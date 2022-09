Pääministeri Marin haluaa viran­omaisilta ripeästi arvion Venäjän uhasta – ”Turismi on saatava loppumaan”

Mikäli Suomen viranomaiset tulkitsisivat tilannetta samalla tavalla kuin Baltian maissa ja Puolassa, maahantulo Schengen-viisumeilla voitaisiin pääministeri Sanna Marinin mukaan estää hyvinkin nopeasti.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mielestä Venäjän presidentin Vladimir Putinin ilmoitukseen osittaisesta liikekannallepanosta ja Suomen rajalle mahdollisesti aiheutuvaan paineeseen on suhtauduttava hyvin vakavasti.

Marinin mielestä Putinin viestien vuoksi suomalaisten viranomaisten on arvioitava uudelleen Venäjän aiheuttamaa turvallisuusriskiä ja -uhkaa.

– Valtiojohto tulee tämän asian osalta kokoontumaan lähipäivinä ja käsittelemään tätä turvallisuustilannetta, Marin sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

Marinin mukaan hallituksen tahtotila on hyvin selkeä ja yhteinen.

– Meidän mielestämme venäläisten matkailu, turismi, on saatava loppumaan ja myös kauttakulku Suomen läpi. Se, millä tavalla tämä tehdään, on valitettavasti mutkikkaampi kysymys.

Marinin mukaan turvallisuusviranomaisilta vaaditaan arvio, millä tavalla yksittäiset matkailijat aiheuttavat turvallisuusriskin matkustaessaan Suomeen tai Suomen läpi muualle. Puola ja Baltian maat ovat vedonneet juuri turvallisuusuhkaan estäessään venäläisten tulon maahansa.

– Me tarvitsemme tästä totta kai omilta viranomaisiltamme arvion, ja mielestäni nyt tätä tilannetta on syytä arvioida uudelleen eilisten uutisten jälkeen.

Marinin mielestä turvallisuusarvio pitää tehdä hyvin ripeästi. Hallitus on jo pyytänyt laajaa arviota, jossa arvioidaan asiaa myös Suomen kansainvälisten suhteiden näkökulmasta.

Mikäli Suomen viranomaiset tulkitsisivat tilannetta samalla tavalla kuin Baltian maissa ja Puolassa tulkitaan, niin Marinin mukaan maahantulo Schengen-viisumeilla voitaisiin estää hyvinkin nopeasti.

– Tuo olisi se nopein keino toimia, mutta meidän viranomaisemme eivät toistaiseksi tätä arviota ole tehneet.

Marin sanoi Suomen hidastaneen ja vähentäneen jo merkittävästi esimerkiksi turistiviisumien myöntämistä, mutta isoja kysymyksiä ovat Schengen-viisumit ja voimassaolevat viisumit, joita on mittava määrä. Marin nosti esille, voitaisiinko näitä viisumeita vetää pois.

Marinilta kysyttiin, onko viisumien myöntömääriä edelleen tarkoitus laskea.

– Jos se minusta on kiinni, niin kyllä.

Marinin mukaan hallituksen tavoitteena ei kuitenkaan ole estää esimerkiksi toisinajattelijoiden ja toimittajien pakenemista maasta eikä perheenjäsenten tuloa Suomeen.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti sanoi tänään IS:lle, että Venäjän osittainen liikekannallepano ja tilanteen kehittyminen lisäävät hallituksen ja viranomaisten oikeudellista liikkumavaraa venäläisten maahan pääsyn rajoittamisessa.

Pöystin mukaan periaatteessa turistiviisumien myöntäminen voitaisiin lopettaa kokonaan ja perua jo myönnettyjä viisumeja.

Lue lisää: Oikeuskansleri Pöysti IS:lle: Putinin siirto avaa tien kiristää viisumi­linjaa – uhkaava kieli voi vaikuttaa turvallisuus­arvioon

Marin toteaa hallituksen kuulleen oikeuskansleria eri vaiheissa.

– Jos tulkinta on nyt muuttunut, erittäin hyvä. Hallitus on valmis siihen, että näiden viisumeiden myöntöä entisestään lasketaan ja lasketaan hyvinkin dramaattisesti. Ei tässä poliittisesta tahdosta ole kyse, vaan juridisista reunaehdoista, joiden puitteissa me joudumme toimimaan.

IS:n paikalla olleen toimittajan mukaan Vaalimaan rajanylityspaikalla on suurin määrin venäläisiä autoja jonottamassa Suomeen pääsyä.

Lue lisää: Tältä näyttää jono Venäjältä Suomeen Vaalimaalla – autoissa näkyy paljon nuoria miehiä

Marinin mukaan Suomella on lainsäädännössä keinot pysäyttää venäläiset, jos venäläisiä alkaa tulla maahan paljon ja sen katsotaan muodostavan turvallisuusuhan ja -riskin Suomelle.

Marinin mukaan rajaviranomaiset seuraavat tilanteen kehittymistä jatkuvasti.

– Meillä on mahdollisuus sellaisessa tilanteessa, jossa Suomen rajoihin kohdistuu painetta, jota emme pystyisi hallitsemaan, myös sulkea raja.