Tuppurainen: ”Fortumin hallitus on tehnyt väistämättömän päätöksen”

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli viime viikolla kolmesti Uniperin myyntiä Saksalle.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd) mukaan Fortumin tytäryhtiön myynti Saksalle oli väistämätöntä.

– Fortumin hallitus on tehnyt väistämättömän päätöksen poikkeuksellisen epävarmassa tilanteessa. Fortumin on suojattava rahoitusasemaansa tavalla, jolla yhtiön kyky suoriutua perusliiketoiminnastaan säilyy, Tuppurainen totesi valtioneuvoston kanslian julkaisemassa tiedotteessa.

– Valtio on asettanut yhtiölle strategisen intressin, jonka turvaaminen on valtio-omistajan näkökulmasta ensisijaisen tärkeää. Syntyneen tilanteen taustalla on Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Putin käyttää energiaa aseena, minkä viimeisin käänne on Nord Stream 1 -kaasuputken sulkeminen.

– Valtio-omistajan tavoitteena on ollut, että Fortum varmistaa 4 miljardin euron osakaslainan takaisinmaksun ja 4 miljardin euron emoyhtiötakauksen vapautumisen, ja että neuvotellun ratkaisun johdosta yhtiön omistajat eivät joudu Uniperin kriisin vuoksi pääomittamaan Fortumia, Tuppurainen jatkoi.

Tiedotteen mukaan hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli viime viikolla kolme kertaa tulevaa Uniper-kauppaa. Ministerivaliokunta piti keskiviikkona 14.syyskuuta kaksi kokousta ja sunnuntaina 18.syyskuuta kokouksen.

– Ministerivaliokunta merkitsi sunnuntain kokouksessaan tiedoksi ratkaisun keskeisen sisällön, jonka Fortumin hallitus oli huolellisesti harkinnut olevan Fortumin ja sen kaikkien osakkeenomistajien etujen mukainen. Ministerivaliokunta puolsi, että Suomen valtio Fortumin enemmistöomistajana osaltaan tyytyy esitettyyn ratkaisuun, valtioneuvoston kanslian tiedote kertoi.

Ministeri Tuppurainen pitää tiedotustilaisuuden päivällä eduskunnassa.

Valtioenemmistöinen energiayhtiö Fortum myy koko Uniper-omistuksensa Saksan valtiolle.

Sopimuksen mukaan Uniper laskee liikkeelle 4,7 miljardia uutta osaketta, jotka Saksan valtio merkitsee 1,70 euron nimellisarvolla osakkeelta. Lisäksi Saksan valtion KfW-pankki antaa Uniperille tarvittaessa lisälainaa kunnes 8 miljardin euron osakepääoman korotus on toteutettu.

Lisäksi Saksan valtio ostaa kaikki Fortumin omistuksessa olevat osakkeet 0,5 miljardilla eurolla eli 1,7 eurolla osakkeelta.

Osakepääoman korotuksen ja osakekaupan jälkeen Saksan valtio omistaa Uniperista noin 98,5 prosenttia.

Osana sopimusta Fortumin Uniperille myöntämä 4 miljardin euron laina maksetaan takaisin ja Fortumin 4 miljardin euron emoyhtiötakaus vapautuu.

Fortum kertoo osapuolten myös sopineen, että jos Uniper aikoo myydä osan tai kaiken vesivoima- ja ydinvoimaliiketoimintansa Ruotsissa, Fortumilla on ensisijainen oikeus tehdä niistä ostotarjous vuoden 2026 loppuun saakka.