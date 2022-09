Sanna Marin julkaisi lauantaina Instagramissa kuvan, jonka kommenttikenttään ihmiset intoutuivat kirjoittamaan tiettyä hashtagia.

Pääministeri Sanna Marin (sd) julkaisi lauantaina Instagramissa kuvan itsestään vapaapäivän vietossa.

Kuvassa Marin poseeraa suoraan puhelimensa kameraan katsoen ulkona lenkkivaatteet yllään ja kuulokkeet korvissaan. Samaan aikaan kuvan kanssa hän julkaisi tarinat-osiossa videopätkiä syksyisistä luonnonmaisemista saatesanoilla ”vapaapäivä”.

Kuvan kommenttikenttään alkoi nopeasti ilmestyä tiettyä hashtagia toistavia viestejä. Kommentoijat täyttivät kentän perjantaina 16. syyskuuta kuolleen 22-vuotiaan Mahsa Aminin nimeä kantavalla hashtagilla.

Iranin kurdistanin maakunnasta kotoisin ollut Amini kuoli sen jälkeen, kun joutui moraalipoliisin pidättämäksi. Poliisi väitti Aminin rikkoneen lakia, joka määrää naisia käyttämään hijabia eli päähuivia sekä löysää vaatetusta, joka peittää kädet ja jalat.

Pidätyskeskukseen viedyn Aminin tila romahti nopeasti ja hän kuoli oltuaan kolme päivää koomassa.

YK:n virkaa tekevän ihmisoikeusvaltuutetun Nada al-Nashifin mukaan liikkeellä on väitteitä, joiden mukaan poliisi olisi lyönyt Aminia pampulla päähän ja paiskannut naisen pään poliisin autoa vasten. Poliisi on väittänyt Aminin kuolleen äkilliseen sydämen pettämiseen. Naisen perheen mukaan tämä oli kuitenkin perusterve.

Mahsa Aminin tapaus on synnyttänyt mielenosoituksia Iranissa ja muualla maailmassa.

Tapaus on herättänyt raivoa Iranissa. Kansa on muun muassa järjestänyt mielenosoituksia, joissa naiset polttavat päähuivejaan. Monen uskotaan kuolleen protesteissa. Mielenosoituksia on järjestetty Iranin lisäksi muuallakin maailmassa.

Aminin kuolema on herättänyt tunteita myös sosiaalisessa mediassa, jossa on levinnyt lukuisia kuvia ja videoita mielenosoituksista. Naisen nimeä kantavalla hashtagilla on julkaistu paljon sisältöä muun muassa Twitterissä ja Tiktokissa.

Marinin kuvaan kommentoitujen hashtagien voidaan tulkita liittyvän esimerkiksi siihen, että kommentoijat toivovat pääministerin käyttävän valtaansa ja näkyvyyttään Iranin naisten tilanteen puolesta puhumiseen.