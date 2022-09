Presidentti Niinistö Putinin puheesta: "Hyvin, hyvin arvaamaton tilanne”

Presidentti Sauli Niinistö pitää eskaloitunutta retoriikkaa huolestuttavana. Hän ei halua lähteä uhittelukisaan Venäjän kanssa. ”Täytyy horjahtamattomuudella antaa se kuva, että tuossa lepää punainen viiva.”

Presidentti Sauli Niinistö piti tiedotustilaisuuden New Yorkissa liittyen Venäjän presidentti Putinin puheeseen. Vladimir Putin julisti keskiviikkona Venäjälle osittaisen liikekannallepanon ja varoitti, että ”tuuli voi kääntyä myös heidän suuntaansa”, joka on tulkittu Putinin ydinaseuhkauksena länttä kohtaan.

Niinistö näkee hyvin huolestuttavana sen, että Putin käyttää ilmaisua ”sodankäyntiä länttä vastaan”. Niinistön mukaan kasvaneista uhkakuvista ja kiihtyneestä retoriikasta tulee keskustella yhdessä muiden länsijohtajien kanssa. Hän uskoo käyvänsä näitä keskusteluja jo tämän päivän aikana.

Niinistön mukaan puheessa oli kaksi olennaista asiaa. Ensinnäkin liikekannallepano, joka kuvastaa heikosti mennyttä sotatointa. Toinen asia on kansanäänestysten kiirehtiminen Donbassin ja Hersonin alueella, ja siihen liittyen näiden alueiden liittämisen Venäjään.

– Minä näen tässä retorisiakin asioita. Jos nämä alueet liitetään osaksi Äiti Venäjää, sen jälkeistä taistelua aletaan kutsua entistä enemmän puolustustaisteluksi länttä vastaan. Toisaalta sillä pyritään herättämään isänmaallista henkeä, että nyt me olemme uhattuna, Niinistö sanoo.

Niinistön mukaan Kremlissä tunnetaan tarvetta vetää kansalaistunnetta vahvasti mukaan. Siinä toimii retoriikka, jolloin ensin omitaan alueita ja väitetään niiden olevan omia ja väitetään muiden hyökkäävän. Näin luodaan isänmaallisen puolustuksen henkeä.

– Varmasti suuri osa siitä, mitä Putin lausuu on tarkoitettu oman väen mielipiteen muokkaamiseen.

Niinistö pitää hyvin vakavana Putinin ydinaseisiin liittyvää retoriikkaa.

– Puhe kuvastaa sitä, että tilanne eskaloituu. On varsin varsin huolestuttavaa, kun eskalaatioprosessi lähtee liikkeelle, se ei helposti pysähdy, Niinistö sanoo.

– Minua askarruttaa se, että tässä on kaikki pelissä, ”all in”, niin tuntien jossain määrin Putinin sisäisempää ajattelua, niin ei hän ole mikään tappion myöntäjä, ja se tekee tästä hyvin, hyvin arvaamattoman tilanteen. En silti saata uskoa sitä, että ydinaseisiin päädyttäisiin.

Niinistön mukaan on kuitenkin selvää, että Venäjällä on sellaista asearsenaalia, jota ei olla vielä käytetty, kuten kemiallisia aseita ja tuhoavampia pommeja.

Niinistö ei katso sodan laajentuvan Ukrainan ulkopuolelle. Mutta Ukrainassa tilanne koventuu. Venäjä lisää joukkojaan ja käyttää mahdollisesti entistä järeämpää aseistusta.

– Tämä ikävä kyllä tarkoittaa siviilien kärsimystä. Ukrainan tukijoiden täytyy miettiä, miten näihin vastataan. On vaarassa, että kierre kasvaa.

Niinistön mukaan Ukrainaan siviiliväestöä pitää pyrkiä suojelemaan kaikin keinoin.

– Se tarkoittaa sotilaallista toimintaa, ohjuksia ja niin edelleen.

Niinistön mukaan Suomen rooli tässä olisi tukea niin paljon kuin meillä on mahdollisuuksia aseellisen avun suhteen.

– Olen käynyt presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa keskusteluja, ja hän kyllä varsin hyvin ymmärtää Suomen geopoliittisen aseman.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on tehnyt selväksi, että Yhdysvallat ei tule hyväksymään kemiallisten aseiden käyttöä ja tulisi vastaamaan sotilaallisella voimalla tällaisessa tapauksessa.

– En näe hyvänä, että lähdettäisiin johonkin uhittelukisaan. Täytyy selkeällä vakuuttavalla ja horjahtamattomuudella antaa se kuva, että tuossa lepää punainen viiva.

Niinistö ei näe enää mahdollisuutta lännen ja Putinin välisille neuvotteluille. Niinistö sanoi olevansa valmis soittamaan Putinille siinä tilanteessa, jos siinä on jotain voitettavaa.

– Tällä hetkellä ei ole, Niinistö sanoo.

Niinistön mukaan Putinin puheella ei ole Suomen kannalta ei välittömiä seurauksia. Niinistö vakuuttaa, että Suomella on tarkka seuranta päällä ja riittävä valmius on ollut jo aiemmin. Presidentti katsoo myös, että Nato-jäsenyysprosessilla on turvallisuuden kannalta ennaltaehkäisevää vaikutusta.

– Mutta luonnollisesti se seikka (on huolestuttava), että yhä useammin kuulemme väitteitä siitä, että Venäjä taistelee länttä vastaan – mekin olemme länttä.

Niinistö puhui myös Suomessa harjoitetusta itsekritiikistä suomettumisen aikaa kohtaan. Niinistö katsoi, että Suomi on kuitenkin toiminut viisaasti pitämällä yllä puolustusvalmiuttaan esimerkiksi yleisen asevelvollisuuden avulla.

– Vuoden 2014 jälkeen olen havainnut, että me olemme malleja muille. Asevelvollisuus ja reservi ovat kiinnostaneet paljon kumppaneitamme. Suomi on hoitanut tonttinsa ja me tulemme sen hoitamaan. Meillä ei mitään välitöntä muutosta tämän päivän johdosta ole tulossa.

Onko Suomen sitten valmistauduttava Venäjältä tuleviin turvapaikanhakijoihin tai liikekannallepanoa pakenevia venäläisiä?

Niinistön mukaan Suomi on jo viime keväänä huolehtinut rajaturvallisuudesta. Suomen rajoilla ei ole nyt näkynyt mitään poikkeuksellista, mutta viranomaisilla on valmius toimia.

Niinistö ei usko, että Suomeen pyrkisi sankoin joukoin liikekannallepanoa pakenevia venäläisiä.

– Venäläiset itse pitävät huolen, että sieltä ei livahdeta.

Niinistö sanoi, että pitää myös erikseen harkita, onko tuomittavaa sotaa käyvän maan kansalaisella oikeutta hakea turvapaikkaa sen perusteella, että ei halua liittyä asevoimiin. Niinistö haluaisi ennen kannan muodostustaan nähdä kokonaistilanteen.

– Siellä on varmaan myös yksilökohtaisia eroja.

Niinistön mukaan venäläisten viisumioikeuskysymys on aikalailla hankala ja hallitus on sitä seikkaperäisesti selvittänyt. Niinistö kaipaisi nopeaa ratkaisua viisumiasiaan EU-tasolla.

– Kovasti kannatan sitä, että asiassa käytäisiin todella pikainen keskustelu EU-maiden kanssa. Suomen avauksessa lähdettäisiin liikkeelle siitä, että uusia turistiviisumeja ei myönnettäisi ja vanhatkin mitätöitäisiin, Niinistö sanoo.

Niinistö peruisi kiinteistöoikeuden perusteella myönnettävät viisumit.

Presidentin mukaan Suomen tulee kunnioittaa oikeudellisia päätöksiä mutta niitäkin joudutaan harkitsemaan.

– Mieluiten EU-tasolla, mutta sen pitäisi olla vikkelää toimintaa, Niinistö sanoo.

– Ei sodankäyntejä ole ennenkään lailla estetty tai päätetty.