Perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Halla-aho kertoo toivovansa, että kehitys Venäjällä johtaa levottomuuksiin, kapinaan ja vallankumoukseen: ”On meidän kaikkien etumme”.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho linjaavat tuoreessa tiedotteessaan, etteivät liikekannallepano tai asevelvollisuus voi olla turvapaikkaperusteita.

Myöskään armeijakomennusta pakoileville venäläisille ei tulisi heidän mielestään myöntää turvapaikkaa Suomesta.

– Näin ei pitäisi olla eikä etenkään suhteessa Venäjään, joka käy raakaa sotaa Ukrainassa ja on meidän historiallinen sekä tulevaisuuden uhkamme, Purran ja Halla-ahon tiedotteessa todetaan.

Heidän mielestään Suomen tulisi tehdä Latvian kaltainen päätös ja kertoa, ettei yksikään liikekannallepanoa pakeneva venäläinen saa turvapaikkaa.

Halla-aho muistuttaa, että kyselytutkimusten mukaan enemmistö venäläisistä tukee hävityssotaa Ukrainassa.

– He eivät vain ole itse valmiita menemään rintamalle.

– Tämä on venäläisille tyypillistä ajattelua. Ne, joilla on varaa, ovat viettäneet suuren osan ajastaan länsimaissa. Heidän lapsensa ovat opiskelleet eurooppalaisissa oppilaitoksissa. Silti, tai juuri siksi, he ovat kannattaneet Putinin hallintoa. Putin on suosittu, koska hän on tähän asti tarjonnut keskiluokalle mahdollisuuden sekä länsimaisiin mukavuuksiin että suurvenäläisiin fantasioihin, Halla-aho kirjoittaa.

Purra ja Halla-aho ihmettelevät myös kokoomuksen kansanedustajan Elina Valtosen Helsingin Sanomissa esittämiä kommentteja, joiden mukaan asepalvelusta pakoileville venäläisille voisi myöntää turvapaikan Suomesta.

– Kokoomuksen linja on sekaisin, raja kiinni, raja auki. Eduskunnassa on vain yksi puolue, joka haluaa itärajan kiinni. Perussuomalaiset.

Halla-aho korostaa, että ne, jotka nyt pakenevat Venäjältä, eivät vastusta sotaa vaan liikekannallepanoa.

– Päästyään länsimaihin ja pelastettuaan oman nahkansa he jatkavat sodan ja Putinin kannattamista. On hyvä, että Putinin sota osuu myös "tavalliseen venäläiseen", joka tähän asti on voinut heiluttaa sotalippua kotisohvalta käsin.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi Twitterissä myöhemmin oman kantansa.

– Suomen ei pidä ottaa Venäjältä mahdollisesti laajoin joukoin pakenevia reserviläisiä vastaan turvapaikanhakijoina. Riski turvallisuusuhkista joukossa on ilmeinen. Meidän on asetettava kansallinen turvallisuus etusijalle.

Perussuomalaiset vaatii vahvasti myös venäläisten turistiviisumien myöntämisen keskeyttämistä. Purran mukaan Suomeen voi ihmisjoukkojen mukaan tulla ketä tahansa.

– Voi tulla toki turisteja, mutta voi tulla myös soluttautujia ja turvallisuusuhkia, joita emme halua.

– Jokainen voi nyt katsoa kelikameroita itärajalta ja lukea uutisia tuhansista ja tuhansista päivittäin Suomeen tulevista venäläisistä. Tilanne on täysin kestämätön ja liikenne kiihtyy, Purra sanoo.

Hän muistuttaa myös heinäkuussa hyväksytystä uudesta rajalaista, jonka pykälillä voidaan sulkea itäraja ja olla ottamatta vastaan turvapaikkahakemuksia.

Halla-aho toivoo, että kehitys johtaa Venäjällä levottomuuksiin, kapinaan ja vallankumoukseen.

– Se on meidän kaikkien etumme. Länsimaiden ei pidä tarjota turvapaikkajärjestelmällään venttiiliä paineen purkautumiselle, Halla-aho sanoo.