Oikeuskansleri vastaa, mitä tapahtuu, jos asevelvollisuutta välttelevät venäläiset hakevat Suomesta turvapaikkaa

Venäjän osittainen liikekannallepanopäätös on nostanut esiin kysymyksen siitä, miten Suomi tulisi reagoimaan venäläisiin turvapaikanhakijoihin. Vaalimaan rajanylityspaikalla on syntynyt torstaina mittava autojono. IS:n paikalta tekemien havaintojen perusteella, Suomeen pääsyä jonottavissa autoissa on paljon nuoria miehiä.

Latvian ulkoministeri ilmoitti eilen, ettei maa aio tarjoa turvapaikkaa niille, jotka pakenevat Venäjältä maan liikekannallepanotoimia.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan pelkkä asevelvollisuuden välttely ei vielä oikeuta turvapaikkaan.

– Minun käsitykseni on se, että pelkkä asevelvollisuuden välttely ei ole vielä sellaisenaan kansainvälisen suojelun myöntämisen peruste. Mutta harkinta on aina yksilökohtaista ja jokainen hakemus pitää käsitellä.

Hänen mukaansa harkinta on kuitenkin aina yksilökohtaista ja jokainen hakemus on käsiteltävä.

IS kysyi Pöystiltä, millaisessa tilanteessa raja voitaisiin sulkea. Pöysti vastasi kysymykseen yleisellä tasolla ennen Vaalimaalta torstaina saatuja silminnäkijähavaintoja.

Ensimmäinen lainmukainen peruste rajoittaa yleisesti rajat ylittävää liikennettä on välttämättömyys Suomen kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi.

– Uusissa rajavartiolain säännöksissä kansainvälisen suojelun hakemista voidaan keskittää tiettyihin rajanylityspaikkoihin Suomeen kohdistuvan hybridivaikuttamisen aiheuttaman vakavan tilanteen ja välttämättömyyden perusteella.

Pöysti alleviivaa, että samalla tehokas oikeus kansainvälisen suojelun hakemiseen täytyy turvata.

– Toinen peruste kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämiselle on poikkeuksellisen suuri määrä esimerkiksi turvapaikanhakijoita ja siitä johtuva vakava tilanne. Rajavartiolaista löytyy kriteerit, joilla sekin päätös voidaan tehdä nopeastikin.