Mainos­kampanja toi Venäjän värejä Helsingin keskustaan – tästä on kyse

Perussuomalaisen nuorison puheenjohtajan Miko Bergbomin mukaan kampanjan taustalla on yksinkertainen syy.

Perussuomalaisen nuorison puheenjohtajan Miko Bergbomin mukaan ainoa väärinymmärrys koko asiassa on se, että Suomeen pääsee venäläisiä turisteja.

Helsingin keskustan alueelle ilmestyi torstaina mainoksia, jotka näyttävät kaukaa katsottuna pelkiltä Venäjän lipuilta.

Kun mainosta lähestyy esimerkiksi keskustan vilkkaimmalla kadulla Mannerheimintiellä lähempää ja pysähtyy katsomaan, huomaa myös sen muut yksityiskohdat.

Mainoksessa on verellä tahrittu Venäjän lippu. Lipun päällä on teksti ”Venäläisten lomaillessa Suomessa ukrainalaisia kansanmurhataan. Itäraja kiinni.”

Perussuomalaisen nuorison kampanjamainos kuvattuna Mannerheimintiellä kauppakeskus Forumin edessä 23. syyskuuta.

Kyseessä on perussuomalaisen nuorison torstaina Helsingin keskustan alueella ja sosiaalisessa mediassa käynnistämä kampanja, joka on herättänyt kiihkeää keskustelua etenkin sosiaalisessa mediassa.

Somessa kampanjaa on arvosteltu siitä, että esimerkiksi ulkomaiselle turistille ja Suomeen saapuneelle ukrainalaiselle tai venäläiselle turistille kampanja voi näyttäytyä päinvastoin kummallisena.

Suomen kieltä osaamattoman näkökulmasta voi yksinkertaisesti näyttää siltä, että Helsingin keskustaa on täytetty Venäjän lipuilla.

IS tavoitti perussuomalaisen nuorison puheenjohtajan Miko Bergbomin kommentoimaan kampanjaa.

Bergbomin mukaan kampanjan taustalla on yksinkertainen syy.

– Olemme nuorisojärjestönä todella pettyneitä hallituksen linjaan siitä, että venäläisturisteja päästetään Suomeen samalla, kun Ukrainassa tapetaan viattomia siviilejä. Kaikki muut EU:n itärajan valtiot ovat lopettaneet turismikäytännön, mutta Suomi ei.

Bergbom sanoo, ettei hallitukselle näytä olevan ongelma, että venäläiset turistit shoppailevat Helsingissä ja liikennöivät Eurooppaan.

– Halusimme kampanjalla herättää ihmiset ajattelemaan, onko tämä oikein. Laitoimme julisteen taustalle verellä roiskitun Venäjän lipun. Tarkoitus oli häpäistä lippu, Bergbom perustelee.

Hänen mukaansa kampanjasta saatu palaute oli alkuun positiivista, mutta pian Twitterissä alkoi ”massiivinen vastahyökkäys”.

– Palaute alkoi mennä siihen, että mitä turistit ja ukrainalaiset pakolaiset nyt näistä julisteista ajattelevat. Mielestäni näillä kommenteilla yritettiin ohittaa se keskeinen huomio, joka kampanjassamme oikeasti on. Haluamme tehdä painetta hallituksen suuntaan, Bergbom sanoo.

Kampanjajulisteissa teksti on kuitenkin suomeksi. Eikö esimerkiksi suomea osaamattomalle ukrainalaiselle ja ulkomaiselle turistille näytä erikoiselta, että pitkin kaupungin vilkkainta katua on Venäjän lipulla varustettuja julisteita? Kaikki eivät erota lipussa veritahroja.

– Me tahrasimme lipun verellä. Siinä ei tueta Venäjää. Toisaalta en kevyin perustein aliarvioisi turistien ymmärrystä. Tällä hetkellä Suomi saa jatkuvasti arvostelua muilta mailta turistikäytännöistä ja itärajalta tulee ihmisiä maahan. Se ei aiheuttanut ongelmaa vasemmistossa, mutta meidän kampanjamme aiheutti. Minusta se on aika kaksinaismoralistista, Bergbom vastaa.

Venäläisiä saapuu parhaillaan rajoilta Suomeen ja moni pyrkii Helsinkiin. Eivätkö esimerkiksi kieltä osaamattomat venäläiset voi luulla, että heidät toivotetaan näillä lippumainoksilla tervetulleiksi?

– En oikein usko, että venäläiset ajattelevat mitään näistä mainoksista. He vain ajattelevat tänne saapuessaan sitä, että pääsevät hyödyntämään Suomea. En usko, että meidän sisäpoliittinen kampanjamme on heidän ajattelussaan keskeisessä roolissa, Bergbom perustelee.

Olisiko mainosta kannattanut kuitenkin harkita uudelleen? Esimerkiksi tyylitellä toisella tavalla ja poistaa vaikka Venäjän lippu, ettei sitä ymmärretä väärin?

– Minusta edelleen ainoa väärinymmärrys tässä koko asiassa on se, että Suomeen pääsee venäläisiä turisteja.

Twitter-keskustelun perusteella kritiikki näyttää koskevan juuri Venäjän lippua, jonka pelätään aiheuttavan väärinymmärryksiä.

Katukuvassa näkyvät Venäjän liput näyttävät joidenkin kommentoijien mielestä järkyttäviltä.

Toiset ovat myös huomauttaneet, että esimerkiksi autoa ajavalla ihmisellä ei ole aikaa jäädä lukemaan pientä tekstiä, vaan mieleen jää lähinnä räikeä Venäjän lippu.

Twitterissä myös keskustanuoret on ottanut kantaa perussuomalaisen nuorison kampanjaan.

Keskustanuoret on tehnyt samankaltaisen kampanjajulisteen, mutta sen taustalla on Ukrainan lippu. Julisteessa on teksti ”Putin murhaa ukrainalaisia. #StandwithUkraine Itäraja kiinni!”

– Keskustanuoret osoittavat tukensa perussuomalaisen nuorison sanomalle. Ilman Venäjän lippua, keskustanuoret kirjoittaa.

Myös kokoomusnuoret osti elokuun alussa valtavan mainospaikan Vaalimaalta.

Sinisellä pohjalla varustetussa mainoksessa luki venäjäksi: ”Samalla, kun lomailet, kaikilla ukrainalaisilla ei ole kotia, johon palata.”

Suuri valotaulu oli asetettu tien viereen Vaalimaalta Suomeen saapuvien venäläisturistien nähtäväksi.

Kokoomusnuorten mainos pyörii Vaalimaalla ainakin kaksi viikkoa.