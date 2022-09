Kutsuiko Sdp:n Mäkynen Viroa ”ei-oikeusvaltioksi”? Niin Viron ex-presidentti Ilves tulkitsi asian

”Virolaiset tietävät nyt, millainen liittolainen Suomi tulee olemaan”, Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves kommentoi Matias Mäkysen puheita.

SDP:n varapuheenjohtajan, kansanedustaja Matias Mäkysen kommentti tiistai-iltana Ylen A-studiossa herättää hämmennystä.

A-studiossa oli keskustelun aiheena Suomen tulkinta myöntää edelleen venäläisille viisumeita. Maanantaista lähtien Suomi on ollut ainoa EU-maa, johon venäläiset pääsevät maanteitse turistiviisumilla. Baltian maat ja Puola ovat sulkeneet rajansa venäläisiltä turisteilta.

Mäkynen puolusteli A-studiossa maan hallituksen linjaa ja vetosi lain tulkintoihin.

– Me emme toimi niin kuin Venäjä, me emme toimi niin kuin tällaiset ei-oikeusvaltiot, vaan Suomi on oikeusvaltio, joka toimii oman lainsäädäntönsä ja Euroopan Unioninkin lainsäädännön mukaan, Matias Mäkynen perusteli A-studiossa.

Sosiaalisessa mediassa ihmeteltiin, tarkoittiko Mäkynen sitä, että Viro, Latvia, Liettua ja Puola eivät ole oikeusvaltioita.

Mäkynen kiisti Twitterissä tällaisen tulkinnan ja selvitti, että hän viittasi siinä vain Venäjään eikä puhunut mitään Baltiasta.

Mäkysen lausuma on huomattu Virossa.

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves kommentoi Twitterissä, että ilmeisesti virolaiset tietävät nyt, millainen liittolainen Suomi tulee olemaan.

Ilveksen mukaan Suomi on toiminut 32 vuotta siten, että se on toista (Viroa) parempi. Lausuma vain vahvisti vanhan mallin.

– Se on antanut itselleen vapauksia sanoa asioista, joita se ei koskaan olisi sallinut itsensä sanovan Ruotsista tai Venäjästä/Neuvostoliitosta.