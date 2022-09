Putin julisti Venäjällä osittaisen liikekannallepanon keskiviikkoaamuna.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kommentoi Ukrainan sodan eskaloitumista keskiviikkoiltana Yhdysvaltain New Yorkissa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Haaviston mukaan valtioneuvosto on aloittanut kansalliset valmistelut vähentääkseen radikaalisti venäläisten turistiliikennettä Suomeen. Valmistelut on aloitettu tänään. Rajaa ei olla kuitenkaan sulkemassa.

– Kansallinen ratkaisu voi sisältää uutta lainsäädäntöä, joka tehtäisiin hyvin nopeasti, tai olemassa olevien säädösten tulkintaa. Tätä tänään parhaillaan ovat eri ministeriöiden asiantuntijat ulkoministeriön johdolla selvittämässä ja eduskunta tulee tämän saamaan nopeasti käsittelyyn, Haavisto sanoi.

– Suomi ei halua olla kauttakulkumaa – myöskään muiden maiden myöntämille Schengen-viisumeille. Tämän liikenteen haluamme nyt saada kuriin.

New Yorkissa Haavisto on osallistunut YK:n yleiskokousviikolle, jolla on käsitelty pääasiassa Ukrainan sotaa. Haavisto totesi Suomen edelleen toivoneen, että viisumiasiassa löydettäisiin EU-tason ratkaisu. Tämä voisi kuitenkin viedä runsaasti aikaa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti aamulla yhdeksän jälkeen osittaisen liikekannallepanon. Kremlin mukaan tämä tarkoittaisi noin 300 000:ta uutta sotilasta Ukrainan taistelutantereille. Haaviston mukaan turvallisuustilanne Suomen itärajalla ei ole kuitenkaan muuttunut. Hän viittasi Puolustusvoimien ja puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) selvityksiin.

– Suomen rajoilla on rauhallista eikä Suomeen kohdistu suoraa uhkaa. Tilanne on rauhallinen ja toivottavasti sellaisena pysyy.

Venäläisten varusmiesten pakoilusta naapurimaihin on uutisoitu päivän aikana sekä Suomessa että maailmalla, mutta Haaviston mukaan myöskään tämä ei ole vielä kanavoitunut Suomen rajaliikenteeseen.

Haaviston mukaan Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisten kannattaa noudattaa liikkeissään varovaisuutta. Hän huomautti, ettei Venäjä välttämättä ymmärrä kaksoiskansalaisuutta siinä missä Suomi ja voisi näin ulottaa rajan toisella puolella liikekannallepanotoimet myös Suomen kansalaiseen.

Tilaisuudessa Haavistolta kysyttiin myös mahdollisuudesta, jossa Putin turvautuisi ydinaseisiin. Putin nosti asian esiin aamulla pitämässään puheessa ja varoitti, että ”tuuli voi kääntyä myös heidän suuntaansa”, jotka yrittävät kiristää Venäjää ydinaseilla. Moisia uhkauksia ei ole Venäjään tiettävästi kohdistettu.

Haaviston mukaan Putinin vihjailu on nykyisessä maailmantilanteessa vastuutonta. Hän nosti esiin Japanin Hiroshiman ja Nagasakin tuhoisat pommitukset toisen maailmansodan lopulla. On hänen nähdäkseen selvää, että Venäjä viestii olevansa valmis käyttämään ydinaseita.

– Siinä mielessä näiden puheiden pitäisi herättää ihan kaikki siihen, miten vakavasta asiasta on kysymys.

Haaviston mukaan EU:n ulkoministerit kokoontuvat ylimääräiseen kokoukseen vielä keskiviikkona ja keskustelevat mahdollisista lisäpakotteista Venäjälle.

