Spekulaatiot pääministeri-puheenjohtajan siirtymisestä pois Pirkanmaalta toiseen vaalipiiriin kiihtyivät, kun Pirkanmaan demarit nimesivät eilen liki kaikki eduskuntavaaliehdokkaansa.

Pääministeri, puheenjohtaja Sanna Marinin (sd) ehdokkuus ensi huhtikuun eduskuntavaaleissa herättää kysymyksiä.

Onko Suomen ehkä suosituin poliitikko, tamperelainen Marin vaihtamassa Pirkanmaan vaalipiirin Helsingin vaalipiiriin?

Puolueen puheenjohtaja Marinin nimeä ei löytynyt nimilistalta, kun Sdp:n Pirkanmaan piiri nimesi eilen liki kaikki eduskuntavaaliehdokkaansa. Ehdokaslistalle saa nimetä Pirkanmaalla 19 ehdokasta ja Sdp täytti paikoistaan 17 – eli kaksi paikkaa on vielä auki.

Miksi Marin ei ole listalla, Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Roope Lehto?

– Olemme liikkeellä hyvissä ajoin. Jokaisella on oma tilanne, milloin haluaa kertoa ehdokkuudestaan. Odotamme kahta todella kovan luokan ehdokasta vielä listalle. Ei ole epäilystä, että emme heitä saisi. Tällä hetkellä heitä ei voitu listalle vahvistaa, Lehto vastaa.

Miksi Marinia ei listalle nyt valittu?

– Varmasti olisi valittu, jos olisi suostumus annettu. Tätä tarvitsee häneltä kysyä, miksi hän ei tässä vaiheessa vielä lähtenyt ehdokkaaksi.

– Tiedän, että spekuloidaan sitä, että olisiko puolueen puheenjohtajana jossain muualla ehdolla ja saatavissa enemmän kansanedustajia kokonaispottiin. En usko, että sellaisia ratkaisuja olisi tehty. Oma oletukseni on, että kyse on ajoituksesta enemmän. Lopullinen raja on helmikuussa, kun listat vahvistetaan, mutta uskoisin, että lokakuussa olemme tässä viisaampia, Lehto totesi.

Pirkanmaan piiri on luottavainen, että Marin on ehdokkaana Pirkanmaalla?

– Kyllä, kyllä, Lehto uskoi.

– Meillä on vahva usko, että Sanna Pirkanmaalta ehdolle lähtee. Ja ennen kuin muuta kerrotaan, tällä mennään, Lehto jatkoi.

Julkisuudessa on spekuloitu, että Marin lähtisi keräämään demareille ääniä Helsingissä.

Sdp:n Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Roope Lehto hivenen ihmettelee näitä puheita jo vaalimatematiikan perusteella.

– Uudenmaan vaalipiirin ymmärtäisin. Sieltä valitaan enemmän kansanedustajia (36) ja suosittu ehdokas voi vetää perässään 2–3 lisäpaikkaa. Helsinki on suurin piirtein saman kokoinen kuin Pirkanmaan vaalipiiri, onko muutama kansanedustajan paikka enemmän. Se matematiikka vaalipiirin vaihdossa ei minulle aukea, Lehto kertoi.

Helsingistä valitaan 22 kansanedustajaa, Pirkanmaalta 19.

Demaripiirin puheenjohtaja Lehto sanoi aiemmassa vastauksessaan, että Pirkanmaan listalle on tulossa kaksi kovan luokan ehdokasta. Ensimmäinen on Marin, ja toinen mitä ilmeisemmin SAK:n ex-puheenjohtaja ja Tampereen ex-pormestari Lauri Lyly (sd).

– Tässä vaiheessa voi sanoa, että kaksi erittäin kovaa ehdokasta, joista toinen on nainen ja toinen on mies. Siitä voi vetää johtopäätöksiä, Lehto muotoili.

– Jos Sanna päättää puolueen edun nimissä olla ehdokkaana muualla, tuemme häntä täysin siinä. Toivomme ja oletamme, että Sanna on ehdolla Pirkanmaalla. Uskon, että kuukauden päästä pääsemme tässä eteenpäin, Lehto jatkoi.

Marin oli jo kevään 2019 eduskuntavaaleissa Pirkanmaan ylivoimaisesti suosituin demari, Marin sai yli 19 088 ääntä. Demarilistan kakkosen, Ilmari Nurmisen äänisaalis oli 9 712.

Sdp:llä on Pirkanmaan vaalipiiristä viisi kansanedustajaa: Marin, Nurminen, Pia Viitanen, Marko Asell ja Jukka Gustafsson. Pirkanmaan demareista Gustafsson, 75, ei enää huhtikuun vaaleissa ole ehdolla.