Puolustusministeri Kaikkosen mukaan Venäjän osittainen liikekannallepano lisää tarvetta kiristää viisumilinjaa.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) alleviivaa puolustusvoimien olevan 24/7 hereillä ja säätävän valmiuttaan tarpeen mukaan. Kaikkosen mukaan Suomen lähialueilla ei ole havaittu välitöntä sotilaallista uhkaa ja tilanne on vakaa.

Kaikkonen ei halunnut avata, onko Venäjän presidentin Vladimir Putinin julistama osittainen liikekannallepano johtanut jo valmiuden nostamiseen puolustusvoimissa.

– Tämä ei nähdäkseni mitään välittömiä tai nopeita siirtoja aiheuta. Venäjän fokuksessa on Ukraina. Meidän lähialueillamme ei ole mitään erityistä sotilaallista aktiivisuutta ollut havaittavista viime aikoina. Suomen lähialueilla normaalisti olevista Venäjän joukoista suurin osa on itseasiassa Ukrainassa tai sen lähialueilla. Mutta totta kai tarpeen mukaan valmiuttakin säädetään.

Kaikkonen lisäsi, että suomalaiset voivat luottaa puolustusvoimiin ja viranomaisiin. Hänen mukaansa Putinin julistamaan osittaiseen liikekannallepanoon on osattu varautua, eikä se tullut yllätyksenä.

– Se kertoo nähdäkseni siitä, että Venäjällä on vaikeuksia saavuttaa tavoitteitaan nykyisillä joukoilla. Venäjä tarvitsee lisää sotilasvoimaa, mutta todennäköistä on, että sen hankkiminen nopeasti on hankalaa. Jos puhutaan esimerkiksi 300 000 sotilaasta tuolle alueelle, niin sen varustaminen ja kouluttaminen tulee käsitykseni mukaan vaatimaan kuukausia, eikä ole helppoa.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen kommentoi ajankohtaista tilannetta eduskunnan Valtiosalissa Helsingissä 21. syyskuuta 2022.

” Tiukemmalle viisumilinjalle on kyllä perusteita.

Venäjä pyrkii osittaisella liikekannallepanolla täydentämään tappioita kärsineitä joukkojaan.

– Vaikutukset rintamatilanteeseen Ukrainassa näkyvät vasta pitkällä aikavälillä. Käytännössä kuukausien aikajänteellä.

Kaikkosen mukaan osittainen liikekannallepano lisää perusteita kiristää venäläisten pääsyä viisumeilla Suomeen tai sen kautta Eurooppaan.

– Oma näkemykseni on, että tiukemmalle viisumilinjalle on kyllä perusteita.

Kaikkonen muistutti Suomen panostaneen Ukrainan sodan alettua lisää omaan puolustukseensa ja jo aiemmin päätettiin hävittäjähankinnoista. Keskellä Eurooppaa käytävä hyökkäyssota on kuitenkin vakava paikka.

– Onhan se vakava, onneton, synkkä ja surullinen tilanne. Tavoittelemme sitä, että tämä surkea sota jonain päivänä loppuisi, mutta eivät tämän päivän uutiset sellaista ennakoi. Pikemminkin saamme varautua siihen, että sota Euroopassa jatkuu vielä pitkään.

Naton jäsen Suomi voisi olla Kaikkosen mukaan mahdollisesti jo vuoden loppupuolella. Viimeisistä maista Slovakian odotetaan ratifioivan Suomen Nato-jäsenyyden pian. Sitten odotetaan Unkaria ja Turkkia.

– Toivottavasti Turkkiakaan ei tarvitse kovin kauaa odotella ja he ovat vakuuttuneita riittävällä tavalla siitä, että tietenkin Suomi taistelee terrorismia vastaan. Ei siitä ole epäilystäkään.

Kaikkonen lisäsi, että Nato-jäsenyyden ratifiointien venyminen vuodenvaihteen yli on yhä mahdollista ”syystä tai toisesta”.

