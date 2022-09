Pääministeri lensi Osloon Ilmavoimien Learjet 35A/S -suihkukoneella.

Pääministeri Sanna Marin (sd) turvautui elokuun puolivälissä poikkeukselliseen järjestelyyn, kun hän lensi armeijan koneella Osloon tapaamaan Pohjoismaiden pääministereitä.

Puolustusministeriöstä kerrotaan IS:lle, että pääministerin ja hänen delegaationsa lento Helsingistä Osloon toteutettiin Ilmavoimien Learjet 35A/S -suihkukoneella, ja lennon kokonaiskustannukset olivat 5 178 euroa.

Puolustusvoimien osuudeksi on laskettu 3 135 euroa ja valtioneuvoston kanslian osuudeksi 2 043 euroa.

Marinin oli alun perin tarkoitus lentää Osloon Helsingistä sunnuntaina 14. elokuuta kello 19.45 lähteneellä reittikoneella.

Marin päätti kuitenkin lähteä Osloon vasta maanantaiaamuna.

Erityisavustaja Iida Vallinin mukaan Marin lensi armeijan koneella, koska normaalilla reittilennolla ei ollut tilaa. Marinin mukana Osloon lensi kaksi erityisavustajaa.

Marinin lentotarpeista tiedotettiin Puolustusvoimia 10. elokuuta, viisi päivää ennen lentoa.

Puolustusministeriön vuonna 2015 laaditun kirjallisen ohjeen mukaan lentokuljetustehtävistä tulisi tehdä tilaus – pois lukien erityistilanteet – viisi viikkoa ennen lennon suunniteltua ajankohtaa.

Tätä perustellaan sillä, että sotilasilma-alusten operointi edellyttää kohdemaasta ja lentoreitistä riippuen paljon aikaa vievän hallinnollisen lupaprosessin.

Ohjeistuksen mukaan tilausta laadittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota perusteluihin: miksi matka on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa Puolustusvoimien lentokuljetuksena?

Puolustusministeriön mukaan on syytä huomioida, etteivät valtionjohdon lentokuljetukset aiheuta varsinaisesti ”ylimääräisiä” kustannuksia, koska niiden toteutus on yksi Ilmavoimien tehtävistä ja lennot on otettu etukäteen huomioon budjetoinnissa ja lentokaluston käytössä.

Kirjallisen ohjeen mukaan laskutuksessa nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että yksi tunti pienkoneella maksaa 5 000 euroa (alv 0 %).

Pääministerin käyttämän Learjetin käyttö maksoi puolustusministeriön antamien tietojen mukaan selvästi tätä vähemmän, 1 979 euroa tunnilta.

Lennon kesto oli kaksi tuntia ja 37 minuuttia.

Marin palasi Oslosta takaisin Helsinkiin maanantaina 15. elokuuta reittilennolla.