyvyn ja kansalaisyhteiskuntien rauhan kannalta aika tärkeitä varsinkin, kun kylmä talvi on tulossa.

Häkkänen liittää epäillyn iskun hybridioperaatioiden sarjaan.

– Kuten kaikissa hybridioperaatioissa viimeisen 20 vuoden aikana, niin tarkoitus on häivyttää todisteet siitä, kuka iskun takana on. Tarkoituksena on toimia tietyn kynnyksen alapuolella, jotta näyttö kyberiskuista tai näistä fyysisistä iskuista ei tule täysin selväksi.

Nord Stream -putkien räjähdykset voivat olla Häkkäsen mukaan merkki siitä, että energiasodassa ollaan kääntämässä uusi, ”rajumpi lehti”.

– Euroopan kannalta kriittisiin infraverkkoihin ollaan valmiita operoimaan. Näytetään kykyä toimia Nato-alueiden lähivesillä ja haetaan haavoittuvuuspisteitä.

Häkkänen painottaa, että johtopäätöksiä on tehtävä, vaikka täyttä varmuutta epäillyn iskun tekijästä ei saataisi.

– Suomen pitää olla aktiivinen siinä, mitkä johtopäätökset tästä tehdään kriittisen infran suojaamiseksi. Nyt pitäisi tiivistää yhteistyötä muiden Itämeren valtioiden kanssa. Muut olivat jo eilen liikkeellä. Marinin hallitus on ilmeisesti vasta tänään illalla järjestämässä jonkin palaverin, oppositiopuolue kokoomusta edustava Häkkänen hoputtaa.