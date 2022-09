Pääministeri Sanna Marin pitää kohtuullisena Uniperista nyt saavutettua neuvotteluratkaisua.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan omistajaohjausosasto voi arvioida Uniperia ja mitä sen kanssa kävi.

Oppositiosta on vaadittu pääministeriltä selvitystä Uniperista.

– Me kaikki tiedämme, mitkä taustat Uniper-ostossa on. Edellisellä hallituskaudella vuonna 2017 on otettu aivan kohtuuttoman suuria riskejä, Venäjä-riski, fossiilinen riski, kun on ostettu Uniperin osakkeita. Tuolloin on tehty iso virhe, ja nyt me kaikki maksamme siitä virheestä, Marin sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

Fortum tiedotti keskiviikkona, että se myy koko 56 prosentin Uniper-omistuksensa Saksan valtiolle 500 miljoonalla eurolla. Fortum hankki omistuksen lähes seitsemällä miljardilla. Osana sopimusta Fortumin Uniperille myöntämä laina maksetaan takaisin ja yhtiö vapautuu takauksestaan.

– Mielestäni tämä neuvottelukokonaisuus, joka nyt on saavutettu, on kohtuullinen. Sen kanssa voidaan mennä eteenpäin, mutta kaiken kaikkiaan tämä tilannehan on erittäin valitettava, erittäin ikävä ja niitä riskejä ei olisi ikinä pitänyt ottaa, mitä vuonna 2017 otettiin, Marin sanoi.

IS kysyi, aikooko pääministeri antaa minkäänlaista selvitystä siitä, mitä kesällä tapahtui Uniperin osalta.

Marin sanoi, että hallitus vastaa oppositiopuolueiden välikysymykseen mahdollisimman pikaisesti.

– Siellä on myös tähän liittyviä kysymyksiä ja kyllä niihin tullaan vastaamaan.