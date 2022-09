Sisäministerin mukaan tänään Vaalimaalla nähdyt jonot ovat pienempiä kuin normaalina viikonloppuna.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) rauhoittelee, että vaikka liikenne itärajalla onkin keskiviikkoillasta lähtien lisääntynyt, ovat rajan Suomen puolelle Venäjältä ylittävien määrät edelleen pienempiä kuin tavallisena viikonloppuna ja ennen pandemiaa.

– Eilen ei vielä liikekannallepanon ilmoituksen jälkeen näkynyt määrien lisääntymistä, paitsi illalla ja yöllä. Tänään on tullut nyt enemmän väkeä kuin normaalisti arkipäivänä on tullut. Määrät ovat kuitenkin olleet pienempiä kuin viikonloppuisin, Mikkonen sanoo.

Hänen mukaansa tilannetta kuitenkin tarkkaillaan jatkuvasti.

– Rajalla on hyvät resurssit, jotta voidaan tehdä arviointia siitä, muodostaako joku rajan ylittävä Suomelle turvallisuusuhan. Silloin vaikka on asiakirjat kunnossa, niin voidaan evätä maahan pääsy.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti totesi tänään IS:n haastattelussa, että ennen kuin venäläisten viisumeja voitaisiin rajalla lähteä rajoittamaan, tulisi ulkoministeriön, sisäministeriön ja turvallisuusviranomaisten antaa arvio, jonka mukaan Venäjän kansalaisiin voidaan tulkita liittyvän kohonnut turvallisuusuhka tai riski haitasta kansainvälisille suhteillemme.

Mikkonen ei ota kantaa siihen, koska vastaava arvio olisi sisäministeriöstä annettavissa.

– Turvallisuusviranomaiset jatkuvasti tekevät turvallisuus- ja uhka-arvioita. Kun tilanne muuttuu, niin näitä arvioita pitää jatkuvasti katsoa, että ne ovat ajantasaisia.

Mikkonen ei ota tarkemmin kantaa myöskään siihen, minkälaista väkeä Venäjältä Suomen puolelle tällä hetkellä pyrkii.

Eilen torstaina yksi henkilö haki hänen mukaansa Suomesta turvapaikkaa Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla.

Autojonoja Vaalimaan raja-asemalla 22. syyskuuta.

Pöystin näkemyksen mukaan jokainen turvapaikkahakemus on käsiteltävä yksilöllisesti, vaikka pelkkä asevelvollisuuden välttely ei hänen mukaansa olisikaan riittävä peruste turvapaikan saamiselle.

Mikkosen mukaan myös Venäjältä Suomen rajalle saapuvia turvapaikanhakijoita kohdellaan tavanomaisesti.

Eli rajatarkastusviranomainen tai poliisi rekisteröi henkilön turvapaikanhakijaksi ja tekee tarvittavat rekisteritarkistukset. Kun viranomainen on ottanut turvapaikkahakemuksen vastaan, ohjataan henkilö vastaanottokeskukseen.

– Normaali turvapaikkamenettely. Jokaiselle katsotaan henkilökohtainen peruste, että ovatko he oikeutettuja kansainväliseen suojeluun vai ei, Mikkonen sanoo.

Heinäkuussa voimaan astunut uusi rajavartiolaki mahdollistaa turvapaikanhaun keskittämisen yksittäiselle rajanylityspisteelle, mikäli se nähdään välttämättömäksi tai mikäli turvapaikanhakijoiden määrä kasvaa poikkeuksellisen suureksi.

Mikkonen kuitenkin toteaa, että rajalla on resursseja hyvin suurienkin tulijamäärien käsittelyyn, eikä tällaiselle menettelylle ole vielä tarvetta.

– Mutta totta kai viranomaiset seuraavat tilannetta, että minkä tyyppistä tulijaa on. Tämä on rajaviranomaisen ihan tavallista työtä. Rajalla tehdään normaalisti haastattelut ja arvioidaan turvallisuusriskiä.

Sisäministeri Mikkosen mukaan rajalla on hyvät resurssit arvioida mahdollisia turvallisuusuhkia.

Hallitus on antanut alkukesästä eduskunnalle myös esityksen ulkomaalaislain muuttamisesta siten, että valtioneuvosto voisi ottaa tarpeen vaatiessa käyttöön rajamenettelyn. Menettely perustuu EU-lainsäädäntöön.

Sen käyttöönotolla pyritään mahdollistamaan turvapaikkahakemusten nopeutettu käsittely tilanteessa, jossa Suomeen saapuisi lyhyessä ajassa poikkeuksellisen paljon turvapaikanhakijoita.

Tällöin turvapaikkahakemuksia pystyttäisiin käsittelemään muutamassa viikossa rajalla.

Turvapaikkaa hakevan olisi oleskeltava käsittelyn ajan esimerkiksi vastaanottokeskuksen alueella, eikä hän pääsisi liikkumaan Suomen alueelle tai siirtymään muuhun EU-maahan.

Mikkosen mukaan menettely otetaankin nyt käyttöön ensimmäistä kertaa.

– Nyt me otamme sen käyttöön. Se on yksi keino valmistautua siihen, että jos tulee suuria määriä turvapaikanhakijoita, niin he jäävät rajan läheisyyteen, eivätkä pääse siitä muualle maahan, Mikkonen sanoi tänään eduskunnan kyselytunnilla.