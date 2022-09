Kaikkosen mukaan tapahtumat eivät muodosta sotilaallista uhkaa Suomelle.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) mukaan vuodot Nord Stream 1 ja Nord Stream 2 -kaasuputkissa johtuvat todennäköisesti sabotaasista.

– Tässä vaiheessa voi jo sanoa, että merkit viittaavat tahalliseen toimintaan, sabotaasiin. Eivät nämä kaasuputket itsessään siellä räjähtele, Kaikkonen totesi.

Kaikkonen nosti esille, että räjähdyksiä tapahtui Tanskalle kuuluvan Bornholmin saaren lähistöllä, mikä on strategisesti tärkeä alue.

IS kysyi Kaikkoselta, tulisiko Itämerellä lisätä sotaharjoituksia, jotta tilanne Suomen lähialueilla saataisiin vakautettua.

– Kovin pitkä aika ei edes ole edellisestä harjoituksesta tuolla alueella. Suomi on osaltaan lisännyt harjoitustoimintaa tänä keväänä ja kesänä, kumppanimme osoittavat tukea myös tällä tavalla ja sotilaallista läsnäoloa on hieman enemmän kuin aikaisemmin, Kaikkonen vastasi, mutta ei ottanut kantaa siihen, tulisiko harjoituksia lisätä.

Planet Labs PBC -yhtiön välittämä sateliittikuva vuodosta Nord Stream 2 -putkessa.

Kaasulinja kulkee myös Suomen läheisyydessä.

Kaikkosen mukaan mistään epäilyttävästä toiminnasta siltä osin ei ole tietoa.

– Totta kai kun se kulkee meren pohjassa, niin voi sanoa, että aika vaikeasti valvottava putki on. Se tekee myös haasteen sille, miten saadaan selvitettyä, mitä tuolla on tapahtunut ja kenen toimesta.

Kaikkosen mukaan tapahtumat eivät muodosta sotilaallista uhkaa Suomelle.

– Tietenkin kysymys on vakavasta asiasta, kun Itämerellä räjähdyksiä tapahtuu. On välttämätöntä, että asiat mahdollisimman ripeästi ja huolellisesti selvitetään. Meillä on hyvä yhteys muiden Pohjoismaiden kanssa, ja olen tänään keskustellut Ruotsin puolustusministerin Peter Hultqvistin kanssa.

Hallitus järjestää keskiviikkoiltana iltakoulun jälkeen tiedotustilaisuuden, jossa aihetta kommentoidaan ministereiden toimesta.

IS seurasi Kaikkosen tiedotustilaisuutta hetki hetkeltä: